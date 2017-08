“Representamos los valores del radicalismo”

El precandidato Dante Rossi disputará las PASO por la Lista Raúl Alfonsín. Aseguró que el PRO exige a intendentes radicales que trabajen para la lista de Baldassi “o les van a faltar fondos públicos”

“Lo que le vamos a reclamar al Gobierno es mayor sensibilidad a la hora de tomar decisiones. Vamos a ser diputados útiles, porque cuando uno escucha las propuestas de Baldassi, la única referencia que hace es a su amistad con el presidente de la Nación. Nosotros creemos que lo que se elige el 13 de agosto es diputados nacionales y no un representante del presidente en el Congreso”.

Así lo expresó Dante Rossi en diálogo con EL DIARIO, precandidato a diputado de Cambiemos por la Lista Raúl Alfonsín, que competirá en las PASO contra la lista encabezada por Héctor Baldassi, en su paso por la ciudad.

Charla con vecinos y reunión con el comité

A su llegada a la ciudad, por la tarde participó junto a la Modecopa en una reunión con vecinos: “Principalmente hablamos con la gente. Hicieron muchas preguntas, quisieron saber por qué quiero ser candidato, cuáles son mis ideas, si me comprometo a volver una vez que sea diputado, críticas a los políticos y que dijera por qué yo era distinto”, describió Rossi.

Por la noche, el precandidato participó del tradicional arroz con pollo de la Unión Cívica Radical, que se realizó en el Club Almagro.

Rossi destacó que en sus charlas y caminatas recientes con la ciudadanía en distintos barrios y pueblos han cambiado los reclamos: “Hasta hace un tiempo el reclamo más grave era el de la inseguridad. Hoy la gente se queja de que no llega a fin de mes, que ha cambiado la situación y los salarios no alcanzan. Aparte, el tarifazo que se aplica hoy en Argentina ha impactado de lleno en la condición de vida de la gente, que restringe la utilización del servicio”.

“Veo una reactivación en el campo, que empieza a mover lentamente, pero no se ve reflejada en los bolsillos de la gente. No hay aumento de puestos de trabajo y hay una alta especulación financiera”, afirmó Rossi al ser consultado sobre su visión de la economía actual y agregó: “Veo claroscuros en la gestión del Gobierno, muy bien a nivel institucional y con muchísimas dificultades desde el punto de vista social”.

Apriete contra intendentes radicales

Por otra parte, hizo referencia a las denuncias públicas que se vienen realizando desde hace unos días, con respecto a los aprietes que reciben los intendentes radicales: “Cada vez que recorro la provincia y voy a municipios, desde hace 15 días los propios intendentes del radicalismo me han manifestado concretamente que han sido hablados por funcionarios del PRO para exigirles que trabajen para la lista de Baldassi, porque si no se les van a retacear los fondos públicos”.

“La gente del PRO, que aparentemente viene con las banderas de la nueva política y a cambiar estas condiciones, son las que aplican este sistema. No lo digo yo solamente, sino también el presidente de la Unión Cívica Radical (de Córdoba), el Dr. Alberto Zapiola. Es inadmisible que apliquen prácticas que se le criticaban al kirchnerismo y que en una visión de la democracia moderna no tendrían que existir”, agregó en conversación con este medio.

¿Qué lo llevó a presentar una interna?

“Primero, porque fui el primer dirigente del radicalismo de Córdoba que hace varios meses ya dijo que la Unión Cívica Radical no formaba parte de la toma de decisiones del Gobierno nacional. Si bien estamos de acuerdo en lo que se resolvió en la Convención Nacional en Gualeguaychú de integrar Cambiemos, queremos que a Macri le vaya bien porque de esa forma le va a ir bien a la Argentina, pero lo cierto es que el radicalismo no forma parte de la discusión de los trazos más importantes de hacia dónde va el país. No es que estemos pidiendo más funcionarios, cargos o ministros, sino que queremos por lo menos exponer nuestras ideas y nuestro proyecto que tienen que ver fundamentalmente con lo social”, aseguró el candidato.

“Segundo, porque hubo una imposición del PRO en las listas de diputados nacionales. Siempre hemos dicho que la locomotora de Cambiemos en la provincia tenía que ser la Unión Cívica Radical, pero no por una cuestión nostálgica. Es el partido que más municipios gobierna en la provincia de Córdoba, el que tiene los dirigentes más prestigiosos, el que trabaja y moviliza cada vez que hay una elección, el que garantiza la fiscalización. El PRO y dirigentes nacionales, que no son cordobeses, armaron una lista donde prácticamente se impuso a los candidatos, que algún sector del radicalismo aceptó incorporar en un lugar secundario a nuestros candidatos. Frente a eso nosotros hemos armado una lista que es la expresión de las ideas y valores del radicalismo”, agregó.

Propuestas sociales

Sobre las propuestas que llevarán al Congreso, afirmó: “Tenemos 10 iniciativas que nos hemos comprometido a presentar y fundamentalmente cuatro que tienen que ver con la educación. Primero paritarias docentes nacionales y que se garantice un aumento de 4 puntos por encima de la inflación. El segundo, la creación de una escuela de capacitación docente. El tercero, retiro de los docentes a los 53 años para que hasta su jubilación vayan a prestar funciones y brindar su experiencia en esa escuela de capacitación. Por último, la creación de un instituto de seguimiento de la calidad educativa”, finalizó.