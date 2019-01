Reclaman respuestas por un terreno en malas condiciones

Villa Nueva – Atención al vecino

Vecinos aseguran que el espacio de Comercio y Sarmiento “hace diez años que no se limpia” y dicen que desde el municipio no les han dado solución. “No solamente hay ratones, hay de todo, inclusive hay gente que tira basura”, denuncian

Un grupo de vecinos del barrio Centro, del sector de Villa del Parque, quisieron hacer público su malestar con un terreno que no presenta los cuidados y mantenimientos básicos y que, por ende, reviste perjuicios para quienes habitan casas aledañas.

“Hace muchos años que está eso así. Era un baldío. El dueño vendía mosaicos, ladrillos huecos, etcétera, hoy viven ahí pero nadie limpia eso, nos vemos perjudicados”, remarcó un frentista quien indicó que el espacio en cuestión está en la esquina de Comercio y Sarmiento.

“En octubre pasado los vecinos presentamos un reclamo al municipio, porque no sabés la cantidad de ratones que han salido de ahí, pero como no hubo respuesta, no nos llevaron el apunte, ahora estamos por presentar otro”, expresó sobre los reclamos formales que ya se han llevado a cabo.

“Como este año es electoral, pensamos en presentar algo ahora a ver si esta vez hacen algo. No solamente hay ratones, hay de todo, inclusive hay gente que tira basura. Es un terreno grande, ocupa toda la esquina”, ilustró y agregó que consideran que es un foco generador de “roedores, alacranes y ratas”.

“Somos un grupo de más de diez vecinos. Todos nos perjudicamos. Hace por lo menos diez años que esto está así, que no se limpia ni se ocupan”, refrendó.

A su vez, expuso que el lugar en cuestión “es a menos de dos cuadras del Concejo Deliberante, sobre una de las calles”. “Me vas a decir que ningún concejal, secretaria, lo ha visto. Viven pasando por acá, porque es paso obligado y se hacen los que no ven, no lo pueden esquivar”, planteó.

“Y está en pleno centro del barrio. Porque barrio Centro se divide en cuatro partes y este sector de Villa del Parque. Por ejemplo, cuando se hacían los carnavales, estaba a una cuadra y media donde todos los que venían lo veían. Con esto quiero decir que no es en los suburbios, es en el centro de la ciudad”, cerró el frentista.