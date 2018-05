Proteccionistas vuelven a la carga contra el chip para perros

La implementación, consideran, “pone de manifiesto un claro desprecio por la vida de los animales”

En un comunicado rechazan la medida y apuntan contra el Colegio de Veterinarios y el municipio, quienes meses atrás rubricaron un convenio

Es sabido que en la ciudad y alrededores hay un importante número de proteccionistas de animales que diariamente llevan adelante acciones en pos de mejorar las condiciones y defender los derechos de éstos, y concientizar sobre adopción de perros “callejeros”.

Desde hace años, se han generado cruces con el municipio por diferentes cuestiones. Una de ellas fue el estado del Centro de Adopción Municipal (CAM) y lo que allí adentro sucedía.

Un grupo de proteccionistas envió un escrito a EL DIARIO reclamando por definiciones y manifestándose en contra de la decisión que se tomó en noviembre del año pasado donde la Municipalidad y el Colegio de Veterinarios determinaron que los perros que entren al CAM puedan identificarse mediante un chip.

A continuación, el comunicado: “Venimos a dejar en claro que proteccionista no es solo aquella persona que ve un perrito que necesita ayuda, se detiene, no le es indiferente, lo ayuda, lo lleva a una veterinaria, le saca una foto, lo publica en la redes sociales, y en el 100% de los casos le soluciona el problema a “ese perritto”. Es una actividad maravillosa. Pero creemos que la actividad no se agota ahí, porque sería quedarse a mitad de camino. Pensamos no solo “en el perrito” sino en todos “los perritos”. Y siempre buscamos una solución integral a la problemática de los animales.

La única vía para llegar a esa solución es el activismo, que es el proteccionismo en un rol activo de defensa de los derechos de los animales, frente a los gobiernos.

En todas partes tenemos un problema en común, y es la soberbia de algunos dirigentes, que creen que pueden hacer lo que se les ocurra con los animales, pasando por alto a las personas que representan los derechos de los animales y a los propios contribuyentes que los eligen y les pagan el sueldo.

La relación entre municipio y proteccionismo en los últimos 12 años fue tensa, hasta que la administración del intendente Martín Gill propuso apartar del CAM y evitar cualquier contacto con los perros alojados allí al cuestionado veterinario Federico Soria, acusado de llevar adelante una nefasta política de maltrato y muerte por más de una década. Aunque posteriormente se lo premió con la dirección de zoonosis, cargo que ejerce desde una oficina en la Municipalidad.

Desde esa decisión política del intendente, hasta el día de la fecha se realizo un trabajo mancomunado que trajo cuestionados logros a la causa, como campañas masivas de adopciones, castraciones a perros callejeros, mejoras en el CAM, etcétera, pero la puesta en vigencia del acuerdo entre el Colegio Veterinario (que no resignan sus interés) y el municipio, con la implementación de un chip, pone de manifiesto un claro desprecio por la vida de los animales abandonados, a quienes el municipio deja de prestarles los servicios de castraciones a quienes más lo necesitan. Que por más que los quieran invisibilizar, están, existen…

Además evidencian una clara actitud discriminatoria hacia las personas que diariamente nos hacemos cargo de manera voluntaria, del trabajo que le corresponde hacer a este gobierno.

Creemos en la política, no nos interesa para nada “lo político”, que son los intereses mezquinos de algunos funcionarios que están enredados en internas partidarias queriendo generar caos dentro del propio gobierno. Solo nos interesa el bienestar de todos los animales. Y vamos a luchar por eso, como lo hicimos en reiteradas oportunidades, en la calle, con la gente, pidiendo que se respeten sus derechos.