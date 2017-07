Se creó la comisión para la recepción provisoria del servicio de agua potable

Tendrá a su cargo el ejercicio de las facultades y derechos conferidos al municipio como titular del servicio, de acuerdo a lo explicitado en el contrato de concesión

El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) creó, mediante un decreto, la comisión para la recepción provisoria del servicio público de provisión de agua potable, desagües cloacales y mantenimiento de desagües pluviales que en la actualidad están concesionados a la Cooperativa de Trabajo 15 de Mayo Ltda.

La comisión de recepción provisoria estará integrada por nueve miembros y un coordinador designado por la Jefatura de Gabinete. Estarán representadas en partes iguales el área legal a través de Jefatura de Gabinete, la contable por la Secretaría de Economía y Finanzas, y la Técnica por medio de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Ambiente e Infraestructura y tendrá a su cargo el ejercicio de las facultades y derechos conferidos al municipio, como titular del servicio, de acuerdo a lo explicitado en la concesión.

Los integrantes llevarán adelante la elaboración de un informe general sobre el estado jurídico, técnico y contable de la prestación del servicio, para lo cual podrán requerir documentación, estados contables, balances e informes.

Según afirmaron desde el municipio, la decisión del Ejecutivo en la conformación de la comisión responde al cumplimiento de lo establecido en el contrato de concesión, efectuado en 1992.

Aquel convenio celebrado para que la Cooperativa de Trabajo 15 de Mayo Ltda. se hiciera cargo del servicio, vencerá este año.

“Es nuestra obligación por contrato”

Ante la información de la emisión de este decreto, EL DIARIO se comunicó con el jefe de Gabinete, Héctor Muñoz, quien dio detalles de la función de esta comisión: “De acuerdo al convenio vigente con la Cooperativa 15 de Mayo, que culmina el 30 de septiembre, hay un artículo que puntualmente dice que previo a la cesión de la concesión hay que hacer una recepción provisoria y una provisión permanente. La creación de esta comisión tiene que ver con armar un equipo técnico, jurídico y contable que permita hacer justamente esta provisión, que es el paso previo a la provisión definitiva”.

“Lo que se hace es solicitar la información necesaria para que después uno pueda hacer una transición que sea acorde a las necesidades, garantizando por supuesto la continuidad del servicio, más allá de la forma legal que se decida seguir, que no esta decidido aún”, añadió.

Garantizar los puestos de trabajo

“Hay una historia de la cooperativa y hay una historia de la Municipalidad, juntos hemos podido llevar el 100% de agua y cloacas a todos los barrios de la ciudad. Nosotros no cuestionamos el servicio, pero sí tenemos ahora una obligación, que se debe al cese de este contrato de concesión, que nos lleva a hacer una posición transitoria primero, una permanente después. ¿Cómo seguimos? Eso va a ser motivo de análisis y ojalá que podamos también discutirlo con ellos. Pero, por supuesto, que el objetivo es que un servicio tan importante como es el del agua pueda ser brindado de la mejor manera”, expresó el jefe de Gabinete y candidato a diputado de Unión por Córdoba.

Respecto a los dichos del presidente de la Cooperativa, Mario Valenti, sobre que “el sindicato será el que organice la continuidad de los trabajadores”, Muñoz expresó: “Yo me puedo referir a lo que yo he conversado con ellos y a lo que venimos haciendo. Me parece que lo que estamos haciendo es nuestra obligación, no es una elección y en segundo lugar, seguramente vamos a poder trabajar en buenos términos y vamos a estar solicitando la información que se requiere. Es absolutamente necesario y estamos seguros de que se va a colaborar en esa línea. Nosotros hemos tenido charlas formales e informales con la Cooperativa 15 de Mayo y lo que siempre ha quedado absolutamente claro es la voluntad del municipio de garantizar las fuentes de trabajo”, finalizó Muñoz.

La decisión de cuidar las fuentes laborales ya había sido manifestada por el intendente Martín Gill a este medio en la edición del pasado 6 de julio: “Eso es una prioridad, no vamos a sacrificar bajo ningún punto de vista el trabajo de ningún villamariense”, expresó en ese momento.