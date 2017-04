Se estima un alto acatamiento en Villa María

Hoy no habrá colectivos ni bancos; se verá resentida la actividad en el Hospital Pasteur y en las escuelas, lo mismo que en la Municipalidad y otras dependencias públicas

Se lleva a cabo hoy en todo el país el primer paro general convocado por la CGT a nivel nacional desde que inició la gestión de Mauricio Macri como presidente.

La medida fue reclamada en reiteradas ocasiones por la CGT Villa María, que cuestionó a sus pares nacionales por no convocar antes la protesta que exteriorice la preocupación de los trabajadores por la pérdida del poder adquisitivo y el desempleo.

En esta ciudad se espera un alto acatamiento al paro. Los gremios que informaron su adhesión y la modalidad de reclamo son los siguientes:

AOITA: el sindicato que nuclea a los choferes de colectivos urbanos e interurbanos adhiere a la medida, por lo que no habrá ese tipo de transporte en la ciudad y en Villa Nueva.

También se suma UTA, el gremio de los colectiveros de las empresas de transporte interprovinciales.

UEPC y SADOP: el gremio de los docentes provinciales y el sindicato de docentes de escuelas privadas anunciaron que hoy realizarán la medida de fuerza, por lo que se verá resentida la actividad en las escuelas públicas y privadas de ambas Villas.

SUOEM: el gremio que representa a trabajadores de la Municipalidad de Villa María y de la zona adhieren al paro, aunque aclararon que mantendrán guardias mínimas en Salud y Tránsito.

SEP: el Sindicato de Empleados Públicos paralizará hoy su actividad. Si bien hay varias dependencias provinciales donde tienen trabajadores agremiados, se informó particularmente que en el Hospital Pasteur se verá resentida la actividad. En ese contexto, indicaron que no habrá atención al público en turneros ni en admisión de pacientes. Obviamente, se atenderán las urgencias y emergencias.

Asociación Bancaria: la Bancaria dejó en claro que adhiere a la medida, por lo que hoy será nula la actividad en bancos públicos y privados.

ATE: el gremio de trabajadores estatales también se suma al paro. Esto significa que estará prácticamente paralizada la actividad en Fábrica Militar y en el resto de las dependencias del Estado que tienen trabajadores afiliados.

APOPS: junto con ATE y el resto de los gremios que representan a los empleados de ANSES, decidieron adherir a la medida. Si bien no todos se sumarán, se estima que alrededor del 75% de los trabajadores no asistirá a la dependencia. Indicaron que adhieren coincidiendo con el reclamo general y en particular, porque están “sufriendo” las consecuencias de la tercerización del servicio de atención telefónica. “No somos destituyentes, pero no comemos vidrio. Solucionar los problemas de los trabajadores y el pueblo debe ser prioridad para cualquier gobierno. Ni K, ni M -en alusión al kirchnerismo y al macrismo-, trabajadores”, indicaron en un comunicado firmado por una decena de empleados de ANSES Villa María.

AGEPJ: la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) resolvió sumarse a la medida, por lo que se resentirá la actividad judicial en la jornada de hoy. Guadalupe Vázquez cuestionó a los que quieren atribuir un tono partidario al paro. “Se trata de un reclamo genuino y largamente solicitado por la CGT Villa María”, dijo.

Universidad: el gremio de los no docentes de la Universidad Nacional de Villa María (Apuvim) también adhiere “en defensa de los convenios colectivos de trabajo, paritarias libres, producción nacional, el sistema previsional y la educación pública”, a la par que repudian “los aumentos indiscriminados de las tarifas, la apertura de las importaciones, la flexibilización laboral y los despidos en masa”.

En la UTN tampoco habrá actividad, dado que el sindicato que nuclea a los docentes de esa casa (Fagdut) adhirió al paro nacional.

Estaciones de servicio: Sintesype adhiere, pero Sinpecor no, por lo que es posible que sea dispar la atención en los sitios de expendio de combustible.