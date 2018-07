Primer paso para renovar la concesión

Contrato con la Cooperativa 15 de Mayo – El proyecto de ratificación fue aprobado en primera lectura por mayoría

De Falco resaltó que se está habilitando el tratamiento de un proyecto, no aprobando la ordenanza, mientras que Landart consideró que había que obtener el compromiso previo de revisar la iniciativa del Ejecutivo para sostener el dictamen de la minoría

El proyecto del Ejecutivo para ratificar el contrato de concesión del servicio de agua, cloacas y desagües pluviales suscripto con la Cooperativa 15 de Mayo fue aprobado ayer en primera lectura.

Luego del cuarto intermedio decidido el día anterior en la Comisión de Acuerdos, ayer finalmente una mayoría impuso que la iniciativa bajara al recinto, por ende, el aval en sala no fue unánime.

La habilitación del tratamiento provino de los tres bloques, con excepción de los concejales de la UCR, Nora Landart y Gustavo Bustamante, quienes consideraron que había que esperar, al menos, una semana más para dar primera lectura y tener ciertas “garantías”.

“Estamos habilitando el tratamiento de un proyecto, no aprobando una ordenanza. Esto no significa que el tema esté cerrado, esto quiere decir que se va a escuchar a los vecinos en la audiencia pública, tomar nota y se va a continuar el trabajo en comisión para conocer opiniones”, remarcó el presidente de Villa María para la Victoria, Carlos De Falco, al iniciar los fundamentos.

“También se evaluarán aportes de los concejales que discutiremos y trataremos de consensuar, es decir que esta ordenanza comienza hoy el camino de discusión. Se habló de una cierta demora, pero esta es una de las ordenanzas más importantes, los tiempos legislativos se cumplieron con una labor permanente de la comisión, y se fue avanzando”, agregó.

Voto dividido

“Hoy voy a garantizar y habilitar el tratamiento legislativo del proyecto de ordenanza que tiene que establecer el destino de un servicio público cuyo contrato está vencido hace tiempo. Garantizo el tratamiento legislativo porque así lo ordena la Carta Orgánica Municipal y el reglamento interno, dándole primera lectura a este proyecto que viene trabajándose hace tres o cuatro reuniones de la Comisión de Acuerdos, se le podrá dar difusión, escuchar al Consejo Asesor Municipal y celebrar la audiencia pública para escuchar a los vecinos y entidades”, dijo por su parte la presidenta de Juntos por Villa María, Gisele Machicado.

“Aquí comienza un proceso que espero que sea lo más amplio posible, permitiendo aportes para nutrirse y poder trabajar en profundidad el proyecto. No es un tema menor el tratamiento que estamos dando, no voy a hacer ninguna opinión del proyecto del Ejecutivo porque entiendo que no es ésta la oportunidad en la que se va a dar el debate, sino que se da el comienzo del tratamiento legislativo”, afirmó.

Karina Bruno adhirió a lo expresado por Machicado y consideró que “falta mucho para discutir en la Comisión de Acuerdos”.

“Creo que lo tratado hasta ahora es lo periférico del proyecto y no lo de fondo y ese es el trabajo que se inicia hoy”, señaló.

Seguidamente, Landart tomó la palabra para argumentar por qué no iban a acompañar la primera lectura.

“Entendemos que no era en esta sesión la oportunidad para comenzar con el tratamiento legislativo. Este es un tema que viene muy demorado, pensamos que podía ser la semana que viene, porque entendíamos que podría existir el compromiso del Ejecutivo de revisar y hasta modificar el contrato de concesión”, indicó la edil.

“El bloque tiene una propuesta alternativa, que preserva la estabilidad laboral de los trabajadores, es un proyecto factible de ser instrumentado y lo vamos a poner en consideración, por eso entendíamos que eran necesarios acuerdos previos, para que existiese la garantía de analizar la posible incorporación de la alternativa de la oposición, que es una cooperativa de usuarios”, remarcó.

“Por supuesto que vamos a garantizar el tratamiento legislativo, tenemos que hacerlo, queríamos tener pautadas ciertas garantías para avanzar en la discusión. No aceptamos apuros porque no los tuvo el municipio, no corre el péndulo una semana más o menos el tratamiento. Queríamos algunos compromisos previos de abordar, pero el oficialismo ha conseguido el consenso necesario para dar inicio, en este día, al tratamiento del proyecto”, subrayó.

Luego, ante EL DIARIO, sostuvo que el tratamiento del proyecto se vio demorado porque el oficialismo excluyó el dictamen de la minoría en el acta final la comisión interventora.

“Posiblemente durante el debate del proyecto se dé este compromiso de revisar nuestra propuesta, pero se podría haber dado con antelación. Ya existe un antecedente: la voluntad del Ejecutivo de excluir a la minoría de la comisión, y la UCR tuvo que insistir para que se incorpore un representante, además de omitir el dictamen”, finalizó.

Ente de consumidores y ERSEP

De Falco explicó que los principales lineamientos del proyecto son la continuidad de la Cooperativa 15 de Mayo, el control y fiscalización del Estado municipal y de un ente conformado con representantes de los consumidores dentro de la cooperativa y que va a tener incidencia en las definiciones del servicio, y la colaboración del ERSEP para el cuadro tarifario. Además, prohíbe la contratación de empresas vinculadas con los cooperativistas y el ingreso de cooperativistas por concurso.

“Ya está abierto el debate, ahora empieza un camino de discutir y tomar en cuenta todos los aportes que se planteen para que salga la mejor ordenanza para la ciudad. Los próximos pasos son discutir un organigrama de visitas a recibir y receptar todos los aportes para lograr la mejor ordenanza”, apuntó.

“Además de que se va a difundir ampliamente la audiencia pública y quizás se haga en un recinto más amplio y en otro horario que no sea el mediodía, como la tarde-noche, para que tenga mayor concurrencia y poder escuchar a todos los vecinos”, concluyó.