Schiaretti inauguró la red de gas y firmó por un tercio de la ruta

El gobernador dejó ayer concluida la totalidad del gasoducto Sistema Ruta 2 con las plantas reductoras de presión en las localidades de Ana Zumarán y Silvio Pellico. Ahora los municipios deberán avanzar junto al Estado provincial para la red de gas domiciliaria. También anunció, firmó y justificó la construcción en tres etapas de un acceso pavimentado para la segunda población

Primero, el gobernador Juan Schiaretti arribó a las 10 a la localidad de Ana Zumarán y dejó más de lo esperado por los vecinos y el propio presidente comunal, Hernán Font.

El mandatario provincial llegó para dejar inaugurado el final del sistema troncal del gasoducto ruta 2 en la población límite entre el Departamento Unión (al que pertenece) y el General San Martín. Esta habilitación se produjo ayer, en el último día hábil del año, lo que fue tomado por Schiaretti en “terminar de la misma manera que se comenzó: inaugurando obras”.

La comitiva, integrada por el director de Municipalidades, Marcelo Frossasco; los legisladores Dardo Iturria y Carmen Ceballos de Carbonetti e intendentes de la zona como Domingo Tito Morena (Chilibroste) y Diego Incatasciato (Cintra), se dirigió a la planta reductora de presión para encender allí junto a funcionarios y personal de la firma Ecogas una simbólica llama votiva.

Luego todos se trasladaron a una sala de la Escuela Primaria Juan Pedro Esnaola, donde se concretó el acto oficial. En ese marco, el gobernador se refirió a la concreción “de este importante gasoducto ubicado en el sudeste de la geografía provincial (con un total de 145 kilómetros de ramales y nueve estaciones reductoras) que benefician a cerca de 10.200 habitantes de esta región. La inversión ronda los 500 millones de pesos y sumó además 154 kilómetros de fibra óptica para Internet”.

Lo que significa

El mandatario apuntó que para los 18 kilómetros de ramales de gas habilitados para llegar a Ana Zumarán, con la planta reductora de presión, la inversión fue de 56 millones de pesos y beneficiará a 198 habitantes.

“El gas natural significa ahorro para las familias y la posibilidad de radicación de emprendimientos agroindustriales. En una región como esta, donde el complejo agroalimentario tiene una fuerza fenomenal, se abre una gran chance, lo que significa también puestos de trabajo”, expresó.

Schiaretti señaló que la empresa Ecogas realizará 450 metros de red de distribución y que tanto el municipio como los beneficiarios contarán con financiamiento para las redes domiciliarias y las conexiones: “La Provincia le va a financiar al municipio la red de gas, a 36 meses, con seis meses de gracia. Además de eso, el Banco de Córdoba le ofrece a cada frentista un crédito individual que le permite hacer la instalación domiciliaria y conectarse a la red”.

Font, en tanto, coincidió en que el de ayer fue “un día muy especial”. “Hablar de gas en un pueblo tan chiquito como Ana Zumarán es algo que parecía impensado, por el monto, por la calidad de vida que otorga a los vecinos y hoy es una realidad. Es un día muy especial, una cosa de todavía no caer…”.

Al repasar lo recibido desde el Estado provincial y de manos del gobernador, Font sostuvo sin ocultar su satisfacción que “es más de lo que esperaba”, y eso que había adelantado haber pedido “muchas cosas”.

Subrayó el Aporte del Tesoro Provincial (ATP) de 80 mil pesos para obras menores, un aporte de 400 mil pesos para la construcción de un Salón de Usos Múltiples y el compromiso para que cuando se lleve a cabo la repavimentación por licitación de la ruta provincial 2, en 2019, se incluyan algunas cuadras de pavimentación para el pueblo.

Para finalizar el acto, las autoridades procedieron a la entrega de los siete programas Vida Digna a las familias beneficiadas, presentes, lo que otorga créditos a tasa interés cero para el mejoramiento de viviendas individuales. Se trata de créditos de 30 mil pesos en dos cuotas para la construcción de una habitación y un baño.

La comuna recibió el otorgamiento de un millón de pesos en cuatro años para la realización de cordón cuneta y asfalto.

Vale destacar además la llegada de la fibra óptica, que permitirá mejor señal de Internet para la población y lo que Schiaretti calificó como “la yapa” de la obra concretada.

El gobernador recordó también la inversión de 15 millones de pesos en la sistematización de cuentas hídricas para la región.

Con un tramo

Minutos después de las 11, el mandatario se trasladó a Silvio Pellico, en el Departamento General San Martín, donde fue recibido por la intendenta Leticia Allocco y con quien habilitó la obra de gas de la localidad que comprende 13 kilómetros de ramales y la planta reductora. Pero además estuvo presente el titular de Vialidad provincial, Osvaldo Vottero, entre quienes firmaron el convenio para la construcción de la primera etapa del acceso asfaltado hasta la ruta provincial 2.

