Se prendió fuego un dormitorio

Un incendio causó graves daños materiales en una humilde vivienda de barrio San Martín

Las llamas destruyeron la habitación en un 90%. El siniestro se produjo anoche, poco antes de las 21, en una de las casitas construidas por Cáritas en calle Entre Ríos al 2400. Además, dos jóvenes motociclistas resultaron heridos en sendos accidentes de tránsito

Una vecina de barrio San Martín sufrió anoche importantes pérdidas materiales al incendiarse casi íntegramente el dormitorio de su humilde vivienda, aunque por fortuna no resultó lesionada.

El siniestro se produjo alrededor de las 20.45 en una de las casitas que Cáritas construyó en ese sector de la ciudad, más precisamente la ubicada en Entre Ríos 2474, entre Azcuénaga y 17 de Agosto.

Por causas que no fueron precisadas, las llamas afectaron todos los objetos que había adentro de la habitación, principalmente la cama de dueña de casa, una mujer de 50 años cuyos datos filiatorios no se dieron a conocer.

De acuerdo con la información oficial difundida desde la Guardia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa María, el foco ígneo causó importantes daños materiales (se quemó ropa de cama, un placar, una mesita de luz, una silla, varias prendas de vestir y otros elementos), mientras que la damnificada resultó ilesa.

La propia víctima del siniestro fue quien llamó desesperada a los servidores públicos, quienes actuaron con la premura del caso, aunque no pudieron evitar que el fuego destruyera el 90% de lo que había en el dormitorio, además de dañar seriamente las paredes y el cielorraso.

Siete bomberos trabajaron en el lugar y con el apoyo de un autobomba sofocaron las llamas antes de que se propagaran al resto de la vivienda.

Jóvenes accidentados

En materia de accidentes de tránsito, la lluviosa jornada del jueves no fue la excepción y tanto la Policía como los Bomberos tomaron intervinieron luego de dos choques que dejaron como saldo otros tantos motociclistas lesionados.

Afortunadamente, ninguna de las víctimas resultó con heridas graves, pese a que igualmente debieron ser asistidos en el Hospital Pasteur porque sufrieron golpes y escoriaciones.

El primero de los accidentes se produjo apenas pasadas las 16 en la rotonda donde confluyen los bulevares España, Argentino y Vélez Sarsfield. Allí colisionaron un camión Mercedes Benz L1620, de color blanco, en el que circulaban dos muchachos domiciliados en San Marcos Sud, y una moto Honda Biz negra, guiada por una joven de 23 años, domiciliada en esta ciudad.

El otro siniestro vial se registró alrededor de las 19.20 en Estados Unidos y La Rioja, donde chocaron un Citroën C4, comandado por un hombre de 31 años, y una moto Honda 150 tripulada por un joven de 23, ambos de Villa María.

Ambos motociclistas resultaron con traumatismos varios (la chica en los miembros inferiores y el muchacho en la cadera), aunque las lesiones no revistieron gravedad.