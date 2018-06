“Veníamos perdiendo puntos en los últimos minutos y una vez nos tenía que tocar a nosotros… Se sufrió, sabíamos que iba a ser un partido durísimo, pero de tanto buscar tenemos que tener premio. No fue de los mejores partidos que jugamos, aunque tuvimos tres o cuatro claras, no la metimos, pero al último tuvimos premio”.

“De cara al último partido vamos a estar más relajados en el sentido que ya clasificamos, pero vamos a tratar de ir a ganar el partido para quedar bien posicionados de cara a los cruces. De todos modos, necesitamos recuperar mucha gente con amarillas, rojas, lesionados en los últimos partidos, pero por suerte los chicos que entran lo hacen muy bien”.

“Los cruces sin dudas son otro torneo. Vengo desde Pozo del Molle con una bronca interna porque habíamos hecho un campeonato espectacular y nos tocó quedar eliminados con Colón. Por lo que, en lo personal, voy por una revancha y principalmente estos chicos se merecen mucho más que llegar a una semifinal”.

“San Lorenzo cuenta con jugadores que, por más que sean jóvenes, tienen mucha experiencia, finales. Son un equipo rápido, que sabe lo que quiere y de a poquito nos vamos dando cuenta de todas las virtudes que tienen”. Franco “Puli” Herrera, entrenador de San Lorenzo de Las Perdices.

“Volvimos a desaprovechar otra chance. Da bronca porque de ganar hoy (por el domingo) nos metíamos y, sin embargo, volvimos a fallar. No estuvimos a la altura de las circunstancias del partido y sólo queda felicitar a Ticino, que nos ganó bien”.

“Por más que se nos den resultados, nosotros no ayudamos a clasificar. Dependía de nosotros y volvimos a fallar. Así que por más que los otros no ganen, nosotros no lo hacemos. Por suerte llegamos con posibilidades a la última fecha, le meteremos siete días más, pero pasa todo por nosotros y no estamos haciendo las cosas como para pasar de fase”.

“Mi vínculo termina cuando finalice el campeonato. Queda una fecha y veremos. Es probable que se cierre un ciclo, que lo veo muy positivo, si bien en el torneo local nos queda un sabor amargo”. Cristian Agosto, DT de Alem.

“Fuimos un equipo compacto, hicimos un 4-4-1-1 y la verdad que todas las líneas respondieron, estuvimos siempre cerca de las jugadas, ahogamos al rival, no los dejamos pensar y les cortamos los circuitos. En líneas generales, fuimos dominadores del juego”.

“En la primera ronda sacamos 4 puntos de 18 y en la segunda sacamos 12 en 15; es decir, hicimos una muy mala primera rueda, todos tuvimos culpa, no nos dio para clasificar y es merecido que Alumni y Rivadavia hayan clasificado. A nosotros nos queda terminar con dignidad y pensar en el torneo que viene”. Germán Vicario, DT de un Atlético Ticino que goleó, pero quedó eliminado.

“Lamentablemente nos empatan cuando teníamos el partido bastante controlado. Habíamos pensado achicar todos los espacios y salir de contra y antes del gol de ellos Moyano se patina en una jugada con el arco libre, pero el fútbol tiene estas cosas, después de esa jugada llegó un tiro libre, un desvió en la barrera y una desatención en la defensa nuestra que soltó marcas… Así que ahora habrá que esperar hasta la última fecha para poder clasificar porque estamos todos muy parejos”.

“Se hizo un partido correcto en una cancha que siempre es difícil y además con un rival que tiene una paridad muy grande con nosotros. Consideramos que salió más o menos como lo planteamos al partido, pero nos faltó quizás un poco de efectividad en la parte final”.

“Para este partido habíamos pensado pasar esa zona de transición más rápido y ser más verticales. Así se dio el gol y así se jugó en el segundo tiempo. La razón es que estamos buscando algunos cambios y variantes en la forma porque por ahí hace varios años que venimos jugando de la misma forma y ya todos los rivales nos conocen. Igualmente, tener la pelota o hacer la transición con ella no quiere decir que tengas resuelto el partido”.

“Va a ser un partido duro porque Juventud no tiene nada que perder y prueba de eso es que le empató a Silvio Pellico, y también está claro que no hay grandes diferencias con los que estamos en la parte de arriba”. Joselito Bernadó, entrenador de Universitario, en declaraciones a Radio Show 106.5.

“Sabíamos que ellos iban a venir a buscar la victoria porque no les quedaba otra, pero desde el primer minuto nos hicimos cargo del partido, fuimos a buscarlo e hicimos el primer gol. Después llegó la expulsión de Carlos (Ronco) y tuvimos que replantearnos cómo nos íbamos a quedar, pero después de la charla del entretiempo, Argentino volvió a jugar a la pelota y prácticamente no sufrió sobresaltos”.

“En los primeros partidos del campeonato no sabíamos quiénes se iban a quedar en la pelota y una vez que lo conformamos, buscamos una idea de juego. Lo importante es que estamos todos tirando para el mismo lado, ya estamos clasificados y ahora a pensar en los cruces”.

“Nos tenemos que hacer cargo de la responsabilidad. Somos todos jugadores casi de 30 años y el que no tiene esa edad, tiene campeonatos encima y un Federal C. Por lo que no sé si decirte si candidatos, pero sí tener un objetivo alto, como mínimo de estar en la final y después veremos el que llegue mejor a ese partido. Vamos pasito a pasito, conscientes de lo que queremos y ahora tenemos un partido más en nuestra cancha para quedarnos con el primer puesto”. Carlos Jacobi, emblema de un Argentino que nuevamente está en playoffs.

El dato

Con vistas a la última fecha, en el reglamento del campeonato se especifica en la primera regla que en caso de igualdad en puntos entre dos o más equipos de la misma zona para definir un puesto, se regirá lo siguiente:

1) A favor del equipo que obtuvo más puntos en los partidos jugados entre sí; 2) a favor del equipo que obtuvo mejor diferencia de goles en los partidos jugados entre sí; 3) a favor del equipo que recibió menos goles en contra según la tabla de posiciones de zona; 4) a favor del equipo que obtuvo mejor diferencia de goles según la tabla de posiciones de zona; 5) a favor del equipo que obtuvo mayor cantidad de goles a favor según la tabla de posiciones de zona y 6) sorteo.

Goleadores

JONATAN SILVA 9

(San Lorenzo)

Ramiro Giraudo 8

(Colón)

Dino Gagliese 8

(Playosa)

Guido Ferreyra 7

(San Lorenzo)

Gonzalo Núñez 7

(Alumni)

Alvaro Nieva 6

(H. Yrigoyen)