Se trata de 4,3 kilómetros de carpeta asfáltica desde la vía estatal hacia la localidad, punto de inicio acordado con la mandataria municipal, según precisó.

“Me alegra que podamos comenzar, seguramente en abril o mayo, con un sueño que tienen los habitantes de Silvio Pellico desde hace tiempo como es el acceso pavimentado”, anunció Schiaretti. Se trata de una traza de 13 kilómetros que se realizará por etapas. La primera supondrá una inversión de 40 millones de pesos. Sobre la decisión de hacerlo por partes, justificó que esa longitud supera cualquier tramo que se está realizando, por lo que “la única manera de hacerlo es por etapas y si no arrancamos, nunca se va a concretar” y los fondos serán provinciales (sin créditos). “Es muy largo y no se puede hacer de golpe. Es paso a paso”, sentenció. Y no se comprometió a cumplir con la segunda y tercera etapa antes de concluir su mandato, en diciembre de 2019.

Conectados

“Con la llegada del gas a Silvio Pellico hemos completado el Sistema Ruta 2, que fue una inversión cercana a 500 millones de pesos y que fue financiada enteramente por el Gobierno provincial, por todos los cordobeses”, remarcó Schiaretti. En Silvio Pellico, Ecogas abordará el compromiso de extender 805 metros la red de distribución de gas.

También se refirió a la instalación de la fibra óptica, que se realiza de manera paralela a los caños de gas. En ese sentido dijo: “La fibra óptica va a permitir a cada localidad tener conectividad a Internet a la mayor velocidad. Esto es central para el futuro, que nuestra gente pueda desarrollar toda su capacidad. La llegada de Internet es un salto tremendo para las pequeñas localidades”. Y añadió: “Estamos creando una herramienta para que la red de fibra óptica esté a disposición de las familias, porque estando presente el Estado vamos a conseguir hacer que las familias paguen la conexión a Internet mucho más barata”.

El gobernador refirió también el avance del 15% en la construcción de un aula para el IPEM Nº 302, con una inversión de 504 mil pesos; la entrega de elementos para la atención primaria de la salud: un electrocardiógrafo, un pantoscopio, un medidor de glucosa, una balanza pediátrica, un nebulizador, un kit de seguridad vial compuesto de chalecos refractarios, conos, linterna, bastón lumínico y pintura vial; un aporte al municipio de 2,2 millones de pesos en cuatro años del fondo para la construcción de cordón cuneta y asfaltado y la entrega de un Aporte del Tesoro Provincial de 80 mil pesos.

Por último, subrayó el otorgamiento de 400 mil pesos para los trabajos de refacción de la Casa de la Cultura, tal como adelantamos en la edición de ayer.

La intendenta Allocco dijo que “sin dudas, la llegada del gas marcará un antes y un después en la localidad” y expresó un sentido “agradecimiento a usted, gobernador, por su decisión política de mejorar la calidad de vida de los vecinos de pueblos chicos”. Sostuvo además que “no es menor la llegada de la fibra óptica, pensando en los alumnos de nuestra escuela y los sistemas de cámaras de seguridad en tiempo real”. También dedicó un párrafo para “Nora (Bedano) y Marcelo (Frossasco), quienes son un canal para llegar a trabajar con el Gobierno provincial”.

Dos intendentes, 20 años

“Estoy muy agradecido con el Gobierno de Schiaretti”, dijo el exintendente Heraldo Romano, quien reclamó durante cada mandato el acceso asfaltado a los gobernadores de turno. Indicó que “siempre este gobernador ha estado presente con la comunidad, más allá de los colores políticos”.

Admitió estar “emocionado por su visita (lo recibió en 2010 para la inauguración del Polideportivo Municipal) y por el anuncio de una etapa de la ruta de acceso”.

En tanto, Leticia Allocco marcó su satisfacción porque “se trata de la obra más esperada, pedida 20 años por todo el pueblo, y que se anuncie con fecha de inicio es muy bueno”. Además confió que “se iniciará esta primera de tres etapas y se va a terminar en 2018, por lo que de inmediato estaremos gestionando la segunda y quizás la tercera etapa”.

El dato: autoridades de dos departamentos

Cabe mencionar que se sumaron intendentes que habían estado en Ana Zumarán, también la flamante titular de la Agencia Córdoba Cultura, Nora Bedano; el legislador José Escamilla, el presidente de la Comunidad Regional San Martín, Mauricio Pajón (intendente de Ausonia), y las intendentas Gabriela Nicolino (La Playosa) y Carolina Jara (Ballesteros Sud).

El Nº: 92 millones, la inversion para Silvio Pellico

Esa cifra fue la que manifestó el gobernador si se suman los 52 millones destinados a la concreción de la red troncal de gas para beneficiar a los habitantes de Silvio Pellico y la primera etapa de 4,3 kilómetros de acceso pavimentado desde la ruta provincial 2: 40 millones de pesos.