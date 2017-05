Reclama que arbitrariamente le quitaron una pensión por invalidez

Asegura que fue a cobrar y se encontró con que no le habían depositado el dinero. Posteriormente, en ANSES le confirmaron que le habían retirado el beneficio que cobra desde 2014

Rosa Mansilla se enteró ayer de que le habían quitado la pensión por invalidez que cobra desde septiembre de 2014. “Fui a cobrarla el viernes y me encuentro con que no había dinero en el banco. Consulté ahí y no sabían nada, me dijeron que vaya a ANSES”, recordó. Ayer fue a las oficinas y “me dijeron que me la habían sacado”.

La mujer se mostró desesperada porque ese dinero es fundamental. “Tengo en el brazo izquierdo el 45% de incapacidad”, describió.

En ese momento dijo que sufrió “un ataque de llanto, porque con eso pago un alquiler”. “Encima, cuando volví a mi casa y les dije a los dueños del departamento, me dijeron que si se me iba a complicar pagarles que lo desocupara. Hace 19 años que alquilo en el mismo lugar y nunca les dejé de pagar el alquiler”, narró visiblemente angustiada porque allí vive con su única hija de 13 años.

Mansilla contó que “esa pensión me la hicieron dar en la Municipalidad, porque en 2013 tuve una crisis económica importante, donde intervinieron el municipio y Tribunales para que me den esa pensión”, y destacó que le demoró un año en salir.

“Paralelo a eso, gestioné la jubilación por retiro provisorio por invalidez. Como iba a salir primero la pensión, esto tardó y al tiempo vino rechazada”, afirmó y recalcó que por eso “en ANSES una conocida me recomendó ver a la doctora Nonis; fui y me dijo que en dos años iba a sacarme la jubilación, pero hace tres años que me tiene a las vueltas”.

“El trámite de retiro provisorio por invalidez se inició el 15 de abril de 2014, con la garantía de que me lo sacaba en dos años. Se cumplieron tres y ahora me piden que espere seis meses más”, planteó y agregó: “Algo mal debe haber hecho porque esto no es un plan social, cuando llegó mi expediente a Buenos Aires me cortaron la pensión. Me gustaría que algún abogado me asesore”.

Finalmente, la mujer pidió ayuda para encontrar un lugar para alquilar, dado que le pidieron que se vaya.