Se hizo millonario en Internet, pero dice que no invertiría ahí

El hombre más rico de China y creador de la plataforma de e-commerce Alibaba, Jack Ma, participó como todos los años del ciclo de charlas de jóvenes con líderes empresariales, organizado por la unidad de “Global Shapers” del Foro Económico Mundial, evento que se realizó la semana pasada en Davos.

Allí, dejó conceptos que causaron sorpresas.

Por ejemplo, aaseguró que si hoy tuviera que volver a empezar, seguramente tomaría decisiones muy distintas: “Si hoy volviera a graduarme, probablemente no me metería en Internet. Porque hay muchísima gente inteligente compitiendo ahí. Probablemente emprendería en la agricultura”.

También aconsejó no hacer negocios con amigos: “Mi consejo es que pueden buscar socios, pero no hagan negocios con amigos. He visto muchas empresas empezar y fracasar entre colegas de la escuela de negocios o del MBA. Muchas amistades se rompen. No inviten a sus amigos a hacer negocios con ustedes, tener amigos siempre es bueno”.

“Ser amigos es algo preciado. Te dan consejos. Mis 18 co-fundadores y yo todavía nos mantenemos en contacto, las cosas están bien y estoy orgulloso de ellos, viven muy bien”, recordó el empresario que, según la revista Forbes, tiene una fortuna personal mayor a u$s36.500 millones.

A su vez, a los jóvenes presentes, les recomendó aprender de las historias de fracasos, “porque casi todas vienen de los mismos errores. No se pueden evitar los errores, pero cuando el fracaso llegue, sabrán como enfrentarlo”.

Finalmente, sostuvo que cuando salgan de la universidad, no se encandilen con las grandes compañías ni busquen pomposos cargos. “Tenés que encontrar un buen jefe, que sea un maestro y que te enseñe a hacer las cosas bien y apropiadamente. Entonces, hacerte a vos mismo la promesa de quedarte allí al menos tres años. Recién entonces empezar a moverte. La gente lo hace demasiado rápido y he visto muchos desastres”, apuntó.

“Luego, cuando ya tienes entre 30 y 40 años, si realmente tenés ganas de hacer algo por vos mismo, inténtalo. Entre los 40 y los 50, quedate con aquello en lo que sos bueno. Y después de los 50, potencia a los jóvenes a hacer las cosas mejor”, recomedó quien antes de fundar su multinacional participaba como oyente de las conferencias de “Global Shapers” en Davos y ahora no se pierde una sola edición para compartir con los emprendedores su experiencia.