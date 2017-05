Referentes locales se suman al rechazo por el fallo de la Corte

La aplicación de la ley 2×1 en delitos de lesa humanidad es vista como un retroceso a las políticas de derechos humanos

Escribe Celeste Coschica

De nuestra Redacción

El fallo de la Corte Suprema, que aplica el beneficio de reducción de la pena conocido como “2×1” a un condenado por crímenes de lesa humanidad, Luis Muiña, un civil que formó parte del llamado “grupo Swat”, generó el rechazo de organismos de Derechos Humanos y una gran parte de la sociedad.

La miembros de la Corte Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz fueron los votos a favor de este fallo, mientras que su presidente, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, votaron en disidencia.

Al ser consultados por EL DIARIO, referentes locales como el exfiscal General de la Provincia de Córdoba, Félix López Amaya; Santiago Tovo, presidente del Colegio de Abogados de nuestra ciudad, Luis Caronni, abogado penalista e integrante del Consejo de la Magistratura de la Provincia; el legislador del PRO, Darío Capitani; como así también víctimas del terrorismo Estado como Miguel Olaviaga, Hugo Ferradans y Omar Mignola, manifestaron de forma unánime, aunque con diferentes posturas, su rechazo al fallo.

Félix Antonio López Amaya, abogado constitucionalista y profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba, expresó: “Personalmente estoy en contra de lo resuelto por la Corte Suprema. Se ha reconocido por la Argentina la imprescriptibilidad de las causas por crímenes de lesa humanidad y por ese motivo tienen un efecto permanente. Todas las acciones cometidas y que no han sido dilucidadas hasta el momento, como son los desaparecidos, no tienen resolución concreta hasta el momento. Porque además el daño está vigente hasta el día de hoy, es permanente, no puede aplicarse ese principio que es la del hecho o el de la ley más benigna”.

“Creo que se va a intentar plantearlo en un tribunal internacional. Hay una cuestión que toma el fallo de Fontevecchia, por el que no se va a acatar una sentencia internacional en ese caso. Pero creo que una instancia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede plantear, para que se revise la imprescriptibilidad y el daño permanente, para revisar si es aplicable la ley más benigna”, señaló.

El caso “Fontevecchia” sentenció que la Corte Interamericana no puede revocar sentencias de la Corte argentina (solo Maqueda votó en disidencia en su momento).

La ley más benigna

Luis Caronni se manifestó en contra de esta decisión de la Corte, aunque indicó que “no obstante, hay que ser respetuosos de los fallos”: “Estoy en contra de que se aplique este beneficio ya derogado a estos violadores de la ley penal, con delitos de lesa humanidad. Pero por eso no deja de tener la validez un principio fundamental del Derecho Penal, que es el de la aplicación de la ley más benigna. Esto es aplicado constantemente, el derecho es tan amplio que siempre brinda la posibilidad de encontrar la solución y remediar la cuestión”.

Caronni también señaló que “siguiendo todas las instancias”, ahora esto puede ir a organismos internacionales: “Nadie pone en duda la capacidad jurídica de los jueces miembros del máximo tribunal. Pero es una decisión que a mí, como hombre de Derecho, no me gusta. Debo respetarla y hay que hacer todas las instancias posibles, para que dentro del estado de Derecho, poder cambiar este fallo. Generalmente los casos del tribunal superior fijan criterio y los tribunales inferiores, por una cuestión de economía procesal se van adecuando a estos casos. Esto va a generar un buen debate jurídico que esperemos termine a favor de los derechos humanos y no en contra, como este fallo está encaminado”, remarcó el abogado.

El presidente del Colegio de Abogados de Villa María, Santiago Tovo, remarcó que el fallo implica un retroceso con lo que se había avanzado durante los últimos años: “No estoy de acuerdo con este fallo, lo que no significa que el mismo sea nulo, y creo que tiene un mensaje vinculado a la impunidad sobre los delitos de lesa humanidad. Hace poco un juez local dijo que solamente están presos los ladrones de gallinas y creo que con este fallo pareciera que se avala un poco esa posición”.

Tovo sostiene que de igual manera este fallo no significa que la ley del 2×1 se vaya a aplicar a todos los demás casos, pero puede abrir las puertas a que sea así y “eso verdaderamente es un riesgo”.

¿Cambio de paradigma?

Al ser consultado sobre si considera que esta decisión de la Corte marca un cambio de criterio, expresó: “Evidentemente podemos pensar que hay un cambio de criterio en la manera de pensar de algunos jueces ante situaciones parecidas, en un tema que había sido política de Estado desde la época de Alfonsín, salvo durante la época de los indultos de Menem. Siempre pueden haber fundamentos jurídicos para justificar una u otra posición, pero estos fallos no le dan un buen mensaje a la sociedad”, finalizó.

