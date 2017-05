Se ahogó una nena con una semilla de girasol

Dejó de existir ayer una niña de 9 años que, el sábado pasado, se ahogó con una semilla de girasol, informó el director del Hospital de Laboulaye, Walter Accotto.

La nena había sido derivada al Nuevo Hospital San Antonio de Padua, de Río Cuarto, donde permaneció internada en terapia intensiva hasta la víspera, cuando se informó que había muerto.

“Recién me confirman (por ayer) que no tiene actividad cerebral. Es una gran tristeza. Se hizo todo lo posible con el apoyo de la terapia de Río Cuarto, pero no se pudo. Sufrió una bronco-aspiración. Comió una semilla, en lugar de írsele para el estómago o de expulsarla, se le fue por las vías respiratorias, fue una fatalidad”, explicó el médico.

Foto: Telediario Digital.