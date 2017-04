Seggiaro aseguró que seguirá hasta que “consigan a otro”

Aseguró que sigue en gestiones permanentes para incorporar más personal al Hospital y que con los últimos contratados se salió de un “estado de emergencia”. Espera que los próximos días autoricen la incorporación de más profesionales de la salud

El director del Hospital Pasteur, Luis Seggiaro, se mostró en colaboración con la Provincia al manifestar que permanecerá en ese cargo “hasta que el ministro me diga”, en referencia al referente de la cartera de salud, Francisco Fortuna.

En la edición del pasado sábado 22 de abril, EL DIARIO publicó declaraciones de Fortuna en las cuales le renovaba la confianza a Seggiaro para que siga al frente del centro de salud pública que atiende a pacientes de la ciudad y la zona de influencia.

“A mí me puso el ministro y voy a estar ahí hasta que me diga. Me pidieron que siga hasta que consigan a otro”, comentó a nuestro medio el actual responsable del Pasteur.

Seggiaro aprovechó la ocasión para aclarar que no renunció por las denuncias de manejos irregulares en la administración del Pasteur: “Pareciera que yo hubiese renunciado por los casos de corrupción cuando yo fui quien los denuncié, fui a Tribunales y eché a dos médicos, cosa que nadie había hecho antes”, expresó.

Luego aclaró que presentó la renuncia “por el cansancio de estar rodeado de semejantes causas de corrupción que yo no podía controlar”.

Cabe recordar que el profesional solicitó el retiro del cargo a comienzos de noviembre del año pasado, luego de que trascendiera una serie de denuncias sobre cobros indebidos de guardias y la presunta venta de al menos una prótesis por un profesional.

Desde el Ministerio se indicó inicialmente que la dimisión era aceptada y que Seggiaro seguiría en el cargo hasta la designación de un sucesor, cuestión que hasta el momento no se ha concretado.

“Sigo gestionando”

“Me dolió lo que dijo Parnisari, que yo estaba sólo para firmar cosas, cuando en realidad yo sigo gestionando y está a la vista con los cargos que se consiguieron”, dijo Luis Seggiaro, refiriéndose al delegado del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Leandro Parnisari.

El jueves pasado se supo que el Ministerio de Salud aprobó la incorporación de ocho nuevos profesionales de la salud al nosocomio regional.

No obstante, en la última asamblea que el gremio realizó ante los trabajadores del Pasteur se consensuó el listado elevado al Ministerio de Salud con el detalle de los 70 trabajadores que debería sumarse a las distintas áreas para que el servicio sea eficaz (ver recuadro).

“Con lo que nos han dado podemos salir del estado de emergencia en el que estábamos. Siempre se tapó todo con gente que no siempre fue buena, pero esta vez son pocos pero buenos”, señaló el director del Hospital regional.

Al mismo tiempo, Seggiaro confió a este medio que espera nuevas autorizaciones para sumar personal. Al ser consultado sobre cuáles entiende que son las áreas prioritarias para cubrir la demanda, respondió: “Mientras más gente sea mejor, pero esperemos contar al menos con un técnico radiólogo más porque hay dos embarazadas; gente para la central de esterilización, más personal en enfermería y algunos camilleros más”.

“En la salud las demandas son infinitas y los recursos son finitos, hay que adaptarse a lo que uno tiene”, agregó, repitiendo lo que viene sosteniendo hasta el momento.

Al ser consultado sobre si es un agravante para la situación del Pasteur que la ciudad encabece la lista de infectados por VIH Sida, respondió: “Mi sueño es hacer un tour con personal del Hospital y periodistas por los otros hospitales de la provincia para que vean que el Pasteur está en mejores condiciones”.

El SEP la elevó al Ministerio de Salud

La lista de lo que aún falta

Descontando las ocho incorporaciones posteriores a la asamblea del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), donde se consensuó el listado de trabajadores, las demandas en cuanto a personal son:

Servicio de Cirugía

-1 médico cirujano de tórax.

-1 oftalmólogo.

-1 traumatólogo.

Clínica médica

-2 infectólogos.

-1 neurólogo.

-1 endocrinólogo.

-1 especialista en piel o alergias.

-2 médicos clínicos.

Salud mental

-3 psiquiatras.

Servicios sociales

-2 trabajadores sociales.

Laboratorios

-5 bioquímicos.

-1 bioquímico especialista en bacteriología.

-4 técnicos de laboratorio.

Central de esterilizaciones

-7 técnicos en farmacia o en esterilización.

Anatomía patológica

-1 medico especialista.

-2 técnicos en laboratorio.

Administrativos

-14 de distintos puestos como turneros, secretarios y servicios generales como camilleros.

Enfermería

-8 enfermeros profesionales o licenciados.

Pediatría

-4 pediatras.

Diagnóstico por imágenes

-4 médicos radiólogos.

-2 técnicos.