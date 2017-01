Sancionados de “oficio”

El último fin de semana, Pachuca derrotó 4-2 a León por la primera fecha del Torneo Clausura 2017 de Primera división de México, con un gol del villanovense Franco Jara para el ganador y la presencia del defensor de La Palestina, Diego Novaretti, en el perdedor.

Hasta allí, lo estrictamente futbolístico, en lo que resultó un nuevo duelo entre jugadores surgidos del fútbol local y que son titulares y referentes en sus equipos.

Pero la historia de este partido continuó en los organismos disciplinarios, por diferentes cuestiones que tuvieron como protagonistas a Novaretti y Jara.

Con respecto al marcador central, ayer se conoció que fue suspendido de oficio por seis partidos por “escupir” a un rival (Hirving Lozano, jugador de Pachuca); ante esto, el propio Novaretti, en rueda de prensa, negó el hecho (“le soplé la oreja”, explicó), aclaró que “siempre di la cara” y remarcó que “no me gusta que se me califique como mala leche, porque no lo soy”.

En declaraciones que publicó el portal web ESPN, Novaretti dijo que “no me gusta que se me califique de mala leche, porque no lo soy. Entro fuerte, pero nunca con mala intención. Sabemos cómo son las cosas del juego y esta es mi verdad”.

“Ahora, a salir adelante con la cara en alto. Fue un error, lo reconozco, pero lo que no me parece es que me digan que soy mala leche”, agregó el ex-Belgrano, acompañado en la rueda de prensa por el presidente del club, quien defendió al defensor y remarcó: “De parte de la institución queda apoyar a la gran persona y profesional (por Novaretti), que siempre entra a defender el escudo”.

Ante la sanción, Novaretti volvería el 25 de febrero, cuando León visite a Atlas en el Estadio Jalisco, en el certamen de la Liga.

Una fecha por “simular”: Por su parte, el atacante de Villa Nueva Franco Jara sorpresivamente también fue suspendido y con un partido porque “engañó al cuerpo arbitral y como consecuencia otorgó el beneficio directo a su club” en el resultado del partido, según argumentó el ente disciplinario de dicha Liga.

La sanción impuesta -explica ESPN digital- se dio tras la revisión de un polémico penalti que facilitó el empate parcial (2-2) entre Pachuca y León, jugada en la que el delantero de la vecina ciudad se dejó caer tras un presunto contacto dentro del área.

Ante esto, el referí cobró penal, que el propio Jara se encargó de canjear por su primer tanto en el año.