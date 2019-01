Realizarán el primer encuentro del Círculo de Mujeres Emprendedoras

Será el sábado 16 de febrero en la sede de Cánadez

El objetivo es brindar un espacio de contención y capacitación para aquellas que estén iniciando su propio negocio

El Círculo de Mujeres Emprendedoras surge como un espacio abierto de capacitación, contención y apoyo. Las creadoras de esta iniciativa son Lula Díaz, periodista y creadora de Club Mamá, y Laly Fernández, autora del libro “Me conozco luego emprendo”, que fue un éxito de ventas en nuestra ciudad el año pasado.

“En los talleres que doy se presentó que varias mujeres me pidieron una continuidad. Que no se corte luego del taller o el curso, porque siempre surgen un montón de dudas. Como Lula también esta en el tema y somos amigas, surgió la idea”, contó Fernández.

“Comenzamos a trabajar juntas para la presentación de su libro. Siempre estuve vinculada a emprendedoras, generando nexos. Club Mamá para mí es mi emprendimiento, y al contrario de lo que piensa la mayoría, creo que la maternidad es el momento justo para emprender. Es el motor para emprender y antes de tener hijos no se me ocurrió ni el 10% de lo que pude generar después. También empieza a surgir la necesidad de tener más independencia para poder darle más tiempo a la familia y no perderte tantas cosas en tus hijos. La independencia económica que te da ser emprendedora, muchas veces es el motor por el cual uno sigue en esto”, manifestó Lula.

Díaz, por su profesión, estará enfocada en el área de comunicación de los emprendimientos y Fernández, contadora, desarrollará la parte de negocios y coaching: “Nos parece una buenas combinación”.

Ambas destacaron que el Círculo es abierto: “Si alguien no puede venir al primer encuentro, se puede sumar en marzo, abril o más adelante. La idea es que sea dinámico y haya alianzas entre las mujeres que participen del Círculo. Se van a brindar capacitaciones, enfocadas en lo que cada emprendimiento necesita y sus particularidades”.

Las mujeres que se quieran sumar, pueden inscribirse en el Skin House de Lidherma, 9 de Julio 75, o contactarse con Díaz y Fernández a través de sus redes sociales: “No es necesario tener un emprendimiento ya en marcha, sino tener la iniciativa”.

Un círculo abierto de formación y contención

“La idea es compartir entre todas, por eso lo llamamos Círculo. La iniciativa parte de nosotras dos, pero vamos a ser todas iguales. Tenemos armadas las temáticas del primer y segundo encuentro, pero también queremos ver qué es lo que están necesitando. Se pueden invitar profesionales de otras áreas. La idea es sumar, poder brindar un poco de alivio y contención al momento que estamos pasando los emprendedores y comerciantes, desde una mirada femenina. Principalmente porque somos mujeres y sabemos lo que es el rol de cargar con la familia, la casa, el trabajo y el malestar que hay por la situación del país. Entonces queremos armar un oasis donde podamos apoyarnos, sacar lo positivo y aprender herramientas”, expresó Fernández.

Si bien manifestaron que “no es fácil emprender” sí destacaron que “es posible”: “Cuando uno lo hace pasión, no sentís que estás trabajando. Es importante tener un plan de acción. Con un plan podemos ajustar, probar y cambiar las cosas que no funcionan”.

Los primeros encuentros

En el primer encuentro, que se realizará el 16 de febrero a las 15 en el local nuevo de Cánadez, la temática girará en torno a “cómo afecta nuestro interior a nuestro emprendimiento”: “Vamos a tener parte teórica y también ejercicios, para conocernos y ver las expectativas de cada una. La idea en este primer encuentro es conocernos, dar un poco de motivación y ver en qué situación está cada una con su emprendimiento”.

“Había una necesidad de esto porque nosotras lo lanzamos y nos empezaron a llegar muchos mensajes, incluso de otras partes del mundo. Llegaron mensajes de Colombia, por ejemplo, así que seguro en un futuro podemos hacer un encuentro virtual. Ya hay muchas inscriptas de la ciudad y la región”.

El segundo encuentro será sobre planificación: “La idea es potenciar cada emprendimiento que participe del Círculo. Más allá de lo que trabajemos en el encuentro, que tengan un plus a través de las compañeras del Círculo”.

Para finalizar, Fernández aclaró que este Círculo es diferente al Encuentro de autoconocimiento y empoderamiento femenino, que también da ella: “Ese taller lo doy sola y es exclusivo para trabajar la parte interior y el crecimiento personal. Se generó una confusión, pero quiero aclarar que para la que quiera trabajar y emprender está el Círculo, aunque nunca dejamos la parte interna de lado”.