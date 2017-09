Apertura del bulevar España desde calle Sucre hasta avenida Jauretche

Responsables de la obra firmaron contrato

La empresa Arrow formalizó su vínculo contractual con la provincia y el municipio. De este modo la iniciativa vial que se extenderá por más de 20 cuadras, con un monto de inversión de 80 millones de pesos, ya está en condiciones de ser iniciada

Durante la jornada de ayer, durante un acto efectuado en el Campus de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), con la presencia del vicegobernador Martín Llaryora y funcionarios provinciales, se llevó a cabo la formalización de la adjudicación de la obra de apertura del bulevar España, desde la calle Sucre hasta la avenida Jauretche, completando un trayecto de aproximadamente 20 cuadras de extensión.

Con un monto de inversión de más de 80 millones de pesos, la iniciativa proyectada implica la ejecución de dos vías pavimentadas divididas por un cantero central, luminarias led en todo el trazado, semáforos y tres rotondas ubicadas en el comienzo de la arteria, en calle Buchardo (para vincular al bulevar con el Hospital Pasteur) y la restante en el acceso al predio universitario.

El proyecto vial también incluye a la determinación de ciclovías y un carril exclusivo para el transporte público.

Cabe destacar que la obra fue adjudicada a la empresa Arrow SRL, la que estuvo representada por Diego Villanueva que rubricó el contrato junto a la presidenta de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), Alejandra Torres, y el responsable de Vialidad provincial, Osvaldo Vottero.

El intendente Martín Gill remarcó que el importante plan de obras que viene llevando adelante el Gobierno de Córdoba en la ciudad y en el Departamento “es significativo, porque además del progreso, de las mejoras de las condiciones de nuestra gente, permite dar más trabajo en un momento en el que hay dificultades”.

Sobre la inversión realizada por la provincia, Gill indicó que “en momentos de dificultad, una administración responsable hace que existan los esquemas de financiamiento para que no nos endeudemos para pagar deuda, sino que la deuda que se tome sea para generar trabajo e infraestructura que cambia la vida de nuestras ciudades”.

Precisamente, el jefe comunal local explicó que, por la magnitud de la intervención, “sería técnicamente imposible” para el Gobierno local poner en marcha esta obra.

Por su parte, Llaryora manifestó que “como equipo de gobierno, cuidamos a Córdoba haciendo obras, porque cuidar a la provincia es que las obras no paren”.

“Venimos a sumarnos a los festejos por los 150 años de la ciudad con esta obra fundamental, porque vemos que Villa María no para. Entonces, como no dar no solo una mano, sino las dos y trabajar juntos en obras emblemáticas”, afirmó.

En tanto, el rector de la UNVM, Luis Negretti, ponderó el proyecto constructivo considerando que será de vital importancia para terminar de vincular a la ciudad con la Universidad.

“Esta será un verdadera oportunidad para la unión de la UNVM con la ciudad, para que puedan mirar hacia el norte y hasta ver las luces del pórtico de entrada del Campus”, opinó Negretti.

“Creo que va a ser la obra que definitivamente va a ayudar a que villamarienses y villanovenses se apropien de su Universidad”, señaló el rector.

“Muchos no conocen este lugar y estoy convencido de que si vinieran y conocieran todo lo que hacemos aquí, los 365 días del año se sentirían tan orgullosos como nosotros”, concluyó.