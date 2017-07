Sergio Pindo se presentó ante la Justicia y entregó dos celulares

Tras la publicación de la denuncia contra un funcionario municipal, la Justicia inició una investigación. Citaron a la mamá de la menor y el acusado se presentó con su abogado ante la Fiscalía de feria a cargo de Silvia Maldonado

Sergio Pindo, el funcionario acusado de ciberacoso (“grooming”), fue ayer a la mañana al estudio del abogado Lucas Altamirano para solicitar que lo asesorara jurídicamente.

Lo hizo tras conocer el contenido de la nota de EL DIARIO en el que se reprodujo una conversación por Facebook y WhatsApp entre él y una menor de edad, de explícito contenido sexual.

Altamirano aceptó la representación legal de Pindo y tras los primeros trámites judiciales, aceptó dialogar con EL DIARIO.

“Nos presentamos ante la Fiscalía de feria para ponernos a disposición de la Justicia”, dijo Altamirano.

En el lugar, hizo entrega de los dos teléfonos celulares que utiliza: el corporativo de la Municipalidad y el que tiene de manera particular, informó.

“No se trata de una estrategia defensiva, sino que es lo que debe hacer cualquier ciudadano que está investigado: ponerse a disposición de la Justicia”, aclaró el letrado.

“No hablamos con Pindo sobre el hecho en sí. En caso de que la fiscal considere que debe citarlo a indagatoria, allí podremos analizar la cuestión”, precisó Altamirano.

Investigación de oficio

La fiscal Silvia Maldonado dialogó con EL DIARIO precisando que, a raíz de la publicación de nuestro matutino, se inició de oficio una investigación para determinar si existió acoso sexual por redes, delito que está tipificado en el Código Penal como grooming.

“Se pudo ubicar a la mujer, es decir, a la madre de la menor y se le tomó declaración en la Unidad Judicial”, informó.

“Esta mujer aportó su celular, desde donde se hicieron algunas conversaciones, aunque también habría otras hechas a través de una computadora”, expresó.

“Por otra parte, se presentó Sergio Pindo con su abogado defensor y allí se secuestraron sus dos teléfonos celulares”, dijo, confirmando la información aportada por el abogado Altamirano.

“Ahora se enviarán esos teléfonos a Córdoba para que los analicen especialistas y también se dio participación al área de Cibercrimen del Poder Judicial”, indicó la fiscal. “Vamos a seguir profundizando la investigación para determinar si existe o no delito”, agregó.

Entiende que es una investigación particular, dado que al menos en su Fiscalía no se investigó aún ningún caso de ciberacoso.

Apartado

Por otra parte, desde la Municipalidad, se aclaró que Pindo no está en el organigrama como funcionario, sino que es un agente contratado como “auxiliar administrativo”. De todas maneras, resolvieron apartarlo de su actividad.

Según el decreto Nº 868 firmado por José Carignano -a cargo del Ejecutivo Municipal porque el intendente Martín Gill se encuentra de vacaciones- y por Héctor Muñoz, jefe de Gabinete, se suspende el contrato a Sergio Pindo y se lo intima a que devuelva el teléfono corporativo. Este último pedido no podrá cumplirlo, dado que, como informamos arriba, el celular corporativo ya está en manos de la Justicia.

El decreto se funda en un dictamen del asesor letrado de la Municipalidad, Oscar Barroso, quien expresó: “En la función que desempeño y conforme lo dispuesto por el art. 138 de la Carta Orgánica Municipal (COM), cumplo en informar (…) que el mencionado agente Pindo se desempeña cumpliendo tareas inherentes a la de ‘auxiliar administrativo’, para lo cual tiene suscripto con el municipio un contrato por plazo determinado;

Que como surge de lo expuesto no se trata de un personal permanente municipal, por lo que considero que correspondería suspender el contrato vigente a la fecha del agente municipal;

-Que ello se impone para garantizar los principios de gobierno consignados en el preámbulo de nuestra carta magna municipal, especialmente en cuanto ratifica los derechos fundamentales del hombre, la dignidad, la igualdad y la justicia social;

