Reciben propuestas para sumar nuevos talleres culturales

VILLA NUEVA – Tendrán un costo, como máximo, de 350 pesos

Estiman que serán unos 60 para el corriente año, distribuidos en diferentes puntos de la ciudad. Para los talleristas significa una fuente laboral y para quienes asisten, en muchos casos, además de dispersión pueden aprender un oficio

Desde hace algunos años más de medio centenar de talleres culturales se dispersan por distintos barrios de la ciudad convirtiéndose en algunos casos en un espacio de dispersión y lúdicos, pero en otros en la posibilidad de aprender un oficio con una rápida salida laboral.

Es por eso que son cada vez más demandados y que desde la Municipalidad de Villa Nueva se sostiene y potencia la iniciativa. En ese sentido, durante estos días se están recibiendo propuestas de talleres que se quieran sumar a los ya existentes.

La secretaria de Educación y Cultura, Marcela Unzueta, contó que desde esta semana se están receptando propuestas de personas que deseen dar un taller.

“Los que tengan ideas o propuestas de un taller las pueden acercar y se va a evaluar.

Hay un montón de propuestas ya presentadas, más los que van a seguir del año pasado”, sostuvo y agregó que igualmente “nos está faltando algún taller de tango, algún taller para niños además de arte, y todo aquel que tenga un proyecto, por más que ya haya algún taller similar, va a ser evaluado porque igualmente hay barrios que solicitan talleres y por ahí no tenemos profesores como para llegar hasta allá”.

Quienes quieran hacer llegar una propuesta deben hacerlo en la Casa de la Cultura (Deán Funes 1259). “Allí receptamos el proyecto, le hacemos una entrevista pequeña y después lo terminamos nosotros de analizar y avisamos si han quedado seleccionados o no”, describió la funcionaria.

“Estas propuestas que van llegando se van analizando porque hasta fines de marzo vamos a ir sumando talleres, no es que si no es presentó todavía ya no se puede ser parte”, aclaró y adelantó que pretenden para este año unos 60 talleres en total.

En cuanto al inicio del dictado de los mismos, subrayó que “hay talleres que necesitamos que arranquen temprano, por lo que muchos empezarán el segundo lunes de marzo, por ejemplo, el de repostería, porque si no se pierden la posibilidad de hacer huevos de Pascua para vender”.

En relación a los lugares de dictado ponderó que “están dispersos por toda la ciudad”, por ejemplo, “los barrios que tienen sedes de centros vecinales están totalmente colapsados; hay algunos que se dan en salones parroquiales o en los salones de Cáritas y algunos profes ponen sus domicilios a los cuales se les hace un seguimiento”.

Ayer por la mañana Unzueta se reunió con los talleristas que vienen trabajando y que van a tener continuidad, “más algunos que ya se han sumado nuevos” para explicarles cómo es la metodología de trabajo.

Los talleres van desde cuestiones relacionadas al arte, como danzas o pintura, entre otras cosas, a cuestiones que tienen que ver con un oficio, como repostería. Son variados y, sobre todo, accesibles. “La demanda de la gente es muy grande porque los costos de los talleres son mínimos”, enfatizó la secretaria de Cultura.

Un taller va a costar como máximo $350 dependiendo de la carga horaria, “porque hay talleres que se dan una sola vez a la semana dos horas, otros que se dan dos o tres veces por semana”.

Desde el punto de vista de la generación de espacios que sirvan como una fuente laboral, Unzueta apuntó que no solo para el tallerista significa poder tener un ingreso, sino que “estamos muy contentos con talleres puntuales en los que la gente ha logrado hacer microemprendimientos, como los de repostería”.

Finalmente, adelantó que desde el próximo lunes, de 8 a 18 en la Casa de la Cultura, se abrirán las inscripciones a los talleres.

La frase

“En los barrios que tienen sedes de centros vecinales los talleres están totalmente colapsados. Hay algunos que se dan en salones parroquiales o en los salones de Cáritas y algunos profes ponen sus domicilios” (Marcela Unzueta, secretaria de Educación y Cultura).