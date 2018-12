Quijotada estrenará su nuevo musical

El viernes en el Teatro Verdi – Se presentará “La espada en la piedra” en una única función

La célebre leyenda de Excalibur se recreará para toda la familia y el público infantll con 30 artistas en escena del elenco local

El próximo viernes a las 21.30 se llevará a cabo el estreno, en única función, del espectáculo musical “La espada en la piedra” a cargo de la asociación civil local Quijotada en el Teatro Verdi (avenida Hipólito Yrigoyen 329).

Bajo la dirección del joven director Luciano Bévolo y la música y letra de la compañía de Pepe Cibrián y Angel Mahler, se presentará la nueva puesta escénica con alrededor de 30 artistas en escena.

Según adelantó Bévolo, la leyenda de “La espada…” tiene múltiples versiones conocidas desde tiempos inmemoriales. “Es de esas historias que no tienen un origen cronológico concreto ni una primera versión que se considere la original. Sin embargo, como muchos otros clásicos, sigue cautivando a grandes y chicos con cada nueva interpretación por parte de diversos autores que recurren a ella una y otra vez”, comentó.

“Se dice que Arturo fue el primer ‘rey justo’, por romper con costumbres y protocolos maquiavélicos derivados del imperio romano. Símbolo de esto es la famosa mesa redonda con sus doce caballeros que, se dice, debatían con Arturo acerca de cuáles eran las decisiones que el líder debía tomar. La famosa espada mágica, Excalibur, tiene por su parte una versión no menos interesante. Cuenta la leyenda que hace muchos años, cuando Inglaterra no era más que un puñado de reinos que batallaban entre sí, un misterioso mago llamado Merlín forjó una espada que daría a su poseedor más poder del que fuera capaz de imaginar, una espada mágica”.

Para esta interpretación, Quijotada se volcó de lleno este año en desarrollar una propuesta de teatro musical destinada a la familia, pero principalmente al público infantil. “Se trata de una audiencia muchas veces desvalorizada, menospreciada, prejuzgada y hasta convertida en una variable económica para los grandes productores”, indicó el director.

“Quijotada cree en los niños abordando temáticas complejas que, afirmamos, pueden entender y aprehender. Así, el destino, la paz, la lectura, los legados paternos, los conflictos edípicos, las responsabilidades, la madurez, el sentido del bien y del mal, y hasta la muerte son algunos de los temas que se abordan en el relato”.

A fin de romper con los personajes estereotipados de la historia, el elenco presentará a un “Merlín” (interpretado por Manuel Chaves) no como un anciano de túnica con sombrero de punta, sino a un joven y tierno mago que parece haber perdido la cordura. “Arturo” (Axel Figueroa) y “Guenevier” (Martina Alvarez), en tanto, no serán los típicos príncipes que se suelen encontrar en los cuentos mientras que la bruja “Morgana” (Milagros Rosso) será una bruja joven, perversa y para nada similar a las villanas de película. El reparto también comprenderá personajes como Golbar (Jacinto Pussetto), hijo de la bruja Morgana y supuesto heredero al trono, Algac (Bruno Avalos) y Verix (Emilio Amero), padres de Arturo y Guenevier, respectivamente, quienes comienzan la historia realizando un pacto entre sus dos reinos para acabar con una eterna guerra, acordando un matrimonio no deseado por sus hijos. La magia será, por supuesto, el ‘leit motiv’ de la obra.