Sanmar recibe a Carlos Paz

Hockey sobre césped

En forma completa, se jugará hoy la cuarta fecha del Proyección Damas “A”, de la Federación Cordobesa de hockey sobre césped, donde San Martín de nuestra ciudad será local ante Carlos Paz RC. Los partidos de Primera división se jugarán desde las 16.30 horas.

El programa completo de partidos será el siguiente: Córdoba Rugby vs. Jockey Club “B”; Uré Curé de Río Cuarto vs. Universitario “Rojo”; Tala RC vs. Talleres y San Martín vs. Carlos Paz RC.

Las posiciones del torneo, jugadas tres fechas son las siguientes: Córdoba Rugby y Universitario “Rojo” 5, Tala RC, Jockey Club “B” y Talleres 4: Carlos Paz RC y Urú Curé RC 2 y San Martín 1.

Oficial Damas “B2”

Completado la fase de interzonales, este fin de semana se iniciará la última rueda del certamen de Damas B2, ahora en esta etapa con los partidos de vuelta en cada zona del torneo. Jockey de nuestra ciudad será visitante mañana de El Carmen de Monte Cristo.

La fecha comenzará hoy con el encuentro entre Jockey Córdoba “Rojo” vs. Universitario “Blanco”, por la Zona “A”.

Mañana se completará con seis partidos; por la Zona A se enfrentarán desde las 16.30 horas: Alta Gracia RC vs. Unión de Oncativo, Universidad de Río Cuarto “B” vs. Universidad Nacional de Córdoba “B” y La Tablada “Azul” vs. Barrio Parque “B”.

Por la Zona “B” jugarán: La Salle HC “Celeste” vs. Tala RC “B”, Universitario “D” vs. Talleres “B” y El Carmen en Monte Cristo vs. a Jockey de Villa María. Tendrá fecha libre: San Francisco RC.

Las posiciones de ambos torneos son los siguientes:

Zona “A”: Alta Gracia RC 33; Universidad Nacional de Río Cuarto “B” 27; Universidad Nacional de Córdoba “B” 24; Jockey Club “Rojo” 18; Barrio Parque “B” 16; Unión de Oncativo 11; La Tablada “Azul” 9; Universitario “Blanco” 8.

Zona “B”: Jockey de Villa María 33; El Carmen de Monte Cristo y Tala RC “B” 28, Universitario “D” 21; San Francisco RC 16; La Salle HC “Celeste”11; Talleres “B” 4.