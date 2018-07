Se extiende la crisis en Agromec

POZO DEL MOLLE – Salarios reducidos

Hace desde el 15 de mayo los empleados de la legendaria firma perciben un salario menor. Ayer acordaron continuar trabajando tres días a la semana, por un mes más. El titular de la UOM dijo que es un sacrificio para sostener los puestos

Los trabajadores de la firma Agromec SA de Pozo del Molle, “aguantarán” un mes más con jornada reducida, tres días a la semana y el descuento por “horas caídas”.

Así lo confirmaron desde el plantel de 75 empleados de la planta agrometalúrgica, quienes definieron en horas del mediodía continuar de manera similar a como vienen, desde el 15 de mayo.

“Ya llevan más de 45 días trabajando tres jornadas a la semana, lo que reduce el salario por horas caídas y sin antigüedad”, dijo Osmar Carrera, secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Regional Villa María, quien ayer participó junto a los delegados primero de las reuniones en la oficina de Agromec, con la presidenta del Directorio de la firma, Silvia Césere, y un contador de la patronal. Luego las reuniones continuaron en la planta, con los operarios y todos los delegados.

A diferencia de los más de 45 días ya transcurridos, por los próximos 30 los laburantes percibirán alrededor del 50% del salario anterior a esta crisis, compuesto a lo correspondiente por las tres jornadas trabajadas (a menor valor) y una parte de las dos que no trabajan, menos la antigüedad y las cargas remunerativas que hacen a sus haberes mensuales generales.

“La respuesta sería que van a hacer un sacrificio, otro mes, para ver si mejora la situación… Empezamos a cruzar el río con 75 compañeros y queremos llegar del otro lado del río con los 75 trabajadores”, expresó Carrera.

Y en cuanto a las proyecciones, el gremialista dijo que “la empresa está esperanzada que el Gobierno (nacional) pague unos bonos de reintegro por bienes de capital”. En ese aspecto, el titular de la UOM villamariense explicó que “la empresa está haciendo gestiones, se está moviendo, han ido a hablar con el intendente como se lo marcamos en una reunión anterior y éste los habría acompañado a golpear puertas en Buenos Aires, ante el Ministerio de Industria, y conseguir allí el compromiso de pago de estos bonos y demás. Se están movilizando”.

También refirió que “están en campañas de promoción de maquinaria que se encuentra en stock”, para tratar de generar mayores ingresos.

Para Carrera, “hay que tratar de salvar el empleo y evitar los despidos”. Ese es el que denomina “primer punto”, la prioridad.

“Se viene fea, pero hoy el problema no es Agromec. No es un problema puntual de Agromec, el problema es general, en el país. Y esto no augura un avance”, afirmó el dirigente para justificar que “de no ser así se abordaría esta situación de otra forma”. De todas maneras, aseguró que “se hará un sacrificio hasta donde la gente esté dispuesta a hacer el sacrificio”. Así el sindicalista advierte, ya que una ola de despidos podría dañar seriamente la economía de la localidad de cerca de seis mil habitantes, ya que además existen talleres donde la firma Agromec terceriza agropartes.

Parafraseó la recordada definición de Alvaro Alsogaray, “hay que pasar el invierno”: “Si hablan de invierno, va a ser frío y largo”.

Respecto a demás situaciones, dijo que “hoy solo hay un problema en Villa María con Cormetal y puede haber algunas más pequeñas, pero no hay otro caso en la zona… Pero nadie sabe qué va a pasar mañana”.

“La incertidumbre hace que seamos pesimistas”, insistió Carrera, tal como lo había manifestado hace más de un mes.

El 31 de mayo publicamos una nota a Osmar Carrera dando cuenta del acuerdo de incremento salarial del 15,5%, donde ademas dio a conocer que Agromec habia comenzado a trabajar tres dias a la semana.

Seis décadas celebró recientemente

Sesenta años. Fue fundada en 1958 por la familia liderada por Bartolome Mercedes Cesere, eminencia del mundo agropecuario fallecida a los 88 años en agosto de 2013.

“Hay que pasar el invierno”. “Hay que pasar el invierno”. La frase pertenece al por entonces flamante ministro de Economía: Alvaro Alsogaray (1913-2005). Pasó a la historia tras pronunciarla en su discurso por Canal 7 a fines de junio de 1959. El Gobierno de Frondizi anunciaba así un nuevo paso en su política antiobrera y proyanqui.

Carrera apuntó que “el problema no es Agromec… No es un problema puntual, sino un problema general”.