-Que esto si bien no implica la formación de un juicio de valor sobre la conducta del agente Pindo, lo que en su caso deberán dilucidar los Tribunales que correspondan, no es menos cierto que como Estado municipal se debe adoptar un postura que no puede ser otra que la sugerida, como es la suspensión del contrato, de lo que se sigue que el agente mencionado deja de prestar tareas municipales desde el día de la fecha;

-Por otro lado, sugiero se requiera al agente municipal la entrega del teléfono corporativo propiedad del municipio, en el mismo momento en que se le notifique la decisión que adopte el Departamento Ejecutivo”.

Por otra parte, muy temprano y antes de conocerse el decreto que suspende el contrato de Pindo, el concejal Gustavo Bustamante informó que, por nota, le pidió a Rafael Sachetto (titular de la Secretaría de Gobierno, donde se desempeñaba Pindo) “que tome cartas en el asunto” y lo aparte de la función dentro de la Municipalidad “hasta tanto se investigue a fondo lo ocurrido”.

El hecho

“Grooming” en contexto de vulnerabilidad

En nuestra edición de ayer, publicamos el testimonio de G. P., una mujer que tiene dificultades económicas y que está a punto de quedar en la calle con su familia.

Frente a eso, recurrió a las redes sociales, con ayuda de su hija menor, para enviar cartas a funcionarios municipales y provinciales pidiendo ayuda.

Entre esas cartas, hubo una dirigida a Sergio Pindo (foto), quien si bien tenía un contrato como “auxiliar administrativo”, se desempeñaba manejando las redes sociales del secretario de Gobierno, Rafael Sachetto, además de administrar el sitio web denominado “PJ Digital”.

En la conversación, a la que tuvo acceso este medio por las capturas de pantalla de los chats privados de Facebook y WhatsApp, Pindo le escribe a la hija de G. P. -quien le aclaró que tenía “menos de 16 años”- haciéndole propuestas de expreso contenido sexual.

“Una pregunta… ¿No te molesta la diferencia de edad que tenemos? Porque a mí me encanta que seas tan nena”, dice en uno de los mensajes.

“Leí tu pedido. En realidad veo dos cosas: estás en problemas graves y estás sin cariño. Yo, obvio, puedo escucharte, me gustaría hacerlo en persona… y que te sirva para contar todo, descargarte y contar con mi apoyo en lo que pueda”, agrega en otro.

Tras invitarla a una casa de su familia en el barrio Rivadavia, que, asegura, está deshabitada, le propone ver películas triple X, además de hablarle de sexo y sugerir que él puede enseñarle.

“Me gustan las personas de tu edad, tienen la energía a pleno, vas a conseguir salir de todos los problemas”, le dice.

Cabe señalar que el acoso sexual por redes a un menor fue incorporado al Código Penal en noviembre de 2013 y establece una pena de seis meses a cuatro años de prisión a quien sea condenado por ese delito.

Prevención

¿Cómo cuidar a los niños del acoso por redes?

La ONG Argentina Ciber Segura propone una serie de materiales para aconsejar a los padres cómo prevenir que los niños y adolescentes sean víctimas de acoso sexual por redes sociales.

En principio, recomiendan hablar con los chicos para conocer, por ejemplo, si los contactos de las redes son conocidos “reales”. También sugieren preguntar si los teléfonos tienen geolocalizador porque eso expone a los niños a que sean encontrados personalmente por quienes los acosen.

Por otra parte, también recomiendan que, ante mensajes de naturaleza sexual,se haga la denuncia en la Unidad Judicial.

Para ello, piden que “no borre, destruya o modifique la información que posea en su computadora relacionada al hecho. Recuerde que siempre la integridad de la información es vital para seguir adelante con las causas penales que se inicien”.

Para encontrar más información sobre el ciberacoso, puede ingresar a la página de la ONG que es www.argentinacibersegura.org.