“Queremos traernos la medalla dorada”

El jugador de Trinitarios viajará dentro de pocos días a Italia para disputar la gira previa al Mundial que se jugará en Bahréin, donde se ilusiona con el título. Además, Gigantes del Sur lo pretende para jugar la Liga Argentina A1

Escribe Gustavo Ferradans

Aunque aún tiene 17 años, desde chico sobresalió como deportista. Federico Seia, hace cinco años atrás recibía elogios desde un arco de fútbol, primero en All Boys y luego en Rivadavia de Arroyo Cabral. Hasta el mismo Newell’s llegó a ficharlo, pero por decisión familiar no emigró a Rosario, para sumarse a las inferiores de aquel club.

En esos años fue elegido para formar parte de una experiencia inolvidable, junto a la Fundación Leo Messi, que le brindó la posibilidad de participar de un campeonato internacional en Barcelona (España), luego de superar un selectivo de jugadores de distintos puntos del país. También el equipo Culé se motivó con su fichaje. En aquella experiencia conoció a Messi y a otros jugadores del Barcelona. En aquella experiencia europea, jugó varios partidos en un campeonato internacional, junto a equipos juveniles del Real Madrid, Barcelona, Inter de Italia, Porto de Portugal y el Manchester United y quedó deslumbrado con el Nou Camp.

“En aquel viaje conocí a Messi que me firmó una camiseta de Alumni, que llevaba puesta”, le dijo Seia a EL DIARIO.

Pero luego sus caminos deportivos tomaron otros rumbos. Dejó el fútbol y comenzó a jugar al voleibol, donde enseguida sus capacidades técnicas le permitieron destacarse en los equipos de Trinitarios, y ser convocado en seleccionados argentinos de base. Tuvo la oportunidad de jugar el Sudamericano de Premenores, en Bariloche (2014) y el de Menores, en Perú (2016), en ambos fue elegido el Mejor Jugador de esos torneos.

Ahora con 17 años jugará su primer mundial con la celeste y blanca, en el torneo para Menores (Sub-19) que se disputará desde el 18 al 27 de agosto en Bahréin, y previamente realizará una gira por Italia.

A horas de viajar con el plantel argentino, Federico visitó la Redacción de EL DIARIO, donde fue entrevistado.

–Las vueltas de la vida, terminas jugando un Mundial de vóley cuando antes eras arquero de fútbol…

-Sí. Encima es en Bahréin. Estuve viendo imágenes por Internet, es increíble. Yo solo sabía que existía un país así por las carreras de Fórmula 1. Van a acompañarnos varios de nuestros familiares, en algunos casos estarán algunos de los padres.

–¿Sobre el calor que hace allá es un tema que los entrenadores han estado trabajando o recomendando?

-El cuerpo técnico ya está analizando todo sobre el clima, ya que hace un calor impresionante y con el tema de las comidas, donde parece que ellos comen todo picante. Las canchas son todas con aires acondicionados. Pero lo duro será pasar de jugar con 10 grados como tenemos acá ahora, a jugar con 45 grados. Encima varios de los partidos serán cerca del mediodía, en la primera parte”.

–¿Esta será tu tercera experiencia internacional con un seleccionado?

-Sí. Jugué con la selección Premenor, el Sudamericano de Bariloche, donde estaban en el cuerpo técnico Claudio Coria y René Luna. Luego el año pasado en Perú, la de Menores, donde también fuimos campeones y ahora esta, el Mundial, para el que venimos tabajando hace tiempo.

–El trabajo ha sido largo, hace tiempo que se están preparando…

-Luis Testa es el mismo entrenador desde hace tres veranos, con el que empezamos a jugar Liga A2. Jugamos tres ligas con él. En la primera entraba a veces, pero en las últimas dos, fui siempre titular.

–Barrera, el opuesto y los dos puntas, Luciano Palonsky y vos, le dan un potencial ofensivo al equipo, según se puede observar en los partidos preparatorios que han jugado.

-Estamos muy parejos. Los dos jugamos de punta. Yo tengo un poco más de ataque y él algo más de recepción, pero la verdad está muy parejo. Este año, Palonsky jugó la Liga A1 para Ciudad y mejoró muchísimo.

–¿Cuál es la expectativa que tienen para este torneo?

-Luis Testa fue subcampeón del Mundo en Chaco, con Matías Giraudo, y ahora estamos haciendo todo para salir campeón, para traernos la medalla dorada. Estamos siempre cerca, pero todavía nos falta ser campeón. Ojalá que nosotros seamos los primeros. Estamos con todas las ilusiones de jugar la final. El torneo será muy duro, son cinco zonas de cuatro seleccionados. Tenemos en el grupo a Rusia, Corea del Sur, Turquía y a Chile. Rusia es siempre candidato, Corea salió segundo en el Campeonato Asiático, Turquía tercero en el Europeo, que tiene dos jugadores de más de 2 metros, tienen un bloqueo muy alto. Esperemos que nos vaya bien.

