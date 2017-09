Violencia de género - Esta vez amenazó a su exconcubina con un cuchillo

Segunda condena para un albañil

Se trata de Franco Candelario, un convicto reincidente que admitió haber intimidado a Julieta González pocos días antes de la pasada Navidad. Le impusieron una pena de un año y cuatro meses de prisión efectiva. En 2009 recibió una dura sanción

Un joven trabajador de la construcción fue condenado ayer en la Cámara del Crimen de Villa María por haber amenazado con una cuchilla a su expareja, en un hecho de violencia de género ocurrido hace poco más de nueve meses en el barrio 75 Viviendas de esta ciudad.

Franco Aarón Candelario (28) recibió una pena de un año y cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, con declaración de reincidencia, luego de ser declarado culpable de un hecho de “amenazas calificadas por el vínculo” en perjuicio de María Julieta González.

El violento episodio se produjo alrededor de las 5 del 21 de diciembre pasado, cuando el irascible albañil se hizo presente en el domicilio de su exconcubina, ubicado en Antofalla y El Chocón, y desde la calle comenzó a gritar “¡abrime, abrime!”. Como la mujer se negó, Candelario empezó a hacerse cortes en uno de sus brazos con un vidrio, por lo que González accedió a su pedido y le franqueó el paso.

Una vez en el interior de la vivienda, siempre a viva voz, le advirtió: “Vos me las vas a pagar, no vas a tener vida, voy a venir todos los días”, y luego se dirigió al dormitorio para ver si estaba con otro hombre, según consta en la acusación.

Luego de percatarse que la joven estaba sola, regresó a la cocina y tomó una cuchilla tipo carnicero y, blandiendo el arma, le dijo: “Sos una putita, una reventada”. Julieta le pidió que se calmara, porque de otro modo llamaría a la Policía, pero lejos de hacerle caso, Candelario le respondió: “No me importa nada, llamá a la Policía… ya estuve cinco años preso y no me importa nada”.

En esas circunstancias se produjo un forcejeo, tras lo cual el iracundo sujeto se colocó la cuchilla en su propio cuello y comenzó a vociferar “¡me voy a matar, me voy a matar!”.

Afortunadamente, González logró apaciguar los ánimos y su exconcubino decidió entregarle el arma, aunque antes de irse la tomó de los pelos y le advirtió: “Esta noche vuelvo”.

Candelario, domiciliado en barrio San Nicolás, fue declarado reincidente porque el 12 de noviembre de 2009 (con solo 20 años de edad) fue condenado por la Justicia local a seis años y ocho meses de prisión por haber asaltado a un remisero con un arma de fuego, el 11 de octubre de 2008.

El joven nacido en Villa María el 25 de febrero de 1989, curiosamente apodado “Volkswagen” (el juez René Gandarillas le preguntó a qué se debía tan particular seudónimo, pero Candelario dijo que no sabía), cumplía aquella pena el 17 de julio de 2015, pero por buena conducta y una pericia favorable obtuvo la “libertad condicional” el 2 de agosto de 2013.

Además de Gandarillas, intervinieron en la audiencia el fiscal Correccional, Horacio Vázquez; la asesora letrada María Cristina Rivera de Cerutti y la secretaria Patricia González.