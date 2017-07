Schiaretti dijo que el INDEC es una “vergüenza” y cuestionó a Macri

Sostuvo que hay una burla “hacia los pobres” con las cifras sobre la pobreza en la provincia. Señaló que Macri “está mal informado” sobre los impuestos y criticó al “centralismo”

El gobernador de la provincia Juan Schiaretti calificó ayer al INDEC como “una vergüenza”, sostuvo que el presidente Mauricio Macri “está mal informado” sobre la presión tributaria cordobesa, criticó el centralismo porteño y afirmó que hay recesión y una economía estancada a nivel nacional.

Sus declaraciones fueron efectuadas a los medios de comunicación cerca del mediodía, luego del acto que encabezó en el Club Alem de Villa Nueva (ver páginas 3 y 4).

En ese marco, ante una pregunta, lo primero que hizo fue cuestionar duramente las estadísticas oficiales de pobreza, que reflejaron que en tres meses descendió un 11,5 % en la provincia.

“El Gran Córdoba tenía el 40,5% de pobreza y, oh sorpresa, en el primer trimestre fue del 29%. No le creo a ninguno de los dos datos. Indudablemente es una burla que baje en tres meses 11,5 puntos. No es serio, es una vergüenza”, señaló el mandatario.

Aseguró que lo que más me preocupa “es que se juega con las necesidades de la gente porque todos los programas sociales, como el Paicor, Tarjeta Social, el de leche, surgen de los datos de pobreza” y por eso es que, apuntó, se está trabajando en contar con una medición propia, “porque los números del INDEC son una burla a los cordobeses y parece que se le ríen a los pobres”.

“Espero que tengamos nuestras estadísticas en septiembre”, comentó.

Por otro lado, un periodista le consultó sobre las declaraciones de Mauricio Macri en Córdoba cuando habló de la presión tributaria provincial. El presidente “está errado cuando dijo que los impuestos más caros son los nuestros”, afirmó Schiaretti.

“Cuando uno mira los impuestos a los ingresos brutos son muchos más caros los de comercio o servicios como peluquería o alquileres en la provincia de Buenos Aires. En transporte es más caro el de los ingresos brutos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la producción ni hablar, Córdoba no le cobra al sector agropecuario mientras que la provincia de Buenos Aires le cobra el 1%. Al sector industrial Córdoba le cobra el medio por ciento y la provincia de Buenos Aires el 1,5%, y a la construcción la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le cobra el 5% y Córdoba el 4%”, especificó.

“Indudablemente el presidente está mal informado. Los distritos con los impuestos más caros de ingresos brutos son los gobernados por Cambiemos”, disparó.

Además, negó que desde su gobierno se envíe fondos a las ciudades con intendentes en la misma sintonía política. Vinculó el crecimiento de aportes al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “nos devolvió dinero que es de los cordobeses cuando fuimos a reclamar parte de lo que Nación se queda de la provincia y eso permitió que pudiéramos encarar estas obras”.

Añadió que “con la vuelta del país al mundo, Córdoba es sujeto de crédito por ser bien administrada” y ese es otro factor que explica los mayores envíos.

“Estamos haciendo la mayor obra pública encarada por un gobierno provincial en la historia, que son los gasoductos troncales”, afirmó. Aseveró que esa obra “está garantizada por más que el país tenga dificultades” porque se cuenta con “todos los recursos dentro de la provincia”.

En ese marco, dijo que sólo el 51% de los habitantes de la provincia tiene cloacas, algo que “constitucionalmente es responsabilidad de los intendentes, pero es tan grande la inversión que no pueden solos, entonces la provincia se hará cargo de la parte dura de la obra y los intendentes junto a los vecinos, del resto”.

En campaña – Rumbo a las PASO

Pidió el voto y criticó el centralismo porteño

En diálogo con los comunicadores, Schiaretti pidió “a los cordobeses que nos respalden con su voto, que respalden al Gobierno provincial, al intendente de Villa Nueva, al de Villa María” en las elecciones legislativas que se vienen.

“Pido que nos apoyen, que voten a los candidatos de Unión por Córdoba, que son quienes expresan la renovación, que van a defender la provincia y van a ir al Congreso a corregir errores que indudablemente comete el Gobierno nacional, para ver si el país consigue encontrar los acuerdos, salir de esta recesión que está agobiando y dejar atrás una economía que evidentemente no funciona y que está teniendo dificultades”, declaró en plena campaña.

En ese contexto puso énfasis en hablar del “centralismo”.

“Todas las obras se hacen fundamentalmente en Capital Federal y el conurbano bonaerense. Mientras ellos viven gratis, el ciudadano del interior paga más caro los servicios públicos. El boleto de colectivo en Villa María sale 14 pesos (dijo tras consultarle a Gill), en Buenos Aires 6 pesos, el tren de la costa cuesta 2 pesos. Córdoba abona 740 pesos de factura de luz, Buenos Aires paga 300. Hay que acabar con este centralismo”, criticó.

“Nación está haciendo el famoso soterramiento del tren Sarmiento, comenzado por el anterior Gobierno, que consiste en enterrar unos kilómetros de vías en Capital Federal y parte del conurbano y poner un jardín arriba. Gastan 50 mil millones de pesos en eso. ¿Por qué eso es más prioritario que pagar las obras contra la inundación en las provincias inundadas?”, dijo enfático. “Prima el centralismo porteño y se ve cómo las prioridades que establece la Nación perjudican al interior”, añadió más tarde.

Subrayó que el Estado cordobés destinará 600 millones de pesos al canal San Antonio, que “permite desagotar las aguas desde San Francisco hasta Unión y Marcos Juárez”, porque “le dijimos a Nación que nos hacemos cargo, ya que nos sale más barato hacerla que tener miles de hectáreas inundadas”.