Villa Nueva - “Por ahora fueron muy pocos de entre 22 y 24 años”

Se receptaron 200 planillas del PPP y la mayoría es de menores

Los jóvenes de 17 años fueron mayoría presentando su intención de ser beneficiados con el programa provincial. A su vez, el 50% del total tiene el secundario incompleto o está cursándolo

Del martes al viernes de la semana pasada, primera semana de convocatoria, ingresaron 200 planillas de interesados en ser beneficiarios del Plan Primer Paso (PPP) y Plan Primer Paso Aprendiz (PPPA) a las oficinas de la Dirección de Comercio e Industria del municipio.

Concretamente, son 105 del PPPA (destinados a jóvenes que se encuentren participando del sistema educativo o de cursos de formación en oficios) y 95 al PPP (para jóvenes de 16 a 24 años y a personas con discapacidad o trasplantadas sin límite de edad, que se encuentran desocupadas).

A su vez, el director de Comercio e Industria de la Municipalidad de Villa Nueva, Fernando Pereyra, describió que “tenemos un alto porcentaje de chicos de 17 años que han venido a presentar”. “Si bien hay personas de todas las edades, los que menos presentaron hasta el momento son los más cercanos al límite de edad”, expresó y agregó: “Tenemos muy pocos de 22, 23 y 24 en comparación con los de 16, 17 y 18. Los más chicos han salido a buscar su primer empleo”.

Por su parte, discriminando los datos según el nivel de estudio, el funcionario mencionó que de las planillas que recibieron, “un 50% tiene el secundario incompleto, lo que no significa que hayan abandonado, sino que muchos aún lo están cursando”.

“Los que no han terminado el secundario y no lo están cursando son aproximadamente el 25%”, afirmó y continuó: “Además, hay un 40% con secundario terminado, pero que están sin trabajo y no han optado por seguir sus estudios superiores”.

Finalmente “hay un 5% que se divide entre los que están cursado en universidad y talleres de oficios y otro 5% estudiando en un terciario”.

Las planillas de inscripción a alguno de estos planes se pueden presentar hasta el 29 de septiembre en Marcos Juárez 564, planta alta, de 8 a 13 y de lunes a viernes, y el 25 de octubre es el sorteo.

“Hemos notado en esta primera semana el interés de los jóvenes que vinieron muy predispuestos, nosotros charlamos con ellos, intentamos orientarlos y los vimos muy bien, son chicos que están terminando el secundario y están buscando su primera experiencia en el mundo laboral”, expresó Pereyra.

Empresas predispuestas

Desde el municipio se tomaron el trabajo de contactar a empresarios para hacer de nexo con los jóvenes y, así, poder facilitarles el encontrar un lugar donde poder tener la experiencia en caso de salir sorteados.

Al respecto, Pereyra dijo que “hemos acordado con 10 empresas de diferentes rubros, importantes, que se han predispuesto a firmar las planillas y recibir a los jóvenes”.

“Esto es para que los chicos no tengan que estar dando vuelta buscando y rebotando en empresas que no están interesadas. En este caso hubo predisposición y las empresas cumplen un rol fundamental, por eso les agradecemos”, cerró.