Salud: lo que dijo la ciudadanía sobre la atención en cada zona

En dos de las cinco zonas en las que está dividida la prestación del servicio de salud municipal, un 43% de los vecinos dijo haber tenido que esperar más de 15 minutos para ser atendidos

La Secretaría de Salud de la Municipalidad de Villa María dice que realizó 181 encuestas a ciudadanos que se acercaron a los Centros de Atención Primaria de Salud, al Centro Integrador Comunitario de barrio Nicolás Avellaneda y a la Asistencia Pública.

El informe oficial señaló que “las calificaciones otorgadas por los encuestados al conocimiento del personal de atención, al trato y a la atención en general son positivas”, siendo más altas en la zona 1 que comprende a barrios Las Acacias, Roque Sáenz Peña, La Calera y el Belgrano y en la Asistencia Pública.

Los resultados más bajos se dieron en la zona 4, que abarca a los centros de barrios San Justo, Rivadavia y Las Playas, “lo cual puede resultar preocupante dado que es el sector que se ubica en segundo lugar en relación a la cantidad de consultas realizadas”, que fueron 28.562 de enero a agosto.

En cuanto a las instalaciones de las oficinas, la percepción general fue positiva, pero la zona 3 recibió las calificaciones más bajas. Es la de las dependencias de barrios Bello Horizonte, San Martín y Los Olmos.

En lo que en tiempos de espera en la atención, los valores difieren bastante según la zona. La 1 es la mejor posicionada, ya que el 60% de los ciudadanos dijo haber sido atendido dentro de los 10 minutos de llegada, mientras que un 27% esperó más de 15 minutos. Como contracara, el tiempo de espera fue mucho mayor en las zonas 3 y 4, en las que un 43% de los vecinos esperó para ser atendido más de 15 minutos.

“Casi la totalidad de ciudadanos que se acerca a los centros ha podido resolver la consulta o trámite que los motivó a concurrir a los mismos”, advirtió el informe.

Respecto a la incorporación de servicios, los encuestados que indicaron que les gustaría que se incorporaran más servicios, valoraron la posibilidad de tener un turnero online y de poder gestionar los trámites de ANSES por medios digitales. Quienes respondieron que no les gustaría, manifestaron que es porque no tienen acceso a Internet o no saben usarla.