Con la sustentabilidad y la eficiencia energética como ejes principales

Puso primera una nueva edición de la Expo Construcción y Afines

Se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural hasta el domingo, con entrada libre y gratuita. “El evento fue creado para fomentar el encuentro entre empresas y sus potenciales clientes y para afianzar las relaciones entre las distintas firmas expositoras”, señaló la organizadora de la muestra

En el predio de la Sociedad Rural Villa María, comenzó ayer una nueva edición, la segunda, de la Expo Construcción y Afines, un evento que se extenderá hasta el domingo y en el que ofrecerán sus productos y servicios más de veinte empresas relacionadas con el rubro constructivo.

Paula Sicbaldi, organizadora del evento que se realizó por primera vez en el año 2015, dialogó con EL DIARIO para dar detalles sobre la muestra y al respecto comenzó diciendo: “Estamos comenzando una nueva edición de esta exposición con las mejores expectativas para recibir a más público que en la pasada edición”.

“Para ello se han programado diversas capacitaciones de carácter gratuito, se ha instalado un servicio gastronómico y habrá una amplia oferta comercial de productos y servicios”, agregó y remarcó también que “además, el ingreso es libre y gratuito y no se cobra nada por el estacionamiento de los vehículos”.

A la vez, destacó que “habrá capacitaciones de porcelanato líquido, de caldera a expeller, de vitraux y de cerámicos”.

Hablando sobre la concepción del evento fundado hace un par de años, Sicbaldi contó que “esta exposición nació debido a la gran demanda que hay en la región, por el sostenido crecimiento que tuvo Villa María en el tiempo”.

“A raíz de ello, consideramos que era necesario apuntar a ese cliente insatisfecho en materia de construcción y sus afines, mostrándole las innovaciones del mercado”, sostuvo.

Seguidamente indicó que “así fue como este evento se creó, para propiciar el encuentro entre las empresas y sus potenciales clientes, para afianzar las relaciones entre las mismas empresas y para sumar innovación y tecnología al rubro de la construcción”.

“En síntesis, está apuntado para las empresas que deciden invertir y contactarse con nuevos proveedores como para el público en general que quizás está construyendo su casa o realizando alguna modificación en ella”, añadió.

Comparando la presente edición con lo que fue la de 2015, “donde los expositores de algunos rubros se repetían”, manifestó que “en esta ocasión eso prácticamente no sucede y todas las firmas apuntan a la eficiencia energética y a las energías renovables”.

“Esa es una tendencia muy marcada en cualquier parte del mundo y evidentemente en Villa María no estamos exentos de esa situación”, analizó y valorizó que “ese tipo de apuestas por parte de los expositores es doblemente meritoria, porque no sólo están incursionando en un tema nuevo, sobre el que la gente debe comenzar a interiorizarse, sino que además lo hacen en un marco de legislaciones que todavía no están totalmente completas”.

“La sustentabilidad y la eficiencia energética son entonces los ejes fundamentales de esta exposición. Un claro ejemplo es la presentación, por parte de la firma Delmar Calefacción, de una caldera a expeller”, contó.

Por otra parte, Sicbaldi aseguró: “Estamos sumamente conformes con los expositores que hemos integrado en esta muestra y porque además nos vamos mimetizando con la naturaleza”.

“Quiero agradecer el apoyo brindado al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros, el Ente Deporte y Turismo de la Municipalidad de Villa María, a todos los auspiciantes, a nuestro espónsor Parque Logístico Villa María y a todos quienes de una manera u otra confiaron en este proyecto”, agradeció y finalizó expresando: “Detrás del evento hay mucha gestión y todo se pudo lograr gracias a la colaboración de todos ellos”.