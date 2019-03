“Queremos que Villa Nueva deje de ser una sucursal de Villa María”

Villa Nueva – Miguel Angel Escurra presentó a los medios de comunicación el grupo que lo acompaña

El candidato a intendente por Córdoba Cambia presentó a quienes lo acompañan en un encuentro en el Club Alem. “Venimos a pelear el campeonato con un equipo bien constituido”, destacó

En el tradicional Club Leandro N. Alem, el partido Córdoba Cambia presentó ayer en sociedad el grupo formado para participar en las elecciones municipales del próximo 12 de mayo en Villa Nueva.

A decir verdad, la lista se conoció durante el pasado fin de semana, pero ahora se ven los rostros de quienes formarán parte de la nómina. Vale la pena mencionar que en un gran número el plantel está integrado por vecinos alineados a la ideología política del PRO, por ello varios dirigentes de ese partido estuvieron acompañando la propuesta en la sede del club ubicado en calle Marcos Juárez.

En ese mismo sentido, acompañando al candidato a la intendencia, Miguel Angel Escurra, estuvieron la concejala villamariense Karina Bruno, el exedil y candidato a legislador radical Luis Caronni y el legislador provincial Darío Capitani.

Mientras la presentación se desarrollaba, Escurra dialogó con un periodista de El Diario: “Venimos a pelear el campeonato con un equipo bien constituido”, destacó.

En tanto, apuntando quienes lo acompañan, el comerciante afirmó que hay “profesionales, docentes, técnicos, gente de comercio y de la industria”, a los cuales definió como “apolíticos que quieren un cambio”.

En más detalles especificó que desde hace tiempo vienen trabajando. Y al momento de la ruptura de la coalición a nivel Córdoba, afirmó: “Mario Negri nos pidió que fuéramos en apoyo de él”.

Abordando sus experiencias personales, certificó: “Nunca he estado al frente de la política, siempre he estado atrás”. En esa misma cuestión afirmó que hace 15 años que milita, pero “siempre atrás de la gente, no había aceptado ningún cargo”, aunque esta vez no le pudo “decir que no a Mario (Negri)”.

Propuestas

Al momento de ser consultado por las propuestas partidarias, el aspirante al máximo puesto del Ejecutivo destacó que “son diversas y muchas”. Aunque mencionó el deseo de “tener un centro de salud y asistencial idóneo para Villa Nueva”.

En tanto, destacó la necesidad de “aparatología y tecnología acorde a lo que hoy se necesita” en dicho edificio abocado a la salud pública.

También hizo un párrafo aparte respecto al hecho de “dotar a la ciudad de un parque industrial y traer institutos técnicos”. En conexión a la pertenencia, o a modo de crítica, enfatizó: “Que dejemos ser una sucursal de Villa María”, ya que la ciudad “tiene una potabilidad enorme de recursos”.

“Para sumar”

Durante el evento se destacó la presencia de Daniel Sotto, presidente de la Asociación Villamariense de Atletismo, y de Myriam Saura, quien fue hasta hace unos días la directora del IPET 49 Domingo Faustino Sarmiento (ex-Escuela del Trabajo).

Ésta última, en referencia a su primera incursión en política, comentó que su debut se trata de “una invitación a armar una ciudad diferente”. En tanto, detalló: “Hace 30 años que vivo en Villa Nueva, más de la mitad de mi vida y mis hijos son nacidos y criados acá: la hemos visto crecer”.

Luego destacó su participación como “una linda oportunidad para buscar una posibilidad de dar una respuesta a situaciones cotidianas que uno ha vivido, o que el amigo, el vecino o conocido que transita a diario, te comenta”.

Con dicha premisa, explicó: “Para mí es una experiencia distinta. Vengo de otra área, pero bueno, aquí estamos para sumar y para escuchar”, cerró la docente.

La lista, uno por uno

Concejales titulares: Miguel Angel Escurra, Vanesa Cismondi, Daniel Sotto, Myriam Saura, Norberto Martínez de Alegría, Silvana Gianaria y Antonio García Soria.

Suplentes: María Natalia Depaoli, Nahuel Vaca, Estefanía Olariaga, Omar Robledo, Nora Tolaba, Raúl Monge y Analía Villalba.

Tribunos titulares: Luis Bergese, María del Rosario Ghione y Juan Carlos Negro.

Suplentes: María Cristina Balán, Adrián Arcando y Estela Maza.