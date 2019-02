Reclaman la agilización de trámites

PAMI – Bettiol y Costantini se lamentaron de que todo se maneje desde Buenos Aires, que desconoce la realidad del interior

Los jubilados dijeron que necesitan acelerar la llegada de subsidios y de pagos para prestaciones, además de acortar el plazo de los turnos médicos

El presidente del Centro de Jubilados y Pensionados Fraternales, Risieri Bettiol, y Francisco Costantini, recientemente designado consejero nacional del PAMI para Villa María y la zona, expusieron los inconvenientes que sufren los pasivos por la demora en los pagos de los servicios -que les trae como consecuencia la falta de prestaciones- y en la obtención de turnos para la atención médica.

Tanto Bettiol como Costantini dijeron que estas problemáticas no son de ahora y que han sido planteadas al titular de PAMI Córdoba, Juan Zazzetti, a quien deslindaron de responsabilidad, aclarando que “todo se maneja desde Buenos Aires, que desconoce la realidad del interior”.

“Con 28 años de permanencia en el Centro de Jubilados Fraternales estoy muy decepcionado con las autoridades de PAMI, porque en Villa María comenzó siendo una agencia, luego se hizo distrito y posteriormente desde Buenos Aires lo bajaron a agencia de nuevo, por esa razón estamos como estamos”, sentenció Bettiol.

“Estamos supeditados a las órdenes que dé Buenos Aires que no conoce lo que es la realidad del interior, estoy muy decepcionado. Por ejemplo, a los jubilados de Ticino y Pasco los mandan a atender a Río Cuarto, lo que es una locura, entonces por nota le pedimos que las atenciones de los jubilados de esas localidades vuelvan a Villa María y se logró, debían pasar a partir del 1 de enero, sin embargo eso todavía no está. Eso es un error de Buenos Aires”, aseguró.

“Hay promesas incumplidas, hemos firmado convenios con PAMI para la prestación de servicios a los centros de jubilados, como enfermería, pedicuría, y también por subsidios para refaccionar los edificios, pero no los cumplen. Se firman convenios, pero no nos dan ni los servicios ni los subsidios”, afirmó.

“Entonces, uno de los principales problemas que tenemos es que los subsidios y los pagos de servicios están muy atrasados. Los pagos de los servicios no son mensuales y eso trae como consecuencia la falta de prestación, por ejemplo para pagar enfermería o pedicuría, el dinero se deposita en Buenos Aires y recién cuando dan la orden Córdoba emite los cheques. Por eso reclamamos que se agilicen los pagos para tener las prestaciones, también la llegada de subsidios y de remedios oncológicos”, indicó.

Denuncia ante PAMI

“Los consejeros tuvimos una reunión en Córdoba para que nos conocieramos todos, participaron Zazzetti, un médico de cabecera y un supervisor de Buenos Aires, allí se trataron varios temas y el supervisor tomó los datos de los problemas que se presentaron, entre ellos, los de enfermería, pedicuría, odontología y el de turnos médicos que les dan a los jubilados, que a veces llegan a dos meses”, señaló Costantini por su parte.

“En la reunión se aclaró que hay contratos firmados por los médicos que estipulan que los turnos para la atención no pueden pasar de los 30 días, y deben respetar los plazos. A eso muchos jubilados no lo saben, entonces, tenemos que informarles que los sanatorios y médicos que no cumplan con eso, me avisen porque yo tengo la obligación de hacer la denuncia ante el PAMI”, puntualizó.

“El médico que no esté de acuerdo con lo que firmó, que se vaya y buscaremos a otro, porque no puede ser que los jubilados pidan un turno para el médico y se lo den a los 60 días”, completó.

“Por otra parte, íbamos a hacer una nueva reunión pero después no se concretó, entonces a veces los consejeros no sabemos qué hacer, después de ser nombrado hace cuatro meses”, agregó.

Todo sigue igual

“Tenemos una buena comunicación con Zazzetti, cuando abordamos estos temas con él, toma nota, pero después todo sigue igual, porque lo eleva a Buenos Aires y desde allá no le llevan el apunte. (Raúl) Varroni se fue por eso, harto de las políticas de Buenos Aires”, dijo Bettiol.

“El personal de PAMI de Villa María tampoco tiene nada que ver con eso, acá los empleados son excelentes, lamentablemente se fue Varroni que era una persona que nos solucionaba muchos problemas”, afirmó.

“Esto viene de muchos años atrás, los problemas se acrecentaron a partir de 2015, porque antes había mucho personal, pero ahora la gente se jubila y no la remplazan, por lo que hay largas colas de ancianos esperando horas su turno para ser atendidos”, subrayó.

“Antes estaba mal y sigue igual, pasa que ahora se hace un control muy estricto, pero están dejando muchas cosas atrasadas. Estamos de acuerdo en que antes hubo mucho desfalco y robo, porque se robaban hasta los pañales, pero la nueva gestión no puede tardar cuatro años en poner las cosas en orden”, consideró Bettiol.

“Más allá de los controles, que está bien que se hagan para que no se robe más, la gente que se va no se remplaza, se maneja todo desde Capital Federal, que no conoce la realidad de cada lugar, y no se agilizan los trámites”, concluyó.