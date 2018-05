Saludos con el alma

Las redes sociales explotaron el domingo por el Día del Animal, lo que demuestra la importancia que tiene en la vida humana. Es por eso que rescatamos algunas frases de amigos de este suple que a través del Facebook dejaron su mensaje

“Pensé, escribí y borré, volví a pensar, a escribir y luego a borrar, es que no es fácil decir ‘feliz día’ cuando muchos están sufriendo, pero después miré a mis cuatro soles y entendí que ellos se merecen que les diga ‘feliz día del Animal’ porque ellas también sufrieron mucho hasta llegar a mi vida”.

Silvina Gómez

“Día del Animal… Nada para celebrar, sí para hacernos escuchar”.

Katty Maidana

“Nuestra misión es rescatar animales; nuestro sueño es que algún día no sea necesario hacerlo. Feliz Día del Animal”.

Guadalupe López

“Feliz día a mi manada perruna, a mi pequeña manada del basu, a los que alimento a diario, a los callejeros que siempre que veo me llenan de lamidas y sufren tanto el abandono… Ojalá un día seamos más animales y tengamos un corazón de perro más leal y sincero”.

María Noemí Martínez

“¡Feliz Día del Animal! Defendamos sus derechos, de todos”.

Valeria Grimberg

“En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y la frágil fidelidad del hombre. Edgar Allan Poe”.

Paula Toselli

“Hoy suele ser un día especial para nosotros todos los días son su día; quizás hoy tomamos un minuto mas relajados para mirar al costado y lo que se ve da gusto, cuando están todos sanitos y atendidos, contentos y relajados, paseados, pancitas llenas y con techo. No hay nada de deprimente, sino que te llena el alma lo que ves”.

Mi Protector

“Ellos tienen amor puro para dar y son los únicos que dan amor sin esperar nada a cambio. Los únicos que cuando nos vamos, aunque sea cinco minutos, se alegran de vernos llegar. Aprendamos a cuidarlos como si fueran parte de nuestra familia porque en realidad lo son”.

Adham Hefni

“Ellos dan amor sin esperar nada a cambio y tienen la capacidad de sacarnos de cualquier mal momento. No podría vivir sin animales”.

Lara Lazos

“Podría poner fotos de mis animales, pero me siento egoísta con el resto; podría hablar de perros y gatos, pero sería no solo egoísmo, sino también injusto para el resto… Todos, sin excepción, ¡son seres sintientes! ¡Llenos de vida, colmadas de colores sus almas! No olvides pensar en ellos, en quienes no puedes acariciar…”.

Gretel Monserrat, abogada querellante del caso de Chocolate

“La vocación de ayudar a los animales es tan respetable como otras vocaciones. No critiques ni subestimes a quien respeta y rescata a un animal abandonado, mejor sigue su ejemplo. Los animales tienen sentimientos; que algunos humanos no los tengan es muy diferente. Más claro, imposible”.

Gladys López