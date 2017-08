Concejo Deliberante - El secretario de Gobierno se reunió con la oposición

Sachetto confirmó que Soria dejará de estar al frente del CAM

El funcionario dijo que será afectado a otra actividad dentro del municipio y que habrá un nuevo coordinador, además, expuso ante los concejales el plan integral en el que se trabaja para el albergue

Después de ser convocado nuevamente la semana pasada por el bloque de la minoría, el secretario de Gobierno y Vinculación Comunitaria, Rafael Sachetto, asistió ayer al Concejo Deliberante para reunirse con los concejales de Juntos por Villa María.

Del encuentro participaron Nora Landart, Gustavo Bustamante y Omar Coutsiers, quienes habían citado al funcionario para dialogar sobre las irregularidades en el Centro de Adopción Municipal (CAM) que han sido denunciadas por grupos proteccionistas.

“La convocatoria del bloque a Sachetto se realizó por nota el jueves 17 de agosto pasado, para que informe sobre varios puntos relacionados con la Dirección de Salud Animal y Control de Zoonosis, a cargo del veterinario Federico Soria”, precisó Bustamante.

“Yo le solicité un plan de acción para poder medir los resultados en el tiempo, teniendo en cuenta que hace muchos años que venimos con problemas en el CAM, desde la gestión de (Eduardo) Accastello y en lo que va de la de (Martín) Gill no se le pudo encontrar la vuelta”, señaló el concejal.

“Sachetto nos dijo que Soria aún está al frente del CAM, pero informó que va a ser asignado a otras actividades vinculadas fundamentalmente a la prevención y zoonosis, apartándolo de la coordinación del albergue canino”, puntualizó.

“También expuso que ha realizado una convocatoria a los veterinarios de la ciudad y que han designado a cuatro representantes, que se encuentran en reunión con el Departamento Ejecutivo, con el objetivo de hacer recomendaciones técnicas profesionales en relación al mejor funcionamiento del CAM. Le dijimos que queremos ver las sugerencias de esa comisión de veterinarios”, agregó.

“Además, le planteamos al secretario de Gobierno la posibilidad de que el municipio genere nuevos espacios, que puede ser un consejo asesor promovido por el Estado, en el que participe no solo la opinión técnica profesional, sino todos los actores involucrados, como organizaciones proteccionistas, legisladores y ciudadanos en general, para brindar opiniones y/o sugerencias que lleven a definir las mejores políticas públicas sobre el abordaje de la problemática de los animales en situación de calle”, afirmó el concejal.

“Por otra parte, Sachetto reconoció que mandó a retirar la ambulancia que estaba medio abandonada, nos dijo que la van a revisar para ver si se puede reparar o si no conseguirán otra, también admitió que la ambulancia se usó muy poco”, añadió.

“Nosotros vamos a seguir de cerca este tema y fuimos muy claros en que lo que queremos es encontrar entre todos una solución. Hice hincapié en la necesidad de que el Ejecutivo tome medidas, y que cuando realizamos planteos no lo hacemos como oposición, sino para mejorar las cosas, para que entiendan que nuestros aportes son de manera positiva”, remarcó Bustamante, quien aseguró que “fue una reunión amena”.

Por último, confirmó que desde el bloque se envió “una nota a algunos veterinarios para profundizar el tema y hacer aportes para encontrar una solución”.

Irregularidades en Tránsito, sin novedades

“Aprovechamos la visita de Sachetto para preguntarle si tenía novedades del sumario que se había instruido en relación al acoso laboral y sexual denunciado por trabajadores del área de Tránsito”, sostuvo Landart por su parte.

“El secretario de Gobierno me dijo que se estaba convocando a los trabajadores a declarar, pero que no tenía novedad, y con eso ratificó lo que ya me había manifestado el asesor letrado, Oscar Barroso”, subrayó.

“En otra oportunidad, y de manera informal, le consulté a Barroso por este tema y me dijo que se estaba llamando a las personas involucradas en las denuncias por presuntos abusos a prestar declaración testimonial, pero que las trabajadoras no estaban concurriendo a la citación, algo que probablemente esté vinculado al temor de perder el trabajo, por la situación de precarización en la que se encuentran”, consideró Landart.

“No obstante, Sachetto nos aseguró que él tuvo especial intención de que estos episodios se esclarecieran sin que medie intervención de la Secretaría a su cargo”, concluyó.

Plan integral

En su visita al Concejo, Sachetto informó sobre los proyectos en los que se encuentra trabajando el Ejecutivo con respecto al albergue.

Ratificó que se designará un nuevo coordinador del CAM, “con la finalidad de fortalecer la atención médica” y en relación a esto, precisó que “se están manteniendo entrevistas con profesionales, con quienes ya se recorrió el espacio”.

Además, indicó que desde la actual área de Salud Animal y Zoonosis, el municipio prevé profundizar la tarea de prevención en la materia, que contempla la tenencia responsable y la concientización, entre otras acciones.

“Llevaremos adelante un trabajo coordinado con veterinarios que nos permita dar una mayor posibilidad de respuesta a la necesidad que tenemos en la ciudad”, afirmó Sachetto en relación al plan de acción impulsado por el municipio.

Explicó que desde el Ejecutivo se están reuniendo con profesionales locales para “reconfigurar un plan de trabajo que permita seguir mejorando el CAM, profundizar la prevención de la zoonosis, y dar respuesta por los animales que están en la vía pública y que representan un serio riesgo en materia de mordeduras y seguridad vial”.

“Hay casos que requieren una atención en el sentido que nos pedía la concejala Gisele Machicado, de retirar a estos animales de la vía pública y hacer un trabajo de concientización sobre tenencia responsable”, agregó.

Por otra parte, Sachetto aclaró que fue convocado por el bloque de la minoría la semana pasada y en esa oportunidad, notificó a los ediles que se encontraba junto al juez de Faltas realizando gestiones en Buenos Aires ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por lo que los invitó a concretar el encuentro ayer, en el predio del CAM.

Añadió que “frente a insistencia manifestada por los concejales de reunirse en la sede del Concejo Deliberante ayer, se efectuó el encuentro”, y que acordaron realizar el recorrido la semana próxima.

Luego de la reunión desarrollada con Juntos por Villa María, el secretario de Gobierno dialogó con los concejales del bloque Villa María para la Victoria.