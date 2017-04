“Pretenden levantar el dedito acusador sin mirarse su ombligo”

Desde el Partido Solidario salieron a respaldar a Bernabé tras las denuncias de dos despedidos de Tránsito. Apuntaron contra los concejales de la oposición, a quienes tildaron de “hipócritas”

El pasado jueves 30 de marzo se conocía a través de los concejales de la oposición la situación de dos exempleados del área de Tránsito del municipio que recibieron la nota de despido el 6 de octubre de 2016.

Ambos coincidieron, en una entrevista publicada por EL DIARIO al día siguiente, en que recibieron malos tratos y acoso sexual en caso de la mujer.

Desde el Partido Solidario (PSOL) salieron a respaldar a José Luis Bernabé, director de Tránsito y uno de los señalados como supuesto maltratador.



A continuación, el comunicado remitido a nuestro medio:

“Aquellos que se consideran fiscales del comportamiento de los funcionarios que fallecen por una nota en los medios, tratando a cualquier precio de mostrar su foto y poder rapiñar un voto más, no tienen las agallas suficientes para asumir su verdadera identidad política pretendiendo entremezclarse con ideales populares.

La hipocresía en su más concentrada expresión, el doble discurso de estos personajes de la política villamariense que deberían estar pidiendo perdón por la inescrupulosidad de sus ajustes, de sus despidos del desmantelamiento de la industria , del quiebre de las pequeñas y medianas empresas, de las destrucción de la cuenca lechera y tantos otros desastres que han promovido con sus políticas en menos de dos años de gestión.

Pero se esgrimen en fiscales y pretenden levantar el dedito acusador sin mirarse su propio ombligo.

Qué feo, qué lamentable ustedes “Koky” Landart (N. de la R.: Nora Landart, concejala), Karina Bruno, Darío Capitani, rostros visibles de la política PRO, deberían asumir que no se puede sostener el discurso de pelear por la precarización laboral y de pronto despedir más de dos millones de trabajadores en menos de dos años, que no se puede hablar de la escuela pública y después terminar bancando el discurso de que el que va a la escuela pública cae en desgracia, no se puede hablar de los derechos de los jubilados y terminar promoviendo el ajuste más feroz al PAMI, al ANSES, que un presidente no sepa cuánto cobra un jubilado y que ustedes no digan nada.

Pero sí están muy preocupados por la precarización laboral y tantas acusaciones que no pueden sostener. ¡Son unos hipócritas!

Tuvieron una enorme posibilidad de ganar una elección promoviendo un discurso en donde la gente les creyó y le mintieron y así pretenden hacer acá en la ciudad mediante la vía de la falsa denuncia tratando de mostrarse diferentes al proyecto ajustador, interesándose por derechos que ni sienten ni les interesa.

Como decía al principio, la hipocresía en su más concentrada expresión, el oportunismo como estrategia y la miseria humana a flor de piel.

Ante los reiterados rumores que tomaron estado público sobre presunto malestar del personal de la Dirección de Tránsito, relacionados todos a supuestos actos de acoso laboral, sexual y malos tratos, y que en algunos casos involucrarían al compañero José Luis Bernabé en su carácter de director del área, queremos desde el PSOL Villa María exponer esta falaz campaña de desprestigio que se desató sobre el compañero de parte de la oposición política.

Desde nuestro partido le damos todo nuestro apoyo y solidaridad y denunciamos públicamente al bloque de Cambiemos de estar abiertamente lanzados a la lucha electoral sin aportar pruebas de ninguna naturaleza, como nos tiene acostumbrado la derecha en nuestro país.