El legislador Darío Capitani remarcó: “Hay dos cosas que resaltar. Por un lado, nosotros festejamos que la Justicia en Argentina definitivamente funcione como un órgano independiente, aunque no estemos de acuerdo con este tipo de beneficios para involucrados en delitos de lesa humanidad”.

Ante la pregunta sobre si el cambio de criterio es promovido por el Gobierno nacional, Capitani lo negó: “Acá no hay un cambio de época política ni ninguna acción gubernamental para promover este tipo de fallos, que hasta ha sorprendido al propio Gobierno nacional. Argentina debería tener un debate profundo acerca de qué es lo que quiere para estos temas, para dejar claras las normas penales a los efectos de evitar que los condenados sean beneficiados”.

“Lo vivimos como una derrota”

Miguel Olaviaga, detenido en 1976, se mostró sorprendido por el fallo de la Corte: “Nosotros tenemos una visión muy particular porque se trata de situaciones muy especiales. Hemos sido víctimas, por lo tanto la subjetividad surge de que vemos una regresión en el fallo”.

“Otra cuestión, a mi criterio, tiene que ver con el tipo de delito. No se puede mensurar un delito en donde aún hay niños desaparecidos, causas en tramite y pronunciamientos en donde los genocidas salen reivindicando lo que piensan y no muestran la menor señal de arrepentimiento. Por lo tanto, uno lo vive con una sensación de dolor. Dejando absolutamente aclarado que somos respetuosos por la independencia de los poderes. El fallo, sinceramente, me sorprendió. Me parece que fue algo desconcertante en este momento de avance que se tenía. No estamos recuperados ni podemos estarlo, mientras subsistan tantos interrogantes, todavía, de lo que pasó”.

Omar Mignola fue detenido en 1978: “Realmente tengo que cuidarme de la terminología, porque fui un torturado por esta gente. Lorenzetti y Maquera han estado a la altura de las circunstancias. Sí me sorprende Highton de Nolasco, de los otros dos sabemos que son gente del macrismo. De todas maneras, no resulta menos aberrante. Razonablemente es muy difícil encontrar una explicación a tanta indignidad y tanta decadencia humana. Creo que han tocado el piso más bajo, porque hablamos de miembros de la Corte, no de cualquier cosa. Francamente me resulta muy difícil encontrar las palabras y el equilibrio anímico y emocional para expresar toda la bronca que tengo encima”.

Al ser consultado sobre si esperaba una resolución así en este momento, Mignola expresó enérgicamente que no: “Para nada… llegar a tanto, honestamente no lo imaginaba. He vivido y visto mucho, pero a tanto no imaginaba”.

Hugo Ferradans pertenece a la organización de defensa de los Derechos Humanos, Ex-Presos Políticos por la Patria Grande: “Dentro de todo yo la saqué barata a pesar de haber sido perseguido, incomunicado, torturado, detenido, queridos compañeros han pagado con la vida”.

“Siempre espero que esto se revierta, pero es un fallo que genera que un montón de genocidas estén refregándose las manos para ver cuando salen. Ha roto todas las expectativas que teníamos la gente que trabaja por los derechos humanos”, finalizó.

Opiniones

♦ “Creo que una instancia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos se puede plantear, para que se revise la imprescriptibilidad y el daño permanente, para revisar si es aplicable la ley más benigna”. Félix López Amaya

♦ “Esto va a generar un buen debate jurídico que esperemos termine a favor de los derechos humanos y no en contra, como este fallo está encaminado”. Luis Caronni

♦ “El 2×1 no debería aplicarse en ningún caso y me parece que no es una ley que vaya a solucionar algo, por eso no está vigente”. Santiago Tobo

♦ “Acá no hay un cambio de época política ni ninguna acción gubernamental para promover este tipo de fallos, que hasta ha sorprendido al propio Gobierno nacional”. Darío Capitani

♦ “Una cosa es leer lo que ha pasado durante la dictadura y otra es estar en una mesa de tortura. Por eso a uno le cuesta entender estas cosas. Es difÍcil entender que se animen a tanto”. Omar Mignola

♦ “Lo vivimos como una derrota del avance que había logrado la ciudadanía a través de las medidas que se tomaron con los juicios”. Miguel Olaviaga

♦ “Siempre espero que esto se revierta, pero es un fallo que genera que un montón de genocidas estén refregándose las manos para ver cuándo salen”. Hugo Ferradans