–¿Antes hacen una gira por Europa?

-Sí. Viajamos a Italia, donde vamos a jugar contra el seleccionado de ese país, que tiene un equipazo y fue segundo en el Campeonato Europeo, y vamos a jugar, nuevamente, ante Brasil. Será un triangular. Creo que haremos dos partidos contra cada uno. Vamos a quedarnos ahí alrededor de una semana.

–Has tenido concentraciones largas. ¿Con el colegio cómo hiciste?

-Me han bancado un montón. Me fui acomodando y ellos también. Hice un esfuerzo diferente al de los chicos que van todos los días. Estos dos meses fueron los que más viajé. Hacía un mes que no venía. Igual no tengo dificultad. Este es mi último año, el viaje de estudios. Es todo un tema, ahora que voy a jugar la Liga A1.

–¿Dónde vas a jugar?

-Estoy por firmar para Gigantes del Sur, en Neuquén. Ya pedí como condición que me dejen terminar bien el secundario y hacer el viaje de estudios, para eso es muy importante.

–Pero antes tuviste otras propuestas…

-El año pasado me ofrecieron varios, como Alianza y otros clubes. Pero era muy chico, me faltaba mejor. Era mejor estar en una Liga A2 con la selección y jugar un poco más. Este año me llamaron de varios clubes también, y terminé optando por jugar ahí. Conozco el técnico, Camilo Soto es también entrenador del seleccionado Sub-23. Estuve hablando, me dan la posibilidad hasta que termine el colegio de volver para acomodarme, hacer el viaje y la fiesta de promoción. Voy a ir como tercer punta. Tendré chances de entrar y tener minutos en cancha. Ya me dieron el contrato. Estoy a punto de firmar.

–¿Tu futuro pasa por el vóley?

-Sí. Yo quiero dedicarme al vóley, pero también hacer una carrera, aunque me lleve unos años más. Quiero estudiar algo de finanzas. Estudiar jugando un Liga A1 es complicado. Uno puede jugar cada año en diferentes clubes. Creo que jugando vóley uno tiene más tiempo y posibilidades que jugando al fútbol. Voy a acomodarme a las opciones que tenga para estudiar a distancia. Mis viejos me recomiendan que siga con el vóley, pero que estudie algo. Pero por ahora no quiero pensar en eso. Estoy muy enfocado con el Mundial.

–¿Siempre entrenaron en el Cenard?

-Sí. En los últimos meses estuvimos ahí. Al lado nuestro entrena el seleccionado mayor, separados por un telón. A veces compartimos gimnasio. Con Lechuga Zanotti, nos hemos encontrado algunas veces. La semana previa que jugaron la Liga Mundial en Córdoba, estuvimos hablando. A principios de año hicimos algunas concentraciones en el interior. Antes, cuando éramos más chicos entrenábamos en el interior la mayoría de las veces. Depende de la disponibilidad de espacio. Está muy bueno estar ahí, porque cuando entrena la mayor a la mañana, nosotros vamos a verlo, tenemos mucho para aprender.

–¿Cuál es tu referente?

-Cuando está Conte, me fijo mucho en él. Pero no están siempre los mismos. Pero me fijo en el que esté, como el Polaco Poglajen. Siempre busco algún referente para aprender.

Federico Seia se encamina a un nuevo ilusión con el seleccionado argentino. En pocos días jugará su primer Mundial. Los espera Bahréin, donde espera que su equipo brille como la medalla que sueña colgarse.

Yo soy…

Federico José Seia

Nació el: 22 de noviembre de 1999, en Villa María

Estatura: 1,91 metro

Inicios en el vóley: Trinitarios, desde 2013

Selección argentina: Sudamericano de Premenores (Bariloche, 2014) y Menores (Perú, 2016), donde fue campeón y elegido mejor jugador en ambos torneos.

Con Trinitarios: campeón de los Juegos Evita 2013, del Sudamericano Escolar 2013 y la Liga Nacional de Menores Sub-16 en 2014, (fue elegido el mejor jugador y el mejor atacante). Formó parte del equipo campeón 2015 en Primera división, de la Federación Cordobesa, entre otros logros.

Otros deportes: fútbol, donde fue arquero en All Boys y en Rivadavia de Arroyo Cabral. Llegó a ser pretendido por Newell’s y Barcelona, con apenas 14 años.