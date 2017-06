“Venía de una lesión, me preguntó (Morales) si estaba bien y le dije la verdad, que no lo estaba y que había compañeros mejores adelante mío, que los aprovechara, y que si le hacía falta iba a estar para el segundo tiempo.

Me voy asentando. Después que se fueron algunos jugadores, me pude ganar un lugar de entrada y, como me dijeron, las camisetas, una vez que la agarrás, no se prestan.

Cuando te juntás con dos o tres jugadores claves que tenemos, que me hacen falta y les hago falta, solo nos queda aprovechar las situaciones de goles que generamos; pero esto no lo gana uno solo, sino todo el equipo.

En el mano a mano, siempre que tuve que enfrentar a Alem, fue el rival más fuerte. Es el más duro para encontrarte en los cuartos de final. A partir de ahora, no podés perder porque si no quedás afuera y entonces hay que trabajar en la semana para estar bien el domingo que viene”. Rodrigo Márquez, figura de Alem

“Tengo una alegría enorme por el resultado y la clasificación. Sabíamos que iba a ser un partido muy disputado y trabado; nosotros vinimos a buscar un triunfo aunque el empate también nos servía, y esto nos da la clasificación por segunda vez y nos pone muy contentos.

Estuvimos sólidos en defensa, en mediocampo luchamos hasta el final y estuvimos muy atentos y oportunos a la hora de definir. Si debemos enfrentar a Playosa nuevamente, seguiremos afrontando los partidos como siempre y con las características de estos clásicos: al todo o nada”. Alfio Demarchi, defensor de Silvio Pellico

“Sabíamos de entrada que era como una final; resultó un buen partido con marcador variable, y lo pudimos ganar al final pero los penales son así, a veces se convierten y otras se erran, la verdad es que es mucha la responsabilidad de quien lo ejecuta.

Pienso que fue un verdadero clásico, se jugó poco, se metió mucho, y el árbitro no influyó en el resultado, tuvo una buena actuación y personalmente me voy conforme con la actuación de nuestro equipo”. Matías Genre, volante de Playosa

“Lo importante era sumar, clasificar y poner a Colón en la etapa de playoff, que hace de 2014 que no la juega, así que esperemos que la gente vaya a la cancha y nos acompañe como en las mejores épocas.

Nos convirtieron un gol penal muy rápido, igual pudimos empatar rápido dentro de un primer tiempo de un nivel bajo nuestro; ya en el segundo tiempo, tuvimos un alto rendimiento.

Los jugadores que están afuera son importantes para este plantel porque es corto con respecto a los jugadores de experiencia, pero igual los chicos están rindiendo más allá que están haciendo sus primeras armas en primera.

Siempre digo que lo importante es clasificar entre los ocho y después, en los cruces, que venga el que quiera porque para salir campeón hay que ganarles a todos. Lucas Morre, referente de Colón

“Se nos escapó la clasificación por muy poco y estoy muy triste porque este es un grupo hermoso, de pibes que se esfuerzan demasiado para que las cosas salgan bien, y que todo termine de esta manera duele mucho, porque nos merecíamos más por lo hecho durante todo el campeonato, pero bueno, no queda otra que levantar la cabeza y seguir.

Nos vamos tranquilos porque dejamos absolutamente todo en cada partido. El fútbol es así, hoy estamos muy tristes y mañana ya tendremos una nueva revancha. Por eso no hay que caerse anímicamente y seguir trabajando, para que en el próximo campeonato se vea reflejado todo lo bueno que hicimos en éste.

Nuestra ventaja es que además de ser un equipo de fútbol somos un grupo de amigos, de los cuales la mayoría la viene remando desde inferiores. No tenemos estrellas ni grandes nombres, somos un equipo que juega como tal en donde todos aportamos nuestro granito de arena. Este campeonato no se nos dio pero vamos a seguir luchando”. Ezequiel Olmedo, volante de Española

“Hoy pusimos la cara, como la hicimos todo el año. Si bien estábamos eliminados demostramos dignidad, entrenando bajo aguanieve cuando sabíamos que no íbamos a clasificar y jugando hoy un partido con la misma intensidad de siempre.

No podría hacer una síntesis apresurada de esta situación. Debería sentarme con tranquilidad y evaluar todos los factores que influyeron para que hoy estemos afuera del campeonato. Fácilmente podría decirte que no clasificamos porque no tuvimos los puntos necesarios, pero la verdad es que hay fallas complejas institucionalmente de las que hay que hacerse cargo.

No clasificamos, en primer lugar, por culpa mía, de los jugadores, del cuerpo técnico y de los dirigentes. Cuando salís campeón todos aportan lo suyo, cuando las cosas salen mal todos tenemos responsabilidades que asumir. Pero bueno, nos sentaremos más tranquilos para analizar todo lo que pasó y trabajar de la mejor manera para el próximo torneo”. Germán Vicario, técnico de Alumni