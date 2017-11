Este año hay récord de postulantes - Quedarán conformadas cinco fórmulas

Se realizan las primarias para elegir al intendente de los Niños

Con 41 precandidatos de los cinco Consejos, los comicios tendrán lugar hoy. La elección general se realizará el 6 de diciembre

Con récord de postulantes, las elecciones primarias para elegir a los candidatos que disputarán la Intendencia de los Niños tendrán lugar hoy.

Tras el escrutinio que finalizará pasado el mediodía, quedarán conformadas las cinco fórmulas (una por cada Consejo) que competirán el miércoles 6 de diciembre en la elección general donde se votarán los cargos de intendente, viceintendente y Gabinete de Niños.

“Es un hecho muy auspicioso porque tenemos más de 40 precandidatos y eso demuestra el interés de los niños. En definitiva, uno sueña que ese interés continúe a través de la vida y tengan la vocación de ser nuestros gobernantes el día de mañana”, afirmó a EL DIARIO el edil Carlos De Falco.

El número total de precandidatos es de 41: “Eso demuestra el espíritu con el que ha sido creado esto y la visión que se ha tenido en crear el intendente de los Niños en nuestra ciudad porque genera participación, la participación genera ciudadanía, la ciudadanía genera política y la política, en definitiva, es lo que nos puede transformar la realidad”, manifestó el presidente del bloque Villa María para la Victoria.

Para el edil, la cantidad de postulantes no sólo demuestra lo instalado que está, sino el interés: “Muestra como uno, desde la función pública, con determinadas herramientas, puede generar en la ciudadanía ese espíritu participativo”.

“Lo escuchaba al intendente (Martín Gill) hace unos días cuando dio su informe de gestión, hablar al final de su discurso sobre esto. Una comunidad no avanza sólo con sus gobernantes ni sólo con sus instituciones ni sólo con su pueblo. Una comunidad se desarrolla, que es un término importante, no crecer, que no es lo mismo, con la comunidad en su conjunto. Y creo que incluir a los niños es fundamental en este desarrollo conjunto que el intendente destacó en su discurso”. remarcó.

El intendente se conocerá en diciembre

Las elecciones finales están previstas para el próximo 6 de diciembre: “Ahora quedarán elegidos los candidatos de cada uno de los Consejos y después de eso se hará una reunión con los chicos y los padres, se sortearán los números de boletas y sobre todo, lo más importante, que es hablar con los niños que sean candidatos. Uno solo va a ser electo, pero hay que destacar la importancia de participar, de exponer sus ideas, más allá del resultado. Vamos a felicitarlos por su participación porque no es una contienda deportiva, sino que es una cuestión mucho más profunda que está diseñada para la formación de ciudadanía y dejarle al chico, aunque no sea ganador, esa semilla plantada para que siga interesado por la cosa pública, su comunidad y el día de mañana, por qué no, ser nuestros futuros gobernantes”, finalizó.