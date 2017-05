Sanmar en casa y Jockey viaja

Se juega la segunda fecha del Oficial. Desde las 16, los tricolores buscan recuperarse ante Palermo Bajo, mientras que Jockey tiene una exigente visita a Urú Curé de Río Cuarto

Jockey será visitante ante Urú Curé de Río Cuarto y San Martín jugará de local ante Palermo Bajo, cuando se dispute esta tarde, en forma completa, desde las 16, la segunda fecha del Torneo Oficial de Primera división Guillermo “Michi” Pispieiro de la Unión Cordobesa de Rugby.

La fecha tendrá como partidos más atractivos los que se jugarán en Córdoba y Río Cuarto, uno por cada zona del torneo, y donde se enfrentarán Tala RC-Jockey Córdoba (Zona A) y Urú Curé-Jockey Villa María (Zona B). Los cuatro equipos ganaron y golearon en la primera fecha del torneo, y prometen ser duelos muy interesantes.

Otra curiosidad de la fecha es que todos los equipos que perdieron en la primera y que recibieron goleadas, serán locales esta tarde, entre ellos San Martín, Córdoba Rugby, Aero Club de Río Cuarto y Carlos Paz Rugby.

Sanmar de local

San Martín de esta ciudad llega a este segundo compromiso tras perder en el clásico villamariense por 64-14, y recibirá a Palermo Bajo, que en la primera fecha derrotó a Córdoba Athletic por 31 a 14. “La semana no fue tan traumática. Los chicos tienen claro el objetivo, que es muy claro y todos lo entienden. Tenemos varios lesionados, encima se sumaron otros durante la semana, en los entrenamientos. Hay varias bajas, pero por suerte entrenamos con buena cantidad de gente y lo podemos aguantar”, señaló el entrenador Fernando Maidana, en diálogo con EL DIARIO.

Los convocados para el partido de Primera de San Martín serán:

Mana, Destéfanis y Avaca; Barrera y Flucia; Beletti, Pascualli y Vázquez; Peralta y Piqueras;

Furlán, Cuevas, Emanuel Ludueña y Luciano Mattélica; Pedro Cornaglia.

Suplentes: Ferreyra, Alaniz, Bollo, Menard y posiblemente Magallanes; Lautaro Oliveros, Nazario y se sumará un back más.

Difícil compromiso

Jockey tendrá un difícil examen ante Urú Curé, el subcampeón 2015 y 2016 del rugby cordobés y con una buena performance en el Torneo Nacional “A” de clubes. Los hípicos llegan con algunas bajas por lesiones (entre ellas Valentín Pigni), aunque el trabajo que viene realizando Alejandro Moreno ha permitido contar con un plantel más largo y tener varios juveniles que han demostrado estar a la altura de lo que necesita el equipo. Igualmente hay algunas buenas noticias, como el regreso de Agustín Smidt (ya recuperado de su lesión) y Facundo Boaglio (estaba suspendido); mientras que Rodrigo Bruno estará entre los que disputen el partido de intermedia. En el plantel que dispondrá para jugar en Primera, Moreno confirmó como titulares a Garrido, Romero y Dagatti; Fruttero y Catena, Smidt Gaveglio y Pusetto; Palazo y Nicolás Ferreyra, Nicolás Rodríguez, Ballarino, Joaquín Mabel Bono, Facundo Boaglio y Colusso. Entre los suplentes estarán Forneris, Demaría Tymoschuk, Gerbino, Palladino, Cittadini, Vico y Pérez.

La fecha completa

Este es el programa de partidos para hoy, desde las 14.15 horas en Intermedia y desde las 16 en Primera:

Zona “A”: Aero Club vs. Universitario (D. Borsarelli), Tala RC vs. Jockey Córdoba (A. Agüero) y Carlos Paz RC vs. La Tablada (S. Corvalán).

Zona “B”: Córdoba Rugby vs. Córdoba Athletic (S. Filipanics), San Martín vs. Palermo Bajo (E. Núñez) y Urú Curé vs. Jockey Villa María (J. Gómez).

Torneo de Ascenso

Por la segunda fecha de la segunda fase del Torneo de Ascenso, en la Zona Sur, mañana se enfrentarán Los Cuervos de Bell Ville y Universidad Nacional de Villa María.

Juveniles

Se jugará esta tarde la quinta fecha de la Zona Campeonato del Torneo de Menores de 19 años. Desde las 13.30 horas, San Martín será local ante Universitario (en cancha de Universidad Nacional de Villa María); mientas que Jockey será local ante Tala “A”.

A su vez, en el bloque juvenil, San Martín recibirá a Universitario, jugando en cancha de UNVM en M-14, desde las 11 horas y en M-17 a las 12.15. En tanto, en M-15 y M-16 jugarán en el anexo, desde las 12 y las 13.15 horas, respectivamente.

Jockey, en tanto, también jugará de local, desde las 11 en M-14 y M-15, y a partir de las 12.15 horas en M-16 y M-17.