San Martín se queda en casa y Jockey viaja

Hockey sobre césped

Se cumplirá esta tarde la quinta fecha del Torneo Oficial Damas “B1” con la disputa de seis partidos. En barrio Las Acacias, San Martín recibirá a Carlos Paz RC, el puntero del torneo, jugando desde las 16.30 horas en Primera y desde las 11 en divisiones inferiores.

Los otros partidos de la fecha serán los siguientes: La Salle HC “Blanco” vs. Córdoba Rugby; Universidad Nacional de Córdoba vs. Córdoba Athletic “Negro”; Municipalidad vs. Talleres; Palermo Bajo “B” vs. La Tablada “Rojo” y Córdoba Athletic “Rojo” vs. La Fábrica de San Francisco.

Posiciones: 1) Carlos Paz RC 12, 2) Córdoba Rugby 9, 3) Córdoba Athletic “Negro” 8, 4) La Salle HC “Blanco”, Talleres y La Tablada “Rojo” 7; 7) Universidad Nacional de Córdoba 6, 8) La Fábrica de San Francisco 3, 9) San Martín de Villa María, Córdoba Athletic “Rojo” y Palermo Bajo “B” 1; 12) Municipalidad de Córdoba 0.

Oficial Damas “B2”

Este fin de semana se disputará la cuarta fecha del Torneo Oficial Damas “B2” y esta tarde en uno de los adelantados, Jockey visitará a Tala RC “B”, desde las 16.30 horas. El otro encuentro lo animarán La Tablada “Azul” vs. Universidad Nacional de Córdoba “B”.

La programación completa será la siguiente:

Zona A: La Tablada “Azul” vs. Universidad Nacional de Córdoba “B”, Alta Gracia RC vs. Jockey Club “Rojo”; Universidad Nacional de Río Cuarto “B” vs. Unión de Oncativo y Barrio Parque “B” vs. Universitario “Blanco”.

Zona “B”: Tala RC “B” vs. Jockey de Villa María Universitario “D” vs. El Carmen de Monte Cristo, La Salle HC “Celeste” vs. San Francisco RC.

Posiciones

Zona A: 1) Alta Gracia RC 9, 2) Universidad Nacional de Córdoba “B” 7, 3) Barrio Parque “B” y La Tablada “Azul” 6; 5) Universidad Nacional de Córdoba “B” 4; 6) Jockey Club “Rojo” 3, 7) Universitario Blanco y Unión de Oncativo 0.

Zona B: 1) Jockey de Villa María 7, 2) Tala RC “B” 6, 3) Universitario “D” 4, 4) San Francisco RC 3, 5) La Salle HC “Celeste” 3; 6) El Carmen de Monte Cristo y Talleres “B” 0.

Damas “C”

Mañana se jugará íntegramente la segunda fecha del Oficial de Damas C. A las 15.15 horas, en esta ciudad, San Martín RC “B” recibe a Córdoba Rugby.

Caballeros

Se jugará también, la segunda fecha del Torneo de Caballeros. A las 11, en barrio Las Acacias, jugarán en Intermedia San Martín vs. La Salle HC.