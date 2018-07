“Recuperamos la actitud y el juego”

Rugby – Fernando Colusso

El formoseño, de gran partido frente a Palermo Bajo con try incluido, analizó la ultima derrota y destacó el cambio de mentalidad del equipo respecto del encuentro con La Tablada. Además, cuenta su historia en Villa María

De Formosa. Del Club Aguara de aquella provincia. Fernando Colusso llegó en 2011 a Villa María para estudiar y, tras jugar un tiempo para el equipo de la Universidad Nacional, en 2014 empezó a vestirse con los colores del Hípico.

Bebu, de 25 años y cursando el cuarto año de la Licenciatura en Producción Audiovisual, está contento en la ciudad. Además de jugar al rugby, cosechó amigos y más allá de extrañar su lugar de origen, tiene familiares en Villa María que en su momento ayudaron a la adaptación.

“Se extraña a la familia, a mi sobrina Joaquina, trato de ir en vacaciones de invierno y para las Fiestas para acortar la distancia”, dice.

-¿Cómo llegaste al club?

-Apenas llegué a Villa María sabía que iba a jugar al rugby y como tenía dos primos jugando en la Universidad Nacional y yo estudiaba ahí, empecé. Con el tiempo me propuse crecer como jugador y como tenía conocidos en el Jockey, no lo dudé. Los chicos me recibieron muy bien y hoy son mis amigos.

-¿Cómo fueron esos primeros pasos en el Jockey de Villa María?

-Por suerte, me tocó jugar rápido. Apenas llegué jugué todo en el año en Primera y eso fue importante para la adaptación. Los chicos del club se portaron muy bien, me hicieron sentir uno más en todo momento.

Colusso, quien aportó una nueva conquista en la última fecha y lleva siete tries en lo que va del año (dos en el Súper 8), analizó la derrota con Palermo Bajo: “Lastimosamente perdimos ahí nomás. Pero el resultado no era lo importante. Debíamos recuperar la actitud y nuestro juego. Con La Tablada no hubo nada de actitud y a este deporte no le puede faltar ese factor”, expresa.

-¿Qué explicación le encontrás a la falta de triunfos?

-Lamentablemente tenemos muchos lesionados, jugadores que no están jugando en sus respectivos puestos, nos pasan todas juntas y, a pesar de todas estas cuestiones, salvo con La Tablada, siempre estuvimos a la altura.

-Te tocó salir poco antes de la finalización del partido con Palermo Bajo por un golpe en el hombro izquierdo, ¿cómo estás de la lesión?

-Estoy con algo de dolor, en las próximas horas me haré una resonancia y ahí veremos. Esperemos solo sea el golpe y pueda estar a disposición del entrenador para la próxima fecha.

-Se viene Universitario, ¿qué partido imaginás?

-Estamos para presentarle batalla a todos los rivales. Ojalá podamos regalarnos un triunfo la próxima fecha. Lo merecemos como equipo.

