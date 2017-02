“Representan la lucha feminista”

La integrante del colectivo feminista opinó sobre los hechos ocurridos en la costa del mar argentino y los eventos que se organizaron para repudiarlos. “Ante los rumores de que lo íbamos a replicar en Villa María hubo muchas críticas”, señaló

Luego de conocerse la noticia de que la Policía bonaerense desplegó un amplio operativo para pedirle a un grupo de mujeres que deje de realizar topless en una playa de la costa del mar argentino, muchas organizaciones feministas y mujeres en general salieron al cruce de la actitud tomada por los efectivos policiales tras la denuncia de otros bañistas.

En realidad, lo que disparó fue un debate de un tema cultural de fondo que tiene que ver con el rol que se le asigna tanto a la mujer como a una parte de su cuerpo como son los senos, ligándolos exclusivamente a una cuestión sexual que lleva a excusar este tipo de denuncias como exhibicionismo.

Para repudiar esta actitud se organizaron en todo el país eventos denominados “tetazos” para reivindicar el acto reprimido en ese episodio de la playa bonaerense.

En Villa María hasta el momento no se gestó ninguna protesta de este tipo y al menos desde el colectivo feminista Las Juanas, confirmaron que van a remplazar este método por una campaña en las redes sociales.

“Ante el solo rumor de que podíamos llegar a hacerlo en Villa María hubo muchos comentarios de gente que se puso muy mal con la posibilidad”, comentó Carola Marchisio de Las Juanas.

“Eso no es igualdad, decían algunos, y saltaron muchas otras cosas a la luz que nos hicieron pensar en cuál sería la mejor forma de reclamar en esta ciudad”, señaló.

Sobre la cuestión de fondo que se trasluce en este hecho, dijo que “el cuerpo de las mujeres está atravesado por mandatos culturales que en cierta forma condicionan o plantean estereotipos y las mujeres tenemos que responder a escasa soberanía de nuestro cuerpo”.

“¿Cómo no me puedo permitir estar en tetas en un lugar público? No tiene absolutamente nada de malo. Seguramente hay legislaciones que tienen que ver con la prohibición, pero estamos atravesadas corporalmente por un aparato, por una ley”, aseguró la militante feminista.

“El acto no tiene por qué generarles rechazo o ninguna otra reacción de repudio a las personas”, afirmó sobre el hecho de descubrirse los senos en público.

“Los senos no son un genital. Hay cuestiones culturales que nos llevaron a pensar que los senos de una mujer pueden llegar a ser un objeto erótico que vende un montón de cuestiones y que no sólo tiene que ver con lo que nos pasa a nosotras y de que modo lo vivimos a esto”, aclaró.

“Es importante que se puedan debatir estas cuestiones y no que solamente nos quedemos susceptibles y nada más”, dijo Marchisio.

“Los senos libres representan la lucha feminista”, concluyó.