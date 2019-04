VOLEY – Sub 13

Biblioteca Rivadavia visitó a Casino de Río Tercero, en una nueva fecha del Torneo de la División de Honor Masculina de la Federación Cordobesa de Voleibol, donde dividió victorias.

Los Canarios ganaron en Sub 13 por 3 a 0, en Sub 15 por 3 a 1 y en Sub 19 por 3 a 0; mientras que perdió en Sub 17 por 3 a 1, en Sub 23 por 3 a 1 y en Primera por 3 a 2.