Se transmitirán en vivo, por Internet, las sesiones legislativas

Carlos De Falco adelantó que la propuesta del bloque de la minoría, a la que calificó de “muy importante”, será aprobada por unanimidad

A pocos días de que los concejales de la UCR, Nora Landart y Gustavo Bustamante, presentaran en nombre de su bloque, Juntos por Villa María, un proyecto proponiendo que se filmen las sesiones legislativas, hoy la iniciativa bajará al recinto.

Así lo informó el presidente del bloque Villa María para la Victoria, Carlos De Falco, quien dejó trascender que el proyecto será aprobado por unanimidad.

“Es un proyecto que a mi criterio es muy importante, fue presentado por la oposición y propone la filmación y transmisión de las sesiones legislativas vía Internet”, indicó De Falco.

“A nosotros nos parece muy bien esa iniciativa porque creo que va a tener varios beneficios, primero la posibilidad de que la ciudadanía pueda tomar conocimiento de lo que sus legisladores discuten y lo que se hace en el Concejo. En el recinto se dan discusiones importantes a las que es bueno que la gente tenga acceso, porque eso también hace a la formación ciudadana”, señaló.

“Además, va a generar en los concejales una mayor responsabilidad, creo que va a elevar el nivel de discusión y eso me parece muy sano. Cuando una persona quiera ver o saber lo que sucede en una sesión, por simple curiosidad o porque le interesa el tema, podrá acceder no solo a la nota de los medios de prensa, sino que podrá tener un conocimiento directo de todo y de las razones de por qué se votó o se opuso a una determinada normativa. Eso es saludable, porque los ciudadanos no saben por qué se vota de una manera o de otra. Así la gente tendrá las voces de todos”, remarcó el edil.

“Me parece que va a ser un ejercicio muy saludable que no nos va a modificar el trabajo, pero sí la manera de expresarnos. Creo que es muy importante el proyecto de la oposición”, agregó.

“Hoy (por ayer) se trató en la Comisión de Acuerdos donde tuvo despacho por unanimidad, con alguna pequeña modificación en cuanto a la instrumentación. Todavía no está definido cómo se va a filmar, subir en Internet, las cámaras que se van a necesitar, en fin, cómo se va a hacer, cómo va a ser la transmisión, por eso se ha delegado en la Mesa Ejecutiva del Concejo, formada por el presidente del cuerpo y los vicepresidentes primero y segundo, que lo instrumente”, sostuvo el concejal.

“Me parece que esta iniciativa va a ser una novedad, va a marcar a este Concejo en el tiempo, al igual que el Digesto. Es una buena noticia para la institucionalidad del Concejo”, consideró De Falco.

Para transparentar la actividad de la gestión pública

A fines de junio, los concejales de Juntos por Villa María presentaron un proyecto proponiendo la transmisión en vivo de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo Deliberante, argumentando que esta iniciativa sería una medida más para avanzar en el paradigma de Gobierno Abierto, y dar lugar a un mayor involucramiento de la ciudadanía en la construcción de la ciudad.

“Transmitiendo las sesiones se garantizaría lo propuesto por la Ordenanza N° 6.973, que establece la transparencia en la actividad de la gestión pública municipal, de todos los organismos y entidades municipales; y el derecho de los ciudadanos a participar y colaborar en la definición de objetivos, en la toma de decisiones, en la gestión y en la evaluación sobre asuntos que incidan directa o indirectamente en el interés público, manteniéndose, a tal efecto, un diálogo abierto, transparente y constante”, fundamentaron Landart y Bustamante.

“La transmisión de las sesiones en vivo y en directo vía Internet no representa un gasto importante para el erario municipal, en tanto que su puesta en marcha redundará, sin dudas, en ampliar los canales de difusión de la labor de cada concejal y acercará a los vecinos una versión más fidedigna de la actuación de cada uno de los ediles en las sesiones”, añadieron.

“La implementación de este proyecto solo requiere la habilitación de un canal de YouTube y la disponibilidad de una cámara para filmar, siendo que el Concejo ya cuenta con servicio de Internet. La transmisión en vivo y en directo vía Internet será pública y gratuita, a través del sitio web del Concejo Deliberante”, precisaron los concejales.

Originalmente en el proyecto se solicitaba instrumentar la transmisión de las sesiones vía Internet en el plazo de 45 días contados a partir de la sanción de la ordenanza, con la modificación este plazo se extiende a 120 días.

“La modernización en la gestión local y la aplicación de las nuevas tecnologías permitirán al Concejo contar con un mecanismo que posibilite a los vecinos ejercer el rol de control hacia quienes ejercen su representación, a la vez que contribuirá a integrar al cuerpo a la comunidad. De esta manera, también se logra transparentar el funcionamiento del Concejo y garantizar el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública”, explicaron los ediles.