Se reavivó la polémica por el salón Alhambra

Un cruce tan fuerte como inesperado se produjo ayer entre los arquitectos Las Heras y Teobaldi, el primero defendiendo preservar la obra, el segundo a favor de realizar las cocheras

Sin esperárselo, de casualidad, el arquitecto Hugo Las Heras, director de Patrimonio Histórico, se encontró ayer con lo que luego calificó de “reunión trucha” en la sede de la Asociación Española. Allí, sobre la calle Mitre, se acababa de abrir la puerta que da ingreso al salón Alhambra, para que ingresara un grupo de personas, entre ellos, el arquitecto Jorge Teobaldi.

“Vine de casualidad, pasé por el lugar después de participar del homenaje a Eva Perón en el Subnivel, veo la puerta abierta, entro para ver y me encuentro con esta ‘reunión trucha’, sin invitar a las partes”, explicó Las Heras ante EL DIARIO.

“Aparentemente la Asociación Española invitó a algunas personas de la Municipalidad, pero no me invitó a mí, que soy el director de Patrimonio y quien durante cuatro años he restaurado esta obra. La invitación a estas personas es con el fin de convencerlas de romper la obra para hacer una cochera atrás. Nosotros le propusimos que se ingrese por la parte trasera del Concejo Deliberante, donde tienen cuatro metros para hacerlo”, explicó.

“El Concejo ya decidió que la obra de la Alhambra no se podía destruir, pero siguen insistiendo con romper la Alhambra”, agregó.

“Quien está al frente de esta propuesta es el presidente de la Asociación Española, Walter Torres, y también está el arquitecto Jorge Teobaldi, quien forma parte de la comisión que revisa en Obras Privadas los edificios que pueden ser destruidos o no. Entonces, él firma en Obras Privadas la destrucción y después firma los planos para hacer las cocheras, es juez y parte. Es una vergüenza, debería ser expulsado del Colegio de Arquitectos una persona que hace semejante barbaridad”, consideró Las Heras.

Una columna menos

Mientras el director de Patrimonio Histórico se lamentaba por la reunión a la que no había sido convocado, Teobaldi recorría una parte de la Alhambra explicándole el proyecto a las personas del municipio. En el medio se produjeron discusiones y cruces subidos de tono, en el momento de defender cada uno su postura.

“De las cinco columnas de la Alhambra, una se saca para el ingreso de los vehículos, y para que el smog de los autos no dañe la pintura y toda la gente pueda verla, se va a hacer un túnel de vidrio”, señaló Teobaldi, quien agregó que se va a restaurar toda la estructura y además se va a realizar un museo.

“La estructura está colapsando y puede durar un año, dos, no se sabe”, indicó, aunque admitió que podía restaurarse.

A la vez, recordó que no se llegó a un acuerdo con el Concejo para ingresar por detrás.

“La obra es inminente”, aseguró.

Totalmente falso

“Las dos o tres grietas que tiene el edificio no afecta para nada a su estructura, las que había en 2009 cuando se restauró, al taparse nunca más aparecieron. Donde hay grietas es en paredes no restauradas, si en casi 100 años este edificio está como está, no tiene peligro”, enfatizó las Heras.

“Es totalmente falso que esto corra riesgo de destrucción, y casualmente para entrar a una cochera, tienen que romper. En las condiciones en las que está ahora la Alhambra podríamos encontrar a la Catedral, la Casa Sobral, la capilla San Antonio, que son todos de la misma época, si no se hubiesen restaurado”, subrayó.

“Hubo peores grietas desde que se empezó a restaurar este espacio, se taparon y se solucionó todo, decir que corre riesgo la propiedad es una excusa para romper, es una estructura sólida, fuerte, no hay posibilidad de que se rompa”, insistió.

“Y si ponen vidrio, como dicen, van a destruir la pintura, porque el temple necesita un respiro, sería como ponerle vidrio a la Capilla Sixtina. Si se le pone vidrio, la pintura queda encerrada en una capa de humedad, de calor, con el hollín que entra de los autos. Esta es la primera obra de (Fernando) Bonfiglioli, de 1934, es parte de la historia de Villa María, además del pintor acá intervino el arquitecto Francisco Salamone en la estructura”, remarcó.

“Las cinco columnas de la Alhambra representan las cinco columnas del Islam. Esa columna que le quieren sacar, se trata ni más ni menos que la que representa el camino a la oración a la Meca del Islam, es como sacarle una de las cuatro partes a la Cruz de Cristo”, ejemplificó.

“Quieren romper todo con la excusa de que se va a colapsar el edificio, pero lo que hay acá es un gran negocio comercial”, afirmó Las Heras.

La discusión finalizó cuando Teobaldi hizo salir a la calle a todos para cerrar la puerta.

Las Heras prometió que no dará el aval para que la obra, que fue declarada Patrimonio Histórico, se toque.