Apertura – Ultima fecha

“Pasamos por situaciones feas y después de la levantada que tuvimos los últimos cuatro partidos se festeja el doble haber logrado la clasificación, sobre todo cuando se escuchaba que Universitario y Silvio Pellico peleaban por el primer puesto y nosotros los teníamos que ver desde atrás”.

“Creo que Yrigoyen tiene un grupo bárbaro, con jugadores de identidad propia. Este plantel está formado por el 95% de futbolistas del club y lograr una clasificación de esta manera tiene otro sabor. Uno ya está en los últimos años de carrera y ver esto no tiene precio”.

“Hay muchas sensaciones encontradas en este campeonato. En lo personal, estuve tres años sin jugar y volver a hacerlo, sintiendo estas sensaciones, con el club del cual uno es hincha es inexplicable”.

“Quizás, al ser más grande, uno se siente responsable cuando las cosas no van bien y trata de disfrutar estos momentos, que en el fútbol son pocos”.

“No cualquiera viene y hace pata ancha en una cancha tan difícil como esta. Quizás en el primer tiempo por el viento, que en esta cancha se nota muchísimo, ellos tuvieron un par de chances claras”.

“Nosotros siempre apostamos a jugar por abajo, que creo que es lo que nos va a dar frutos. Estos chicos no tienen que demostrar nada. Todo el trabajo que en algún momento hicieron Pablo y Germán Vicario en inferiores se ve hoy reflejado en esta clasificación”.

“La idea es que Yrigoyen se nutra con la cantera propia y con los jugadores del club, que han ganado muchos campeonatos en inferiores, para que de una vez por todas se pueda hacer ver ese trabajo en primera”.

“Creo que si hay un equipo que no puede elegir contra quien jugar en los playoffs es Yrigoyen, por cómo se nos dio la clasificación. Cuando ya nos daban por muertos, resurgimos y hace cuatro fecha que nos venimos jugando finales”.

“No somos más que nadie, pero tampoco menos, de eso que se quede tranquilo el equipo al que nos toque enfrentarnos. Somos un plantel con mucha juventud, pero con mucho hambre de gloria”. Ezequiel Merani, arquero de Hipólito Yrigoyen de Tío Pujio

“El club está en un momento de reestructuración, de reorganización, pero hemos obligado a adelantar un proceso con chicos jóvenes. Incluso somos un cuerpo técnico joven que está haciendo su primera experiencia, entonces tomamos este presente como un momento de formación”.

“Tuvimos la suerte de que las cosas nos han salido bien y nos hemos encontrado arriba en las posiciones, con la posibilidad de clasificar, que no era nuestro objetivo en el primer día de trabajo, pero los chicos se vieron con la chance de pelear por la clasificación y se hicieron cargo. Ahora empieza otra etapa, que nos va a llevar a madurar”. David Reano, entrenador de Alumni, en declaraciones brindadas a Radio Show

“La verdad es que esperábamos clasificar con anterioridad, pero entendemos que este año no hemos logrado el nivel de juego que teníamos el año pasado. Hoy hicimos todo el gasto, tuvimos el control de la pelota y del terreno, pero no definimos cuando lo debíamos hacer y tuvimos un par de sobresaltos al final, algo que si nos vuelve a ocurrir en los cruces, no vamos a tener chances”.

“Tenemos que mejorar, dejar de ser rivales de nosotros mismos en cuanto a la mentalidad. Si generás 10 situaciones y convertís solo dos, a veces no alcanza y cuando cometes los errores que tuvimos hoy, que nos patearon dos tiros al arco y nos hicieron un gol, sinceramente para los playoffs eso va a complicar. Igual es mejor que esos errores se den ahora y no después en los cruces. Sabemos que son aprendizajes de toda la vida”.

“Este es un equipo que lleva mucho tiempo jugando junto y el tema de la continuidad y la mentalidad es algo que nos da vuelta y no podemos terminar de resolver. Tenemos bien claro qué es lo que queremos hacer dentro de la cancha, pero hay distracciones que nos han costado partidos y no podemos resolver ese tema”.

“Pensamos que este partido frente a Juventud iba a ser determinante para usar de trampolín de cara a lo que se viene. Ahora veremos con quién nos toca cruzarnos y empezar a preparar los partidos ya más específicamente de acuerdo a cada rival”.

“De igual manera, aunque no hayamos logrado el nivel deseado, tengo muchísima confianza en mis jugadores y creo que vamos a darle una dura batalla al que nos toque cruzarnos. En nuestra liga no se puede “elegir” contra quién jugar porque hay una paridad muy grande y cualquiera le puede ganar a cualquiera”.

“Sería bárbaro meternos en una nueva final, pero la cosa está difícil. Si bien hay una gran paridad, hay equipos que se han formado muy bien y que tienen un nivel importante, como el caso de Argentino, Rivadavia y Playosa. No he mirado mucho a los equipos de la Zona A, pero va a ser todo muy bravo, duro y parejo. Creo que se vienen cruces muy lindos porque se ha hecho una liga muy competitiva”.

“Lo mejor que hemos tenido para lograr la clasificación ha sido la intención de juego, aunque a veces no lo hemos podido plasmar en buenas actuaciones. Más allá del dibujo táctico que se elija, siempre la intención es buscar el arco rival, tocar y generar superioridad numérica por los extremos. Eso a veces sale y otras no”. Joselito Bernadó, DT de Universitario

“Los resultados están a la vista, pero nuestra principal prioridad era conformar un grupo, ya que se juega con todos jugadores locales. Por supuesto que cuando empieza a rodar la pelota, uno siempre quiere sacar cantidad la mayor cantidad de puntos, pero la realidad es ésta. Hace falta mucho trabajo”.

“El tema principal es que el 90% de los jugadores de nuestro plantel no tiene una base de baby e inferiores, entonces a la larga se termina notando la diferencia con otros equipos”.

“Hay que trabajar, pero sobre todo apuntando a los más chicos del club, es decir a la reserva y a tratar de hacer aunque sea una categoría en inferiores. Esa es la prioridad del club y después lo que venga será bienvenido. Todo nos va a costar el doble o el triple porque no tenemos una base de formación”.

“Por lo que se viene hablando hasta ahora, la idea de cara al Clausura es seguir trabajando con todos los chicos del pueblo y tratar de sumar pibes para la reserva, para que algunos chicos de esa categoría puedan ir siendo fogueados en primera”.

“La idea es esa y por supuesto que todo tiene que ir de la mano; jugadores, cuerpo técnico y dirigentes tienen que saber que los primeros resultados no van a ser los esperados, que vamos a tener más derrotas que triunfos porque esa es la realidad”.

“Acá hay que trabajar a largo plazo y concientizarse de que es la única forma de que el pueblo pueda tener un equipo con gran mayoría de jugadores locales, para que participar de la Liga no sea tan costoso”.

“De los rivales que he enfrentado este torneo y que se metieron en cuartos, sinceramente creo que Argentino es un rival a tener cuidado, un equipo que ya viene con tiempo de trabajo. Universitario también es un gran rival, pero no lo veo como un equipo tan consolidado como Argentino, un equipo bien constituido de atrás hacia adelante y que tiene a un jugador de jerarquía que marca la diferencia como lo es Claudio Díaz”. Marcos Dutto, entrenador de Juventud River de Ausonia