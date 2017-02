Quejas por residuos en una esquina

Sr. director:

Esta mañana saliendo a trabajar, llegando al semáforo de Dante Alighieri y bulevar Cárcano me encuentro con la triste imagen de la esquina donde ocupan malabares, demostrando habilidades circenses o vendiendo artesanías a cambio de alguna moneda, billete, algún alimento o bebida. Hasta ahí todo bien, te puede gustar o no. En su estadía de trabajo ellos toman bebidas, se alimentan mientras se encuentran en dicha esquina.

Mi indignación, bronca o no sé cómo llamarlo, está en preguntarme si es necesario dejar la esquina en semejante estado de suciedad, contribuyendo a la proliferación de plagas (ratas, moscas, palomas, etcétera) afectando directamente a los vecinos del sector que pagan sus impuestos?, tanto les costará juntar los residuos de lo que consumen y colocarlo dentro de una bolsa?

Me da lástima ver a una ciudad que tanto pregona y apuesta por la limpieza y brindar una buena imagen a todos los que llegan a ella, y que estas personas que seguramente no son de acá y están de paso ensucien sin importarles absolutamente nada… Ahora, eso sí, cuando no le dejas la moneda, billete o algo, somos el peor de los ciudadanos. Y lo digo con conocimiento, porque en más de una oportunidad me ligué un insulto por no dejarles nada.

Adjunto foto de la esquina.

Saludos.

G.C. – 24.230.535