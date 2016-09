Raymonda: “Dar el máximo”

El volante creativo viene de jugar un gran partido ante Atenas de Río Cuarto y analizó la producción de la victoria de cara al futuro. Resaltó, como todos, la misión de ganar fuera de casa

Santiago Raymonda fue una de las figuras en la goleada de Alumni sobre Atenas por 3 a 0. El enganche confía en saldar la cuenta pendiente de triunfar en condición de visitante. Señala también que el plantel es el encargado de motivar a la gente.

Experiencia, jerarquía y sabiduría dentro de un campo de juego. El “Patito” Raymonda se siente contento en Alumni y lo refleja en sus declaraciones posgoleada a Atenas. “Trato de colaborar, estoy muy contento en el club, era un jugador retirado, me encontré con un grupo de dirigentes que está en lo que necesitamos, médicos y un gran grupo humano. El cuerpo técnico y todo el plantel contribuyen a todo esto, por supuesto. Voy a dar el máximo para lograr el objetivo”.

El volante no oculta su felicidad, pero también hace un análisis de lo recorrido hasta el momento con el equipo “fortinero”, sobre todo hace hincapié en los puntos perdidos en condición de visitante y dice que “no buscamos excusas, con Juventud Unida la cancha era muy difícil de jugar, particularmente me fui muy mal. De todas maneras y mas allá del mal estado del terreno de juego, Alumni no hizo un buen partido. Si bien hubo jugadas que podríamos haber marcado, no tuvimos un buen desempeño. Tenemos que saber jugar con calor, frío, lluvia o viento. Es un torneo difícil y tenemos que sobreponernos ante los obstáculos. Ojalá podamos saldar la cuenta pendiente y ganemos de visitante”.

Frente a Atenas se vio una de las mejores versiones del equipo de Lautaro Trullet, mucho juego colectivo, varias situaciones claras de gol y nuevamente se mantuvo el arco en cero, un partido donde la gente disfrutó el buen juego y aplaudió cada movimiento del equipo. En alusión a esto, Raymonda dijo: “Me gusta tener la pelota, que el equipo tenga el poder. Nosotros somos los encargados de que la gente nos acompañe. Depende de los jugadores y tenemos ese compromiso. El plantel tiene la posibilidad de que la gente nos siga o nos repruebe y no venga a la cancha”.

Carlos Jaime

El marcador central fue autor de uno de los tres tantos con lo que Alumni superó a Atenas. Tras el encuentro, sostuvo lo siguiente: “Estoy contento, logramos tres puntos importantes para la clasificación. El gol es algo lindo, pero lo importante era ganar. Atenas llegaba golpeado por las expulsiones frente a Tiro Federal, sabíamos que teníamos un partido muy difícil por delante, por suerte lo pudimos sacar adelante”.

Marcos Godoy

El delantero jugó un buen partido y se mostró solidario con sus compañeros. Al término del juego reflejó: “Ganamos un partido muy complicado, si bien pudimos resolverlo en el primer tiempo, sabíamos que era difícil. Después del empate frente a Juventud Unida, estábamos obligados a ganar en casa para hacer valer ese punto. Por suerte se nos dio ahora, debemos triunfar de visitante para seguir prendidos. Tenemos que ir paso a paso, todavía falta mucho y tenemos mucho por mejorar”.

Ariel Quiroga

El “Bujía” es uno de los referentes de este equipo y una palabra autorizada para el análisis y el funcionamiento: “Logramos tres puntos importantes, hicimos un gran primer tiempo, además de los goles tuvimos muy buen funcionamiento. Ahora debemos ganar en Leones y ratificar este momento”.

Lautaro Trullet, DT

El entrenador remarcó que “en el momento que se sorteó la zona sabíamos que era sumamente difícil, estamos geográficamente en una región muy futbolera, hay muy buenos jugadores, se ven en cada uno de los partidos y nosotros no somos la excepción, trabajamos muy duro para estar a la altura. Vamos a esperar la evolución de algunos jugadores, salvo Ricardo Acosta, quien tuvo un golpe en la rodilla, el resto terminó relativamente bien”.