Ruta 2: una invitación al accidente por donde se la mire

El paso incesante de camiones deja su profunda marca sobre la carpeta asfáltica y transforma la travesía en una peligrosa carrera de obstáculos

Conducir por la ruta 2 desde el cruce con la ruta 158 hacia la ruta 9, pasando por el casco urbano de Villa Nueva, es para conductores de los buenos. La travesía casi que se transforma en una carrera de obstáculos que empujan al accidente. Un tramo de casi dos kilómetros repavimentado el año pasado con una inversión superior a los cuatro millones de pesos, ya está como si nada se hubiese hecho. La circunvalación, mucho más que una necesidad

El domingo último un motociclista escribía en su muro de Facebook: “Anoche tuve un accidente con la moto en la maldita ruta 2, en Villa Nueva, a la altura del cementerio privado, donde la ruta es un festival de pozos y desniveles. Por querer esquivar un pozo, agarré uno de esos surcos y me caí de la moto.

Estoy todo golpeado. ¿A quién carajo se le reclama tamaña irresponsabilidad por el estado de la ruta? ¿Quién no está cumpliendo con su deber de mantener ese sector en buen estado? ¿Quién es el irresponsable encargado de que esa ruta esté en buen estado? ¿Quién me paga los daños en la moto? ¿Quién me paga los antiinflamatorios? Minutos antes de que yo me cayera, otra persona también se había caído con lesiones. ¡Es hora de… ocuparse de lo que realmente importa!”.

Un periodista de EL DIARIO recordó accidentes que se registraron sin motivo aparente en los últimos meses en la misma ruta a su paso por el ejido municipal villanovense, el último de los cuales ocurrió a las 14.30 del domingo 25 de febrero, cuando un hombre de 30 años y una mujer de 33, ambos de Villa María, tuvieron que ser trasladados al Hospital Comunitario de Villa Nueva a raíz de las lesiones que sufrieron cuando el auto en el que se desplazaban “se despistó” en la ruta 2, en proximidades del cruce con la ruta 4.

Más de cien pozos y desniveles

El comunicador, acompañado por un reportero gráfico resolvieron recorrer prácticamente “a paso de hombre” para contabilizar más de un centenar de imperfecciones en la carpeta asfáltica de la ruta provincial 2, desde el cruce con la ruta nacional 158 y las proximidades del cruce con la ruta nacional 9, incluyendo el tramo en el cual adquiere el nombre de Libertad, a su paso por Villa Nueva.

Los conductores se ven obligados a cambiar de carril (invadir el contrario), para poder sortear los pozos, que en algunos casos tienen algo más de dos metros de diámetro.

Un arreglo reciente

Llama la atención semejante deterioro en casi todo el trazado, cuando el año pasado el mismo gobernador Juan Schiaretti inauguraba una repavimentación a lo largo de casi dos kilómetros.

En efecto, si uno ingresa en el portal oficial de noticias de la Gobernación de Córdoba y se remite al 29 de septiembre de 2017 (hace poco más de cinco meses), puede leer “esta tarde, en la localidad de Villa Nueva, el gobernador Juan Schiaretti dejó inaugurados 1.800 metros rehabilitados sobre la ruta provincial 2 sobre la travesía urbana que cruza esa localidad”.

Más de cuatro millones

“Con una inversión de $4.500.000, los trabajos incluyeron fresado y bacheo de pavimento de hormigón existente; ejecución de carpeta asfáltica con concreto fino para restitución de gálibo y de carpeta asfáltica con asfalto modificado; instalación de geogrilla y demarcación horizontal”, informaba el parte oficial, para añadir que “Schiaretti reconoció la necesidad de la obra porque cuando pasa el tránsito pesado por una ciudad se produce el rápido deterioro de las calles poniendo en riesgo la seguridad de la gente y la circulación y generando un sinfín de dificultades”.

Y como una solución definitiva a esto, anunció que “próximamente se estará firmando el contrato con la empresa que ganó la adjudicación para la construcción de la circunvalación en esa ciudad, porque Villa Nueva precisa la circunvalación”.

Asimismo el titular del Ejecutivo provincial anunciaba que a mediados de octubre se abrirían los sobres “para la repavimentación del tramo de la ruta provincial 2 hasta la ruta provincial 158, que también es una necesidad porque hay bastantes baches”.

El mandatario también habló en la oportunidad de la construcción de una rotonda, las colectoras hasta el río y la repavimentación de la ruta provincial 4, “desde Villa Nueva hacia Ausonia, ya que el tramo La Carlota-Santa Eufemia está casi finalizado”.

Pero, más allá de los tiempos del Estado (que son lentos) existe una necesidad de los ciudadanos (que es urgente). Nuestra gente no se puede seguir jugando la vida para ir al trabajo, a llevar los chicos a la escuela o adonde quiera que vaya y le toca transitar por esa carpeta asfáltica “arrugada”, agujereada, por la que decenas de camiones circulan cada hora de ida y de vuelta, muchas veces invadiendo la calzada contraria, para evitar vuelcos.

Quejas vecinales

“Los lugares donde más hundimientos se registran es donde han colocado semáforos, como frente al ingreso al barrio Malvinas, ya que al parar los camiones ante la luz roja, mantienen toda su carga en ese punto. Allí, la calzada debería estar realizada en hormigón, con malla metálica en medio, para soportar todas esas toneladas”, comentó al equipo de EL DIARIO un vecino de ese sector de la ciudad.

A la altura de Los Olmos otro ciudadano explicó que “la Municipalidad hizo lo suyo tiempo atrás, colocando balanzas móviles para controlar el peso de las cargas, pero tendrían que estar todos los días”.

“Aún así los camiones son inmensos y es algo muy difícil de manejar”, acotó.

Que la ruta es un desastre, es cierto. Que se intentaron alguna soluciones a modo de “parche”, también… Lo que se haga de ahora en más tiene que ser a conciencia, definitivo.

“…próximamente se estará firmando el contrato con la empresa que ganó la adjudicación para la construcción de la circunvalación”. Juan Schiaretti, septiembre 2017

En septiembre del año pasado el gobernador inauguró 1.800 metros de nuevo asfalto, que ya está destruido.