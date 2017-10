Concejo Deliberante - La secretaria de Economía presentó los proyectos de Presupuesto y Tarifaria

Prevén subas de tasas de hasta un 20%

En la Tarifaria además no se han tocado las alícuotas; en tanto, el Presupuesto contempla una suba del 24% con respecto al vigente, y asciende a 1.675 millones de pesos

La secretaria de Economía del municipio, Daniela Lucarelli, presentó ayer en el Concejo Deliberante los proyectos de Presupuesto y Tarifaria 2018.

Según explicó tras completar el trámite, el presupuesto total para el año entrante es de 1.675 millones de pesos y, considerando el presupuesto del año pasado, más la última modificación que se ha presentado en el Concejo Deliberante, representa un incremento de cerca del 24%.

“El presupuesto que rige para este ejercicio 2017 quedó en 1.351 millones de pesos con la modificación”, precisó.

“Como novedad, en este presupuesto se ha previsto una presentación por políticas de Estado, no por áreas o secretarías como se hacía habitualmente. Se han definido ocho políticas de Estado entre las que se encuentran Educación y Cultura; Salud y Prevención; Inclusión social, accesibilidad y mayores oportunidades para todos; Desarrollo urbanístico y protección del medio ambiente”, enumeró.

Transparencia, buenas prácticas de gestión y cumplimiento de estándares internacionales en la administración; autosustentabilidad financiera; resguardo legal, apoyo institucional y de las personas; y seguridad ciudadana, completan las ocho políticas de Estado.

“Desde una mirada transversal, cada una de las ocho políticas contiene todos los programas que hacen al objetivo de esa meta, incluidas las obras. Por ejemplo, en Educación y Cultura, están previstas las obras de centros de promoción familiar, escuelas, jardines maternales; en Seguridad, la instalación de las 200 cámaras y el sistema de monitoreo y vigilancia. Entre las obras públicas que están dentro de Desarrollo Urbanístico se destacan el Parque Pereira y Domínguez, la remodelación del área céntrica peatonal, refacción de plazas importantes, edificios públicos, desagües, cordón cuneta, entre otras”, explicó.

Al indicar el presupuesto por área, señaló que Educación y Cultura, Salud y Prevención, Seguridad Ciudadana e Inclusión Social suman más de 500 millones de pesos entre las cuatro.

“El área con más preponderancia por los volúmenes que tienen las obras públicas es Desarrollo Urbanístico y cuidado del medio ambiente, al que se le ha dado mayor importancia que en el ejercicio anterior y presenta un presupuesto de más de 600 millones de pesos”, detalló.

“Educación y Cultura tiene un presupuesto muy superior al previsto anteriormente, de 132 millones de pesos, fortaleciendo la políticas de Estado en deserción escolar, reinserción y terminalidad escolar, es decir el acompañamiento en educación en todas las etapas del ser humano que nos llevó a ser Ciudad del Aprendizaje”, remarcó.

“El presupuesto tiene casi un 90% de los ingresos justificados entre los recursos propios tributarios y los recursos de coparticipación que vienen de la Provincia, por lo tanto es autosustentable. Nos basamos en nuestra propia economía y nuestros propios recursos, aún bajando los tributos y con un contexto difícil hemos logrado mantener resultados superavitarios trimestre tras trimestre, e incluso con récords de recaudación”, subrayó Lucarelli, quien agregó que “haciendo un corte desde comienzo de año hasta lo que va de octubre, la recaudación tributaria pura siempre fue superior al mismo mes del año anterior”.

“Entonces podemos decir con orgullo que cuando el resto de los gobiernos se dispongan a discutir una reforma tributaria para bajar la presión, este municipio ya lo hizo. Podemos poner sobre la mesa resultados concretos demostrando que bajando los tributos es posible recaudar más, porque se pudo contemplar a una mayor masa de contribuyentes”, afirmó.

Codo a codo con el contribuyente

“En la Tarifaria se ha previsto una política muy conservadora. Recordemos que venimos de una Tarifaria vigente que redujo los impuestos hasta un 30% y a casi el 90% de los contribuyentes de Tasa a la Propiedad, que además eliminó adicionales que distorsionaban las tasas y que adecuó otras como Publicidad y Propaganda, que ejercían más carga fiscal sobre empresarios y comerciantes locales. También recordemos que, si bien teníamos potestades para hacerlo, en toda esta gestión el Ejecutivo no usó la facultad de ajustar las tarifas que previó”, señaló la funcionaria.

“Todo esto siempre estuvo subordinado al contexto macroeconómico que no nos acompañó, por lo que para nosotros fue un esfuerzo enorme sostener tasas reducidas durante todo el ejercicio en curso”, añadió.

“La Tarifaria para 2018 prevé variaciones en los tributos que no son todos iguales, pero que llegan hasta un 20%, lo que es extremadamente conservador si tenemos en cuenta lo anterior, es decir, que son tributos que venían reducidos, que no se ajustaron durante 2016 y 2017, con un incremento muy moderado para 2018”, indicó.

“En la Tarifaria no se tocó ninguna alícuota, por eso es que solo hasta un 20% es el aumento máximo que se ha previsto. No hemos tocado alícuotas porque sabemos que es donde más impacto hay, no las tocamos porque es donde más sensible se muestra el modelo fiscal de la Municipalidad, por eso se han mantenido como las heredamos en 2015”, sostuvo Lucarelli.

“También en la próxima Tarifaria se mantiene la tarifa social, tanto para comercio e industria como para contribución sobre inmuebles, de manera que aquellos contribuyentes que no puedan cumplir con el tributo que le corresponda, puedan acudir al Estado municipal para acceder al beneficio”, anunció la secretaria de Economía.

“Elegimos este criterio de ser conservadores y de compartir codo a codo con los contribuyentes el esfuerzo que hacen para poder cumplir con todos los tributos municipales y con las demás tarifas y servicios inflacionados que tienen que afrontar”, aseguró para finalizar.