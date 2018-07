Proyectos de siete años atrás en otra final del fútbol local

Liga villamariense

En 2011, la Universidad Nacional, con Joselito Bernadó a la cabeza, se coronaba campeón ante el Argentino de Christian Romero. El domingo se vuelven a ver las caras, con apenas algunos sobrevivientes de aquella final

El próximo martes 24 de julio se cumplirán siete años de un momento histórico para la Universidad Nacional Villa María.

Es que por primera vez en la historia del fútbol local un equipo debutante se coronaba campeón de la Liga y era nada menos que la formación conducida por Joselito “Pato” Bernadó, quien por entonces armaba un proyecto para conservar con el tiempo.

La máxima algarabía de la “U” llegó después de una goleada ante Deportivo Argentino, dirigido por Christian Romero. Y es por ello que vale remitir a ese encuentro cuando se habla de la final que jugarán en este 2018 las mismas entidades y, casualmente, los mismos entrenadores.

Ese 24 de julio de 2011, académicos y lobos venían de empatar sin goles en el partido de ida y se enfrentaban por la gloria máxima ante dos mil personas en Plaza Ocampo. Y todo el éxito terminó en manos del equipo del Pato porque fue superior en los 90 minutos y tuvo un juego atildado, con la figura del delantero Matías Barbuio -en su mejor momento- quien marcó dos goles. El otro tanto fue obra de Rodrigo Liendo, quien tiempo después colgó los botines.

En ese partido no jugó quien era el goleador de la “U”, nada menos que Mauro Fuente, ya que no podía enfrentar a su exclub. Y el destino quiso que hoy Fuente juegue precisamente con la casaca del Lobo una nueva final por el título.

Precisamente, por el cambio de clubes por ese entonces, Fuente hilvanó títulos con ambas instituciones.

En Universitario, mientras, los únicos “históricos” que hoy siguen son los volantes Rodrigo Aguirre (no juega esta final porque se encuentra de viaje) y Diego Vicario.

Como dato, además del cuerpo técnico, en Universitario permanece el delegado Julio Elhall.

En Argentino aparecían algunos jóvenes, pero también se consolidaban algunas figuras, entre las que se destacaba Claudio “Pelé” Andrada, el único de todos que está vigente, pero que fue expulsado en las semifinales actuales.

Lo concreto que, más allá de los pocos nombres que quedan en ambos planteles, las ideas son las mismas y vienen de dos de los técnicos que más perduraron en sus cargos, más allá del lapso de algunas temporadas en las que Romero se fue del Lobo.

Los vaivenes del fútbol doméstico no permiten visualizar si realmente estos clubes mantuvieron la línea porque el juego cambia siempre con las características de quienes lo interpretan. Pero las propuestas ganadoras son las mismas.

De una parte a otra, se trata de dos entidades villamarienses que supieron pulir jugadores compenetrados con una idea. Y en eso andarán el domingo.