Según el municipio, atender el pedido de AERCA rompería su equilibrio fiscal

La entidad empresaria pidió la eliminación de las tasas municipales sobre las tarifas de luz y gas, pero desde el Gobierno sostuvieron que esto derivaría en “no poder garantizar la prestación de los servicios y el desarrollo de la infraestructura”

La secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Villa María consideró “extremo” el pedido de la Asociación de Empresarios de la Región Centro Argentino (AERCA) de eliminar la tasa municipal sobre las tarifas de luz y gas y remarcó que no se puede “priorizar un interés particular” por sobre el “interés general”.

Como se conoce, el domingo pasado la entidad empresaria dio a conocer su posición y solicitud al Ejecutivo local, señalando que “es asfixiante e insostenible la carga impositiva de todos los niveles del Estado, golpeando de lleno a las Pymes”.

Ayer, consultada por EL DIARIO, Daniela Lucarelli sostuvo que “en principio éste fue un pedido extremo, de una reducción muy drástica, e incluso hasta la eliminación completa”.

“Es entendible (la solicitud) desde el punto de vista de defender los intereses de sus representados, pero nosotros como gestión gubernamental tenemos como representados a toda la comunidad de Villa María”, explicó la funcionaria.

Recalcó que “no podemos priorizar un interés particular, que no por ello deja de ser válido, sobre el interés general” y aseveró que “atender el pedido nos representaba un quiebre en la ecuación de autosustentabilidad financiera, lo que traería ligado no poder garantizar la prestación de los servicios y el desarrollo de la infraestructura”.

“Me pareció un poco extemporáneo el planteo porque hubo una etapa de Audiencia Pública en la que no se manifestaron”, añadió en relación al tratamiento legislativo del proyecto de Tarifaria 2018 que elevó el Ejecutivo al Concejo Deliberante, y que fue aprobado precisamente en la sesión de anteayer.

La contadora dijo entender “el planteo desde el punto de vista de la carga fiscal que tienen hoy todas las empresas, Pymes, los pequeños comerciantes, los grandes industriales”, pero afirmó que “no es verdad que en la estructura de costos el renglón de la carga tributaria municipal sea verdaderamente el renglón que desequilibra o torna antieconómico cualquier emprendimiento o proyecto”.

En este marco, la integrante del Gabinete de Martín Gill recordó que a nivel nacional “se está discutiendo una reforma tributaria y no es casual que va a regir en adelante, si nos fijamos en la letra de lo que se está discutiendo rige con todos sus efectos desde 2020 y tampoco es casual que se vaya haciendo en forma gradual y paulatina”.

Reiteró que “la eliminación como se nos pedía, y aun una reducción sustancial, nos resultaba romper el equilibrio fiscal, no garantizar más la autosustentabilidad que tiene el municipio y poner en riesgo el bienestar en general, porque pondríamos en riesgo la prestación de los servicios y la continuidad de la infraestructura pública que está comprometida”. Indicó que en esto “no se trata de dar señales, porque cuando se gobierna se debe hacer con responsabilidad”.

La entrevistada se encargó de dejar en claro que entendía el planteo empresario “en función de sus representados”, pero en varios pasajes aclaró que “nosotros teníamos que pensar en función de nuestros representados, que es la comunidad toda”, por lo que sintetizó que con la postura del Ejecutivo “prevalece el bienestar general por sobre el interés de particulares”.

“No estoy diciendo que tengan razón o no, añadió ante una consulta. Frente a la realidad nos toca tomar una decisión responsable. No es simpático para nada subir tributos, pero uno no gobierna con lo que le resulta simpático o no sino con responsabilidad”.

Ante un interrogante, la contadora afirmó que “no es la carga municipal la del efecto en una tarifa incrementada y que volverá a incrementarse, de luz y de gas”.

“El impacto que está teniendo el sector económico y productivo en la ciudad, provincia y país lo es por la suba de la tarifa, no por el componente municipal dentro de esa tarifa o cedulón de pago”, destacó.

“Reconocemos que tienen el derecho de plantearlo, nosotros tuvimos que hacer prevalecer el interés general de nuestros representados que son todos, por sobre el empresariado”, acotó.

Acciones

Finalmente, Lucarelli enunció que desde que asumieron tuvieron “muchos gestos de trabajo conjunto y mancomunado para que el municipio, en un rol de dinamización de la economía, interviniera procurando que no caigan las ventas”.

Habló de diversas acciones, “desde el concurso de ideas, el que fomentamos para la remodelación de toda el área del centro comercial, la premiación de buenos contribuyentes que en lugar de dar efectivo lo damos con órdenes de compra para que vuelva eso al comercio local, el acompañamiento de todas las misivas, la eliminación de las tasas de publicidad y propaganda para los comercios locales que era un pedido de larga data, la ampliación de la base imponible por lo tanto para la recategorización de contribuyentes ya hubo un aumento del 40% en la base, lo que para ellos representa menor tributación, la reducción del 50% del adicional de baldío en inmuebles del parque industrial destinado a la producción y la tarifa social para pequeños comerciantes”.

“El Gobierno ha dado un sinnúmero de hechos concretos de acompañamiento a un contexto económico difícil, pero se acompaña hasta el límite donde se pone en juego el bienestar general, el equilibrio fiscal, el gobernar responsablemente garantizado servicios”, definió la funcionaria.