Ratificaron el ajuste tarifario del agua

La ratificación del acuerdo entre municipio y la Cooperativa 15 de Mayo fue por mayoría; Juntos por Villa María dijo que no acompañó porque no pudo acceder a analizar los costos y el CAM pidió postergar la suba

Por mayoría, como viene sucediendo en los últimos años, el Concejo Deliberante ratificó el aumento del 14% para el servicio de agua, cloacas, desagües pluviales y mantenimiento de la planta depuradora, acordado entre el Ejecutivo municipal y la Cooperativa 15 de Mayo.

El convenio que el intendente Martín Gill había enviado la semana pasada para ser ratificado tuvo el aval de la bancada oficialista y del bloque escindido Compromiso Comunitario, de Mónica Lazos, pero encontró el rechazo de la oposición, que ya había adelantado que el acompañamiento estaba supeditado a poder analizar el último balance y la estructura de costos de la cooperativa que tiene la concesión del servicio.

El presidente del bloque Villa María para la Victoria, Carlos De Falco, como ya lo había dicho ante EL DIARIO, consideró que el aumento otorgado es “más que razonable”.

“El aumento es del 14% desde mayo, aunque para los usuarios con medidor será de períodos anteriores. Agregamos un documento de la Cooperativa con las razones y las fórmulas, y para nosotros este incremento es más que razonable, mucho menor que cualquier índice de comparación que hagamos”, dijo al fundamentar la iniciativa en sala.

“En siete años, el acumulado de suba del agua no llega al 200%, mientras que el de los combustibles supera el 485%, esto demuestra que la tarifa se ha ido ajustando a las posibilidades del usuario, más que a las necesidades de la prestataria. Observamos un cuadro de los importes que abona la Cooperativa por el servicio de energía eléctrica y el incremento que tuvo desde noviembre de 2015 a mayo de 2017; en el primer caso abonó más de 267 mil pesos y ahora debe pagar más de 758 mil pesos, lo que significa, en un año y medio, casi un 200% de aumento. Esto nos da la magnitud de lo que cuestan algunos insumos fundamentales que tiene la prestataria, como el combustible y la energía eléctrica, además del personal y otros gastos”, remarcó.

“El aumento desde el bloque nos parece más que razonable. En tiempos de turbulencia económica, nos toca legislar sobre estos temas. Hay una realidad, un proceso inflacionario profundo, que ojalá pueda desacelerarse en breve. Este porcentaje me parece un esfuerzo de la Cooperativa”, indicó.

Insuficiente

La edil Nora Landart, de Juntos por Villa María, adelantó que el bloque no acompañaría la suba porque no habían podido verificar la documentación solicitada el día anterior.

“El bloque no va a acompañar, como no lo hizo antes, los argumentos siguen siendo los mismos: no podemos discutir el costo si no tenemos la posibilidad de acceder a la documentación que pedimos y que no fue remitida”, afirmó la edil.

“Los balances no han sido presentados. El presidente del bloque oficialista nos acercó una estructura de costos, pero necesitamos el balance que certifique que esos números son reales. ¿Cuál es el problema de presentar la información y ponerla a disposición?”, preguntó Landart.

“No estamos solos, el Consejo Asesor Municipal se expresa en el mismo sentido, y dice no tener certeza de la estructura de costos del servicio. Con la nota que recibimos, entendíamos que podíamos demorar el tratamiento del proyecto una semana más y acceder a la documentación”, señaló.

“A los balances no los tenemos disponibles, el balance que nos acercaron es de octubre de 2016 y la estructura de costos refiere a los índices de precios de octubre de 2015 a octubre de 2016. Agradecemos la documentación, pero nos resulta insuficiente”, finalizó.

Aplazamientos

El Consejo Asesor Municipal (CAM) envió ayer una nota al Concejo Deliberante sugiriendo el “aplazamiento del incremento de la tarifa de agua, hasta no tener la certeza de la estructura de costos del servicio prestado por la Cooperativa 15 de Mayo y el último balance para determinar si se justifica dicho incremento”.

A la vez, desde el bloque de la minoría se envió una nota a De Falco pidiendo aplazar el tratamiento de la suba en la tarifa porque la documentación remitida “no se ajusta” a lo solicitado el día antes y para atender la sugerencia del CAM.

Declaraciones, repudios y debates

El debate que no se produjo al tratar el incremento en la tarifa de agua, sí tuvo lugar cuando el presidente del bloque Villa María para la Victoria solicitó declarar “la honda preocupación del Concejo Deliberante por la violación de la autonomía universitaria por parte de la Policía de la provincia de Jujuy”.

“Este Concejo es una expresión política. Más allá del lugar en el que se produjeron los hechos, la Policía ingresó en la universidad, y eso es una violación de su autonomía. A pedido de la Federación Universitaria de Villa María, solicitamos su aprobación”, dijo el concejal.

La presidenta de Juntos por Villa María dijo que no iban a acompañar esa declaración porque en los fundamentos se avanzaba sobre cuestiones que no tienen que ver con los hechos de Jujuy.

“La violación de la autonomía universitaria no es cuestionable, con lo que no estamos de acuerdo es con los fundamentos del proyecto, que avanzaban sobre otras cuestiones que no son ciertas. Se habla de recortes de presupuesto universitario; del freno de las paritarias docentes, cuando todavía está en camino, no se cerró y es la época; en los fundamentos se cuestionaron cosas que no son verdad”, remarcó.

“Una cosa es la violación del espacio universitario y otra es decir cosas que no son ciertas. El ataque de la Policía a la autonomía universitaria -sin importar de qué signo político sea el Gobierno de la provincia- es repudiable igual. Pero se habla de otra cosa, por eso decimos que son chicanas”, concluyó.

“A veces se reclaman cosas para otros lados y acá nada. No estoy de acuerdo en que la Policía entre en la universidad, como tampoco estoy de acuerdo en que en la casa de altos estudios se generen contratos a personas que se robaron un voto, creo que la universidad debe dar el ejemplo. Acompañamos lo que tiene verdaderas intenciones de solucionar las cosas, pero no las chicanas políticas”, agregó Gustavo Bustamante, sin dar nombres.

De Falco le respondió que no había chicanas y que “el tema del voto está cerrado”, también sin dar nombres.

Finalmente, y por unanimidad, se repudió el violento ataque al fiscal Fernando Cartasegna, ocurrido en su despacho de los Tribunales platenses.